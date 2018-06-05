Чемпионат мира - это футбол, эмоции, люди, страсть. Ну и секс, конечно же. Четыре года назад в Бразилии прямо на стадионах устанавливались «кабинки счастья», в которых творилось бог знает что… У нас, конечно, до такого не дойдет. Но без массового нашествия жриц любви в городах ЧМ-2018 не обойдется.

КОГДА У ТЕБЯ КАРМАНЕ НЕТ 200 РЕАЛОВ

Поздний вечер 25 июня 2014 года. Иду вдоль пляжа Копакабана немного подшофе. Рядом Педро – парень, у которого я арендовал квартиру в Рио-де-Жанейро и который за время чемпионата мира в Бразилии стал мне хорошим другом.

К нам подбегает девчушка сантиметров 155 ростом, в мини-юбке, с аппетитными (это же Бразилия) формами. На вид так и не скажешь, сколько ей лет. Может, 18, может, 25, а может, и все 16. Начинает, смотря на меня, что-то тараторить на португальском, которого я не знаю.

- Что она говорит? – спрашиваю у Педро.

- Она хочет заняться с тобой сексом, - отвечает друг.

- Вот так сразу? – удивляюсь.

- Это проститутка.

- А ей вообще есть 18?..

Когда друг перевел этот вопрос девушке, которая назвалась Анной, та тут же достала какой-то пластиковый документ, похожий на наше водительское удостоверение, и показала, что родилась в 1994 году. Ей было 20.

- Сколько просит?

- Говорит, что за 200 реалов сделает тебе хорошо, - улыбнулся Педро.

На тот момент 200 реалов в переводе соответствовали примерно трем тысячам рублей.

…Предложением девушки я не воспользовался. Как говорится, «руссо туристо - облико морале». Да и не оказалось рядом работающего банкомата. Хотя, по рассказам коллег, в некоторых бразильских городах (например, в Куритибе) по всему городу была расклеена реклама, где отмечалось, что за сексуальные услуги можно расплачиваться по безналу.

НАЛОГ НА ЛЮБОВЬ

Такое крупное событие, как чемпионат мира, привлекает огромное количество людей. Это громадная площадка, на которой хотят заработать не только организаторы и ФИФА. Для секс-индустрии это настоящий Клондайк!

К чемпионатам снимаются целые порнофильмы, в которых девушки наряжаются в форму сборных-участниц турнира. Активизируются стриптиз-клубы. А в города, которым повезло оказаться в центре праздника, стекаются реки девушек пониженной социальной ответственности.

Кстати, два из трех предыдущих ЧМ проходили в странах, где проституция - легальный бизнес. Германия в 2006 году стала точкой притяжения путан со всей Европы. Специально к турниру неподалеку от берлинского «Олимпиаштадиона» открылся самый большой в стране бордель: 4-этажное здание стоимостью 6,5 млн евро, украшенное элементами античного декора с номерным фондом в 40 апартаментов. Девочки, работавшие в этом и других аналогичных заведениях, проходили медицинские осмотры, платили налоги и состояли в профсоюзе.

Но была в Германии и нелегальная проституция. В страну хлынули «куртизанки» из других стран, в основном, из не самой богатой Восточной Европы, в том числе и из России. Многие из них работали не по своей воле.

СТАТИСТИКА

В Бразилии жрицы любви тоже проходят медицинский осмотр, платят налоги, профсоюзные взносы. Перед ЧМ-2014 Объединение проституток Бразилии даже организовало бесплатные курсы английского языка для упрощения коммуникации девушек с иностранцами. Главной проблемой во время того турнира считалась детская проституция. Не удивительно, что упомянутая выше Анна, не задавая лишних вопросов, тут же показала свое удостоверение личности.

В Германии на каждые 10 тысяч жителей приходится в среднем по 49 путан – девятое место между Таиландом и Малайзией. На седьмой строчке идет Бразилия (53). А на втором - еще одна страна, не так давно проводившая на своей территории чемпионат мира. Это Южная Корея (110). При этом проституция в Стране утренней свежести нелегальна.

То же самое, разумеется, относится и к России. Но мы вряд ли кого-то удивим, если скажем, что в нашей стране женщины профессионально торгуют своим телом. На самом популярном сайте интим-услуг только в Москве зарегистрировано около 5 тысяч анкет ночных бабочек. А ведь есть еще девушки, работающие без анкеты в интернете (в саунах, на уличных точках). Есть и те, кто предлагает платную любовь в социальных сетях и в приложениях для знакомств.

«СДАЛА ЕГЭ, ЗНАЮ ТРИ ЯЗЫКА»

Цены колеблются очень сильно, от бюджетных вариантов в 2 тысячи за час (в основном, темнокожие девочки и представительницы азиатских республик бывшего СССР) до 20-25 тысяч за секс с моделью. К чемпионату мира предложение и спрос на этом рынке резко пойдут вверх.

Вот, например, как описывает себя в анкете 19-летняя девушка, которая специально прибыла в России из Китая – заработать на ЧМ-2018. «Харизматичная, яркая, нежная, теплая, страстная, красивая, умная. Люблю секс (и умею им заниматься) и мужчин. Чувствительна. В сексе ненасытна. Живу в Китае, но успела окончить престижный вуз в Москве (после 9 классов, сдачи ЕГЭ и ГИА), приехала в Москву на чемпионат мира по футболу, есть языковой сертификат, полученный в США. Знаю три языка. Нет вредных привычек (не пью, не курю). Поддержу любую тему разговора. Я - уникальна. И будьте уверены: от секса и встречи со мной Вы получите огромное наслаждение I speak English, Je parle franсais un petit peu, Io parlo l’italiano».

К ИСЛАНДЦАМ ГОТОВЫ!

Нам удалось пообщаться с 23-летней (если верить анкете) работницей секс-индустрии из Ростова-на-Дону, которая просила называть ее Алисой:

- Чемпионат мира – возможность подзаработать?

- Надеюсь, что так. Планирую продолжать работать, а там – как получится.

- Ценник поднялся?

- Пока нет, но после начала чемпионата мира хочу попробовать немного поднять цену часа.

- На иностранцев рассчитываете?

- Я работаю в основном через интернет. Не думаю, что они смогут там найти мою анкету. Но, если попадутся – с радостью пообщаюсь. Мне интересно.

- Английский не учили? Или исландский?

- О да, к нам же исландцы приезжают! Английский у меня на школьном уровне. Адрес назвать и договориться о сумме я смогу, а для остального есть язык любви.

- Может, стоило махнуть в Москву? Там, наверное, можно больше заработать.

- Это вряд ли. У нас полгорода туда собралось ехать, и в Питер еще. Я как-то пробовала работать в Москве. Там конкуренции слишком много. Здесь даже больше получается зарабатывать.

- Проблем с законом нет?

- Нас иногда пытаются щемить, но это ерунда. Ну, прокачусь я в отделение? Ну, заплачу я этот штраф? И что? Дальше же буду работать.

- Полиция к вам часто заглядывает? Соседи, может, жалуются?

- Полиция заглядывает, бывает, но за деньги – за услугами. Они же тоже люди.

- Не думаете, что во время ЧМ все будет строже?

- Посмотрим.

ИНОСТРАНЦАМ - ОТКАЗ!

Не так давно мы пообщались с представительницей секс-индустрии из славного города Казань. Девушке - 25. Она живет совсем недалеко от «Казань Арены».

- К чемпионату мира готовитесь?

- Да. Собираюсь закрыть свою анкету и продолжу работать только с постоянными клиентами.

- Почему? Не говорите по-английски?

- По-английски я говорю, но не хочу с иностранцами работать. Это рискованно. К чемпионату мира, как и к Кубку конфедераций, начнутся ментовские рейды. Зачем мне это нужно?

- А иностранцы что вам сделали?

- Вот говорил же Задорнов, что они тупые… Был у меня один американец – тупой! Не интересно с ним. Был и темнокожий парень, тоже не понравилось.

… Две истории. Два взгляда на жизнь. А совет один: будьте осторожны, предохраняйтесь.

КСТАТИ

На сайтах, рекламирующих услуги элитных жриц любви, прайс-лист пока не менялся. Что касается «уличных цен», то, как отмечают сами девушки, и здесь резкие скачки маловероятны. Спрос растет. Но и предложение - тоже. Выживет сильнейший.