Участники ЧМ-18. Сенегал: президент платит
МЕСТО В РЕЙТИНГЕ ФИФА
28
ГРУППА Н
19 июня 18.00 (мск) Москва Польша – Сенегал
24 июня 18.00 Екатеринбург Япония – Сенегал
28 июня 18.00 Самара Сенегал – Колумбия
ПОДГОТОВКА
8 июня сенегальцы съездят в Осиек к хорватам. Базироваться во время чемпионата мира команда будет в Калуге (тренировочное поле - на стадионе «Спутиник»).
СОСТАВ
Сборная Сенегала уже определила 23 футболистов для участия в чемпионате мира.
Вратари: Абдулайе ДИАЛЛО (Ренн), Хадим Н’ДИАЙ (Хоройя), Альфред ГОМИС (СПАЛ).
Центральные защитники: Калиду КУЛИБАЛИ (Наполи), Салиф САНЕ (Шальке), Кара МБОДЖ (Андерлехт).
Крайние защитники: Мусса ВАГЕ (Эйлен, Бельгия), Ламин ГАССАМА (Аланьяспор), Юссуф САБАЛИ (Бордо), Салиу СИСС (Валансьен).
Опорные полузащитники: Шейху КУЯТЕ (Вест Хэм), Идрисса ГЕЙЕ (Эвертон), Альфред Н’ДИАЙ (Вулверхэмптон).
Центральные полузащитники: Баду Н’ДИАЙ (Сток Сити), Шейх Н'ДОЙЕ (Бирмингем Сити).
Крайние нападающие: Садио МАНЕ (Ливерпуль), Кейта БАЛЬДЕ (Монако), Мбай НЬЯНГ (Торино), Маме Бирам ДИУФ (Сток Сити), Исмаила САРР (Ренн).
Центральные нападающие: Мусса КОНАТЕ (Амьен), Мусса СОВ (Бурсаспор), Диафра САКО (Ренн).
Главный тренер: Алью СИССЕ.
ОТБОР К ЧМ-2018
Африканская квалификация
Мадагаскар - СЕНЕГАЛ - 2:2, 0:3
Африканская группа D
|
|
И
|
В
|
Н
|
П
|
М
|
О
|
1. СЕНЕГАЛ
|
6
|
4
|
2
|
0
|
10-3
|
14
|
2. Буркина-Фасо
|
6
|
2
|
3
|
1
|
10-6
|
9
|
3. Кабо-Верде
|
6
|
2
|
0
|
4
|
4-12
|
6
|
4. Южная Африка
|
6
|
1
|
1
|
4
|
7-10
|
4
ГОЛЫ
|
Н’ДОЙЕ
|
2
|
САКО
|
2
|
МАНЕ
|
2
|
ДИУФ
|
2
|
ДИАО
|
1
|
МБОДЖ
|
1
|
НГЮЭТТ
|
1
|
САРР
|
1
|
СОВ
|
1
|
КОНАТЕ
|
1
|
КУЯТЕ
|
1
8 из 16 голов сенегальцы забили после 75-й минуты
5 голевых пасов сделал Садио Мане - лучший результат африканского отбора
ОЖИДАНИЯ
Котировки букмекеров на ЧМ-2018
|
Выход в 1/8 финала
|
2,50
|
Выход в 1/4 финала
|
6,00
|
Выход в 1/2 финала
|
15,00
|
Выход в финал
|
67,00
|
Чемпионство
|
151,00
4800 км
преодолеет по воздуху и по земле сборная Сенегала за время группового этапа. Если она выйдет в плей-офф с 1-го места, то до финала ее суммарный путь составит 8300 км, если со 2-го, то 10 600 км.
ИГРОВАЯ СХЕМА
Алью Сиссе, участник славной сенегальской команды-2002, дошедшей до четвертьфинала на ЧМ, перед тем как стал главным тренером, несколько лет управлял молодежкой и с некоторыми игроками нынешней сборной поработал еще там. Он умеет развивать и использовать лучшие качества игроков, тем более что многие из них, хотя и не звезды, пробились в сильные европейские клубы и находятся в них на виду. Поэтому команда у Сиссе, как говорится, играющая и сплоченная.
Проблемы в ней – только на последнем рубеже. Ветеран Х. Н'Диай играет в заштатном чемпионате на родине, основной вратарь Диалло весь сезон просидел на лавке, а более-менее регулярно игравший за «СПАЛ» Гомис не имеет международного опыта. Придется тренеру поломать голову и над тем, кого определить на фланги. Ваге сейчас выглядит явно лучше Гассамы, но их обоих на голову превосходит Сабали, способный сыграть и слева, и справа. Однако на другого левого защитника, Сисса, тоже мало надежды из-за недостатка игровой практики в «Валансьене».
Зато центральная ось у сенегальцев прочна, надежна и наверняка истреплет соперникам все нервы. Атака тем более хороша, и в нее, что крайне важно, органично вписывается Мане. Во многих других командах, где есть игроки такого калибра, они очень одиноки из-за дефицита партнеров такого же класса, или вынуждены опускаться на один-два уровня ниже, чтобы те хоть как-то могли их понять и соответствовать мастерству. У Мане в сборной такой проблемы нет.
ФАКТ О ЗВЕЗДЕ
Садио Мане родился в очень религиозной семье, его отец - имам местной мечети. Детство будущей звезды «Ливерпуля» прошло в бедности, чтобы выбраться из нее, он посвящал все время футболу, не успевая, по его словам, «даже принять душ».
БОЛЕЛЬЩИКИ
Поклонники «львов Теранги» приедут в Россию в достаточно большом количестве. Дело в том, что президент Сенегала Маки Салл так любит футбол, что обещал помочь желающим отправиться в далекую Россию деньгами. Поддержать сборную своей исторической родины намерены и сенегальцы, массово проживающие во Франции и других европейских странах. Наверняка увидим мы и шаманов, предматчевые ритуалы которых, как считают некоторые, обеспечили Сенегалу сенсационный взлет в 2002-м.
ФАКТ ИЗ ИСТОРИИ ЧМ
Сенегал входит в своеобразный «клуб четвертьфиналистов» – команд, единственное участие которых в чемпионате мира обернулось выходом в 1/4 финала. Наряду с африканцами в нем также состоят Украина и Уэльс. До 2010 года сюда входила и сборная КНДР, но ее второе появление на ЧМ оказалось провальным. Сенегал в России может как покинуть этот «клуб», так и упрочить в нем свое положение.