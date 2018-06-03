Есть коварное подозрение, что Станислав Черчесов, определяя пятерку лишних, просчитывал не столько степень пользы каждого игрока сборной команде, сколько величину общественного резонанса по поводу отчисленных. Чтоб не говорили ни сейчас, ни потом, мол, он убрал нужного, важного, неоценимого, а оставил черт знает кого. Вот и «срезал» самых, скажем так, беззащитных. Тех, кого с первых же секунд появления в эфире расширенного списка, априори воспринимали как основных кандидатов в болельщики и телезрители.

Наверняка никто не начнет буянить и швырять в гостренера обидные слова из-за расставания с Джанаевым. «Вратаря республики» он все равно не потеснит, а три голкипера-осетина на скамейке – все-таки перебор. И тут не суть, что второй залег на дно в Брюгге, и даже Черчесов считает его в сборной не вратарем, а аксакалом и просто хорошим человеком. По кавказским обычаям молодой должен уступить. Ничего страшного, время Джанаева ездить на чемпионаты мира дедушкой еще наступит.

Для Романа Нойштедтера «отцепленный» – уже не статус, а должность в национальной команде. У легкоатлетов есть «зайцы», которые разгоняют фаворитов и из последних сил, без задних ног отскакивают в кусты. А у сборной России по футболу есть Нойштедтер, который тренируется со всеми наравне, а потом тихо отходит в сторонку. Прошлым летом Черчесов не вписал его в заявку на Кубок конфедераций, теперь это из разовой акции превратилось в традицию.

Константин Рауш тоже не принял участие в спарринге с австрийцами. Но его участь, похоже, была предрешена заранее. Кого еще было отцеплять из фланговых? Жиркова с Самедовым, как и Габулова, нельзя – из уважения к сединам: в нынешней сборной это принципиальный момент. Не Фернандеса же со Смольниковым! К тому же из-за Рауша никто не завоет навзрыд. У него, как и у Нойштедтера, персональных болельщиков в России – единицы. Тут тоже все просчитано. А слева, в случае чего, сыграет, например, Зобнин. У тренерского штаба такие паллиативы наверняка заготовлены на все случаи жизни.

И два пацана, Чалов с Ташаевым. Изначально подпадавшие под сокращение – даже без закона гор «старикам почет». Многие тренеры, правда, предпочитают взять 22-м и 23-м номерами молодежь, чтобы обнюхали крупный турнир, обожглись об него – пригодится в будущем. Что ж, придется предположить, что Черчесов не отмеряет себе второго срока, и будущее сборной – не его забота. Но разве не этого, опять же, хочет общественность?

СБОРНАЯ РОССИИ НА ЧМ-2018

Вратари

Игорь Акинфеев (к, ЦСКА, 32 года)

Владимир Габулов (Брюгге, 34)

Андрей Лунев (Зенит, 26)

Защитники

Владимир Гранат (Рубин, 31)

Сергей Игнашевич (ЦСКА, 38)

Фёдор Кудряшов (Рубин, 31)

Илья Кутепов (Спартак, 24)

Андрей Семенов (Ахмат, 29)

Игорь Смольников (Зенит, 29)

Марио Фернандес (ЦСКА, 27)

Полузащитники

Юрий Газинский (Краснодар, 28)

Александр Головин (ЦСКА, 22)

Алан Дзагоев (ЦСКА, 27)

Александр Ерохин (Зенит, 28)

Юрий Жирков (Зенит, 34)

Роман Зобнин (Спартак, 24)

Далер Кузяев (Зенит, 25)

Антон Миранчук (Локомотив, 22)

Александр Самедов (Спартак, 33)

Денис Черышев (Вильярреал, 27)

Нападающие

Артём Дзюба (Арсенал, 29)

Алексей Миранчук (Локомотив, 22)

Фёдор Смолов (Краснодар, 28)

Главный тренер

Станислав Черчесов (54)