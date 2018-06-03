МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА

28

ГРУППА Н

19 июня 18.00 (мск) Москва Польша – Сенегал

24 июня 18.00 Екатеринбург Япония – Сенегал

28 июня 18.00 Самара Сенегал – Колумбия

ПОДГОТОВКА

8 июня сенегальцы съездят в Осиек к хорватам. Базироваться во время чемпионата мира команда будет в Калуге (тренировочное поле - на стадионе «Спутиник»).

СОСТАВ

Сборная Сенегала уже определила 23 футболистов для участия в чемпионате мира.

Вратари: Абдулайе ДИАЛЛО (Ренн), Хадим Н’ДИАЙ (Хоройя), Альфред ГОМИС (СПАЛ).

Центральные защитники: Калиду КУЛИБАЛИ (Наполи), Салиф САНЕ (Шальке), Кара МБОДЖ (Андерлехт).

Крайние защитники: Мусса ВАГЕ (Эйлен, Бельгия), Ламин ГАССАМА (Аланьяспор), Юссуф САБАЛИ (Бордо), Салиу СИСС (Валансьен).

Опорные полузащитники: Шейху КУЯТЕ (Вест Хэм), Идрисса ГЕЙЕ (Эвертон), Альфред Н’ДИАЙ (Вулверхэмптон).

Центральные полузащитники: Баду Н’ДИАЙ (Сток Сити), Шейх Н'ДОЙЕ (Бирмингем Сити).

Крайние нападающие: Садио МАНЕ (Ливерпуль), Кейта БАЛЬДЕ (Монако), Мбай НЬЯНГ (Торино), Маме Бирам ДИУФ (Сток Сити), Исмаила САРР (Ренн).

Центральные нападающие: Мусса КОНАТЕ (Амьен), Мусса СОВ (Бурсаспор), Диафра САКО (Ренн).

Главный тренер: Алью СИССЕ.

ОТБОР К ЧМ-2018

Африканская квалификация

Мадагаскар - СЕНЕГАЛ - 2:2, 0:3

Африканская группа D

И В Н П М О 1. СЕНЕГАЛ 6 4 2 0 10-3 14 2. Буркина-Фасо 6 2 3 1 10-6 9 3. Кабо-Верде 6 2 0 4 4-12 6 4. Южная Африка 6 1 1 4 7-10 4

ГОЛЫ

Н’ДОЙЕ 2 САКО 2 МАНЕ 2 ДИУФ 2 ДИАО 1 МБОДЖ 1 НГЮЭТТ 1 САРР 1 СОВ 1 КОНАТЕ 1 КУЯТЕ 1

8 из 16 голов сенегальцы забили после 75-й минуты

5 голевых пасов сделал Садио Мане - лучший результат африканского отбора

ОЖИДАНИЯ

Котировки букмекеров на ЧМ-2018

Выход в 1/8 финала 2,50 Выход в 1/4 финала 6,00 Выход в 1/2 финала 15,00 Выход в финал 67,00 Чемпионство 151,00

4800 км

преодолеет по воздуху и по земле сборная Сенегала за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то до финала ее суммарный путь составит 8300 км, если со 2-го, то 10 600 км.

ИГРОВАЯ СХЕМА

Алью Сиссе, участник славной сенегальской команды-2002, дошедшей до четвертьфинала на ЧМ, перед тем как стал главным тренером, несколько лет управлял молодежкой и с некоторыми игроками нынешней сборной поработал еще там. Он умеет развивать и использовать лучшие качества игроков, тем более что многие из них, хотя и не звезды, пробились в сильные европейские клубы и находятся в них на виду. Поэтому команда у Сиссе, как говорится, играющая и сплоченная.

Проблемы в ней – только на последнем рубеже. Ветеран Х. Н'Диай играет в заштатном чемпионате на родине, основной вратарь Диалло весь сезон просидел на лавке, а более-менее регулярно игравший за «СПАЛ» Гомис не имеет международного опыта. Придется тренеру поломать голову и над тем, кого определить на фланги. Ваге сейчас выглядит явно лучше Гассамы, но их обоих на голову превосходит Сабали, способный сыграть и слева, и справа. Однако на другого левого защитника, Сисса, тоже мало надежды из-за недостатка игровой практики в «Валансьене».

Зато центральная ось у сенегальцев прочна, надежна и наверняка истреплет соперникам все нервы. Атака тем более хороша, и в нее, что крайне важно, органично вписывается Мане. Во многих других командах, где есть игроки такого калибра, они очень одиноки из-за дефицита партнеров такого же класса, или вынуждены опускаться на один-два уровня ниже, чтобы те хоть как-то могли их понять и соответствовать мастерству. У Мане в сборной такой проблемы нет.

ФАКТ О ЗВЕЗДЕ

Садио Мане родился в очень религиозной семье, его отец - имам местной мечети. Детство будущей звезды «Ливерпуля» прошло в бедности, чтобы выбраться из нее, он посвящал все время футболу, не успевая, по его словам, «даже принять душ».

БОЛЕЛЬЩИКИ

Поклонники «львов Теранги» приедут в Россию в достаточно большом количестве. Дело в том, что президент Сенегала Маки Салл так любит футбол, что обещал помочь желающим отправиться в далекую Россию деньгами. Поддержать сборную своей исторической родины намерены и сенегальцы, массово проживающие во Франции и других европейских странах. Наверняка увидим мы и шаманов, предматчевые ритуалы которых, как считают некоторые, обеспечили Сенегалу сенсационный взлет в 2002-м.

ФАКТ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ

Сенегал входит в своеобразный «клуб четвертьфиналистов» – команд, единственное участие которых в чемпионате мира обернулось выходом в 1/4 финала. Наряду с африканцами в нем также состоят Украина и Уэльс. До 2010 года сюда входила и сборная КНДР, но ее второе появление на ЧМ оказалось провальным. Сенегал в России может как покинуть этот «клуб», так и упрочить в нем свое положение.