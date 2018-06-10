Игнашевич: Передаю привет 45-летнему вратарю сборной Египта Аль-Хадари

- Когда в 2010 году стало известно, что ЧМ-2018 пройдет в России, была популярной шутка о том, что там выступит Сергей Игнашевич. Прошло восемь лет, вы все еще в сборной. Могли ли вы себе это представить?

- Я не сомневался, что буду в сборной, поэтому не фантазировал на эту тему и ничего себе не представлял. Просто тренировался и играл.

- Какие эмоции вы испытываете в преддверии стартующего уже совсем скоро чемпионата мира?

- Усталость. У нас обед через час, потом восстановление. У меня в игре простые функции - отнять мяч и отдать партнеру, подстраховать партнера, сделать первый пас и этим помочь команде.

- Отличается ли подготовка к домашнему чемпионату мира от других крупных турниров сборной?

- Ничем не отличается. Мы так же тренируемся и хотим сыграть хорошо.

- Не пора ли Станиславу Черчесову завершить эксперименты со схемой сборной России?

- Товарищеские матчи для того и существуют, чтобы тренер мог попробовать разные схемы и тактические элементы. Если в его распоряжении есть шесть замен, почему ему не использовать их все? Тренер пробует разные варианты, а наша задача - тренироваться с полной отдачей.

- После открытой для болельщиков тренировки сегодня заниматься было не так интересно?

- Тренировки идут в обычном режиме. Сегодня занятия были посвящены скоростно-силовой выносливости - много единоборств, игра в футбол, подкаты... Поэтому не обращали внимание, кто стоит на бровке. Но вчера, конечно, было интереснее - были болельщики, и это добавило нам эмоций. Сегодня такого уже не было, но и занятия были направлены на физическую готовность.

- Удалось ли вам совершить качественный скачок после австрийского сбора?

- В Австрии на протяжении 10 дней мы занимались "физикой" и в матче с Турцией выглядели уже лучше, чем в игре с Австрией.

- Что вы чувствуете, зная о том, что вам предстоит открывать чемпионат мира?

- Сейчас чувствую усталость после тренировки. Мы сконцентрированы на своей подготовке, не думая о том, кто какую роль сыграет на самом чемпионате мира.

- Вратарю сборной Египта Аль-Хадари уже 45 лет. Нет желания поменяться с ним майками?

- Насчет майки не знаю, но пользуясь случаем, передаю ему привет. Он профессионал и хороший футболист, раз в таком возрасте играет в сборной своей страны.

Безуглов: Все футболисты сборной России здоровы и готовы к матчу с Саудовской Аравией

Вслед за самым опытным футболистом сборной России с журналистами пообщался врач национальной команды Эдуард Безуглов.

- Ждем ваш отчет.

- Сегодня вы были на тренировке и сами видели, что все футболисты приняли в ней участие. По окончании занятий все также находятся в общей группе. Поэтому отчет короткий, все хорошо. Ни у кого травм, препятствующих тренировкам, нет. Надеемся, что так будет и до первого матча против Саудовской Аравии.

- Как вы относитесь к критике сборной России в СМИ?

- Все мы люди, все читаем. Мне, понятное дело, неприятно, потому что мы все в команде делаем одну работу. Думаю, если бы ваших коллег кто-то сильно критиковал бы, на ваш взгляд, зачастую несправедливо, вам наверняка тоже было бы неприятно. Вы специалисты и вам виднее, это сложно комментировать.

- Не оказываете ли вы футболистам психологическую помощь?

- Все взрослые люди, не первый день в футболе. Они общаются и с нами, и друг с другом. Думаю, что это не первая ситуация, когда они подвергаются критике. Это часть их работы. Надеюсь, после ЧМ критики не будет, и вы будете столь же эмоционально, но уже восторженно отзываться об игре нашей команды, их моральном духе и прочем.

- Подтверждаются ли статистически утверждения Черчесова о том, что после сборов в Австрии сборная России набирает физические кондиции?

- Любая сборная, которая достаточно долго готовится к крупным турнирам, ставит перед собой главной задачей набор физических кондиций. Да, и по сравнению с прошлым годом, и по сравнению с первыми днями сбора, статистические параметры показывают значительное улучшение - по анализам крови, по анализам переносимости нагрузок. Состояние игроков с каждым днем все лучше, и уже сами ребята отмечают, что появляется легкость в ногах. В этой части подготовки все движется в верном направлении, осталось только реализовать план полностью.

- Чем Станислав Черчесов, как тренер, отличается от остальных главных тренеров сборной?

- В сборную приходят тренеры высокого уровня. Требования у всех плюс-минус одинаковые, поэтому если футболист является профессионалом (и при этом адекватен), то никаких проблем не будет. У меня ни с одним тренером проблем не было - ни в клубах, ни в сборной. Не люблю скандалов, и мне с ним работать комфортно. Его характеризуют профессионализм и четкое выполнение заданий и распорядка дня.