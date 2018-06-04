Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев объявил состав на чемпионат мира, и в нем не оказалось Лероя Сане. А ведь казалось, что он лучший.

ЕГО ЦЕНИТ ГВАРДИОЛА

Вообще, когда отцепляют таких игроков, всегда есть веская причина. Как бы странно это ни звучало, но сборная Германии от этого решения Лева почти не пострадала. Благодаря «программе поддержки талантов» немцы могут позволить себе отправить на Кубок Конфедераций вторую команду и выиграть трофей.

И все же, Сане провел монструозный сезон в «Манчестер Сити». Он очень быстро адаптировался к скоростям и жесткости английской премьер-лиги, забил 10 голов и отдал 15 голевых. Всего Лерой поучаствовал в 31 голевой атаке команды Хосепа Гвардиолы, и это лучше всего описывает его важность в игровой системе испанца.

Все благодаря тому, что Сане адекватно воспринимал критику Пепа, которой на первых порах было много. Главный тренер «Сити» буквально по эпизодам разбирал игру немца и рассказывал, как нужно было сыграть в той или иной ситуации. Совсем скоро Сане стал понимать, что от него требовал Гвардиола.

- Пеп говорил мне: «Играй так же свободно, как это делает Месси». Он не говорил мне, чтобы я играл, как Месси, поскольку это было бы невозможно. Однако сказал мне наслаждаться игрой и действовать на поле так же свободно, как это делает аргентинец.

С первых дней в «Манчестер Сити» это помогало мне становиться лучшим футболистом, чем прежде. Я улучшил свою игру по всем показателям, включая то, как перемещаюсь по полю с мячом и без него. Меня это впечатлило, - признавался Лерой в интервью Bild.

Сане действительно прибавил в работе без мяча, улучшил оборонительные навыки, стал быстрее принимать решения. Это позволило ему стать одной из ключевой фигур в атакующей игре «Сити» наравне с Кевином де Брюйне.

Бельгиец царил на позиции «десятки», иногда опускаясь в глубину, а Сане создавал ширину на левом фланге. С этой позиции он мог, как обыгрывать один в один, так и прорываться в штрафную соперника на скорости. Гвардиола ценит индивидуальные качества немца и отводит ему важную роль в атакующей игре команды.

НО ОН НЕ ПОДХОДИТ ПОД ТАКТИКУ ЛЕВА

Но в сборной Германии все по-другому. За национальную команду Сане провел уже 12 матчей – ноль голов и одна голевая. При этом Лев всегда его хвалил, отмечал скорость, работу с мячом и умение решать исход матчей. Но так и не сумел вписать его в тактическую схему.

В отборочном цикле главный тренер «Бундестим» пробовал разные расстановки и роли для полузащитника «Сити». В некоторых матчах за сборную Сане выходил на позиции левого латераля и в целом справлялся, но не больше. Такой вариант Лева не устраивал.

Не смог Лерой проявить себя и в схемах 4-2-3-1 и 4-3-3. Проблема в том, что сборная Германии в атакующей линии играет узко, освобождая пространство для подключения крайних защитников. Сане в такой ситуации гораздо сложнее проявить свои главные козыри – скорость и умение уйти от соперника на рывке.

В последнем товарищеском матче против Австрии Лерой смотрелся как Незнайка на Луне. Полузащитнику «Сити» было явно некомфортно в тех зонах, где ему приходилось действовать по заданию Лева.

В итоге тренер немцев объявил на пресс-конференции, что берет на чемпионат мира Юлиана Брандта из «Байера».

- Был сложный выбор между ним и Юлианом Брандтом, и мы выбрали Брандта. У Дракслера, Ройса и Мюллера твердое место в составе. Лерой - большой талант, он вернется в сентябре. Он пока не проявил себя в матчах за сборную, - сказал Лев на пресс-конференции.

Для вышеперечисленных полузащитников нынешняя схема действительно подходит гораздо лучше. Ройс и Дракслер в позиции инсайдов играют в совершенно другой манере. Каждый из них заточен на поиск свободных зон между линиями соперника, смещения в полуфланги и центральную зону, в то время как Сане привык действовать ближе к боковой линии.

В расстановке 4-2-3-1 у Лева, по сути, три плеймейкера, которые компактно располагаются и постоянно меняются местами. Брандт в такой игре выглядит интереснее Сане, поскольку привык распоряжаться мячом на подступах к чужой штрафной в играх за «Байер». В том же товаре против австрийцев он постоянно искал проникающими передачами своих форвардов, Сане же с другого фланга практически не пытался обострить игру за счет паса. Это и стало определяющим для Лева.