Федор Смолов предстал убийцей моментов, а Владимир Гранат бомбой замедленного действия – автор «Советского спорта» подводит итоги матча Австрия - Россия.

Когда юноша влюбляется в девушку, а она в него нет, самым сложным этапом для парня является процесс осознания ситуации и принятие ее - не светит. Так бывает, хоть ты на Луну полети. Нынче в схожей ситуации находятся болельщики сборной России: каждым своим действием (читай игрой) национальная команда намекает зрителю, что надеяться тому не на что. Встреча с Австрией аккуратно ложится в цепочку таких игр-посылов.

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ПРЕВАЛИРУЕТ НАД КОМАНДНЫМ

Против Австрии Станислав Черчесов решил добавить одного игрока в атаку, отказавшись от схемы с тремя защитниками и выбрав модуль с дуэтом в центре. С учетом крена в сторону созидания результат поражает воображение: за игру сборная России сподобилась лишь на четыре удара по воротам, тогда как Австрия сразу на 13!

А ведь высоко поднимались сразу два центральных полузащитника из трех: Кузяев и Головин доходили до чужой штрафной, тогда как рядом с оборонцами оставался Зобнин. Количественно в атаке наших футболистов было много.

В действиях футболистов сборной России был избыток индивидуальных попыток совершить подвиг. Федор Смолов прекрасно видел ворота, но не партнеров, а Александр Головин увлекался дриблингом, когда напрашивалась передача. В цельную картину пазл складываться никак не желал. Так часто бывает в дворовом футболе - игроки уповают на свои сильные качества, потому что получают от них удовольствие. Отсутствует идея. Поэтому чем больше смотришь профессионального футбола, тем меньше желания собираться погонять мяч с друзьями - игра-то командная, черт побери!

У сборной России ситуация сложнее: замыслы у команды были. Но к потенциально голевым моментам коллектив подбирался так редко, что игроки в финальной фазе атаки уповали на свои сильные стороны. Одна из причин минимума опасностей - непривычный модуль. А тем временем до чемпионата мира остается две недели - механизм можно не успеть настроить.

Федору Смолову и в «Краснодаре», где шансов отличиться у него больше, свойственно эгоистично брать игру на себя. Что же будет на ЧМ-2018? Он станет наносить удары при любом удобном случае? Вчера нападающий мог сразу дважды ассистировать партнерам, но забыл про них.

Вот первый момент. Смолов бьет из сложной позиции, хотя передачу в гораздо более привлекательном положении просит Роман Зобнин!

Второй эпизод случился после перерыва. Головин вывел Смолова, Дзагоева и Самедова на двух защитников Австрии. Федор мог покатить мяч любому партнеру и даже получить обратную передачу и закатить мяч в ворота, но вместо этого пробил.

Отсутствие хладнокровия перед чужими воротами - на данный момент главная проблема сборной России. Потому что много шансов мы не создаем. Требуется выжимать максимум из минимума. А для этого нужно не ломать дров. Если вы играете в бильярд, то знаете: на успех можно рассчитывать, только будучи спокойным. То же самое в футболе.

КОЛЛЕКТИВНАЯ БЕЗДЕЙСТВЕННОСТЬ

«Пожалуйста, продолжайте. Чтобы ни случилось, не останавливайтесь», - любить повторять на тренировках Хосеп Гвардиола. Ошибиться можно, но нельзя отрекаться от эпизода. Вряд ли такое нужно говорить своим подопечным наставникам сборных. Игра в национальной команде должна подразумевать максимальную выкладку по определению. Но футболистам сборной России случалось бросать играть.

В эпизоде с пропущенным голом Гранат проиграл позицию, а затем уступил форварду в скорости, позволив разогнать атаку. Но интереснее, что случилось дальше: на 11-метровой отметке вдвоем без прикрытия остались Шепф и Жуль!

Отмотав пленку назад, поймем, что они никак не оказались бы в одиночестве в нашей штрафной, если бы Зобнин и Самедов обратили на них внимание и доиграли эпизод до конца! Но игроки встали. На мировом уровне остановки не прощаются. Как и паника перед чужими воротами.

БРЕШИ В ЦЕНТРЕ ПОЛЯ

Даже когда хавбеки сборной России не выключались из игры, центр поля нашей команды не был надежным - высоко поднимаясь, полузащитники допускали разрывы между линиями. Усугублялась ситуация игрой в два центральных защитника - третий мог бы подстраховать хавбеков.

Настоящего опорника, который бы играл на этой позиции в клубе, в матче с Австрией у сборной России не было. А коллективные взаимодействия оставляли желать лучшего. Поэтому были сложности в центре поля.

ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ ИГРАТЬ НИЗОМ, НО КАЧЕСТВО ХРОМАЕТ

С австрийцами сборная России стремилась выходить в атаку через розыгрыш мяча низом, в том числе он конструировался через центр поля. Но случился сразу ряд опасных контратак, в том числе дважды у соперника было преимущество «три в два»! Не было одного игрока, который бы ошибался передачами в центр. Осечки допускали Гранат, Кудряшов, Зобнин, Дзагоев. На дриблинге терял мяч Головин.

Здесь уместно вспомнить истории двух тренеров - Пепа Гвардиолы и Леонида Слуцкого.

Принято считать, что испанец начинает строить свои команды с атаки. Сам же он признается, что на первых порах уделяет внимание обороне. Потому что без правильной игры сзади его футбол не живет. Одно из правил коллективов Гвардиолы звучит так: не терять мяч в районе средней линии поля, потому что разогнать отсюда контратаку - элементарный элемент.

Русский специалист во время Евро-2016 боялся потерь мяча в центре. А потому велел либо играть длинными передачами на Дзюбу, либо выходить через фланги. Об этом после турнира признался Роман Широков. Важно, что Слуцкий солидарен с Гвардиолой - потери в центре огнеопасны. Если не умеешь плавать, то не стоит нырять. У Пепа есть.

Как быть Черчесову? Розыгрыш мяча низом - крайне привлекательная штука. И в то же время опасная, когда качество хромает. Как у сборной России сейчас. Наказать может даже Саудовская Аравия. К сожалению, в предыдущие два года национальная команда не наиграла основной состав. Во многом из-за травм - вылетели два основных защитника, постоянно выбывал кто-то их хавбеков. Стройность рядов могла упростить ситуацию.

Вероятно, повысить надежность поможет игра в три защитника - если мяч продолжим терять, то сзади будет на одного игрока больше. Тогда можно не прибегать к упрощению.

ИГРА ВЛАДИМИРА ГРАНАТА

Есть и еще один аргумент в пользу трех центральных защитников - игра Владимира Граната во вчерашнем матче. Проиграв борьбу и соревнование в скорости, защитник позволил Австрии разогнать первую голевую атаку. А в конце первого тайма получил желтую карточку, вновь проиграв борьбу и позицию Арнаутовичу.

И в «Рубине», и в «Ростове» Гранат играл в тройке центральных защитников. Там тебя всегда могут подстраховать два партнера. В модуле с дуэтом цена ошибки выше.

Египет и Уругвай, имеющие скоростных игроков в атаке, нашей двойкой сзади имеют хорошие шансы воспользоваться. Возможно, Станислав Черчесов пробует такой вариант целенаправленно под Саудовскую Аравию. Однако пока он не впечатляет.

НАВЕСЫ ВНИКУДА

Фланговые атаки сборная России не стеснялась сводить к навесам. За игру подач набралось 21! Точными стали лишь пять.

Три раза подавал Федор Кудряшов (один раз точно), четырежды Марио Фернандес (один навес нашел адресата). Подача не является их сильным качеством. И если футболист «Рубина» обычно играет в центре, то Фернандеса в ЦСКА используют в штрафной, забрасывая на него мяч. Его немногочисленные навесы редко отличаются продуктивностью.

По четыре подачи совершили Самедов (ноль) и Черышев (одна). Забеги фланги подачи - все, чем запомнился скоростной игрок «Вильяррела». Вряд ли он приезжал в национальную команду для этого.

Ноль ударов по воротам нанес проведший на поле сразу 21 минуту Артем Дзюба! При обилии навесов!

Пока Дзюба не вышел на поле, под передачи с правого фланга в штрафной открывались Жирков и Смолов, под навесы с левой бровки - Смолов и Самедов. Ни один из названных футболистов королем завершения подобных эпизодов не является.

ЗА ЧТО ЗАЦЕПИТЬСЯ?

Перед тем, как выиграть Евро-2008, Луис Арагонес размышлял, над тем, как это сделать. И пришел к выводу, что Испания никогда не будет иметь преимуществом над соперником в своей и чужой штрафных площадках, потому что всегда найдутся Германия и Англия, которые окажутся сильнее. И тогда тренер доинтучил: нужно иметь преимуществом в центре поля, здесь можно утереть нос всем. Так и случилось. А потом происходило еще несколько лет.

К сожалению, у сборной России нет фишки, на которую мы могли бы рассчитывать наверняка в матче хоть с каким-то соперником. За два года мы не явили даже способность забетонировать подходы к своим воротам. В итоге решили поискать счастья в атаке и наскребли по сусекам четыре удара в игре с командой, футболисты которой уже собрали чемоданы в теплые страны. Оттого грустно.

Кадры: «Матч Футбол 1»