Защитник сборной России Владимир Гранат – о внимании прессы и подготовке к ЧМ-2018.

– Многие футболисты говорят, что не читают прессу и соцсети перед важными турнирами. По-вашему, что журналисты о вас думают?

– Если честно, я тоже все приложения удалил, ничего не читаю. Надеюсь, все положительно думают о команде и чемпионате мира в целом.

– Смотрели матчи Саудовской Аравии и Египта? Что скажете о соперниках по группе?

– Частично соперника просматривали, каждый из футболистов, если была возможность, смотрел их матчи. С выводами нам подскажет тренер, мы готовимся. С кем будет труднее? На чемпионате мира не бывает легких соперников, с каждым придется побороться.

– Сказывается ли на тренировках подготовка к Саудовской Аравии? В чем это проявляется?

– Какие-то схемы мы наигрываем. К каждому сопернику можно подготовиться отдельно исходя из его сильных и слабых сторон. На это и делаем упор. Форму мы пока еще набираем. Думаю, в самом оптимальном состоянии подойдем как раз к матчу.

– До ЧМ три дня. Может, уже посещает бессонница или какие-то мысли о предстоящих матчах?

– Нет, пока что нет.

– Погода в последнее время не очень, бразильские журналисты уже прозвали наше лето зимним адом. А вам как?

– Для нас комфортная погода, тренироваться и играть будет комфортно. Все соперники в разны условиях, так что эти обстоятельства на футбол никак не могут повлиять.

– Какие у вас ожидания от чемпионата мира? Что вы думаете о сборной Колумбии? – вопрос колумбийских коллег.

– Ожидания самые положительные, это большой праздник для страны. Колумбия один из фаворитов турнира, потому что состав у команды довольно-таки сильный.

МАРИО ФЕРНАНДЕС: С РУССКИМ МНЕ ПОМОГАЮТ ЧЕРЫШЕВ И ГРАНЕРО

Защитник сборной Марио Фернандес – о подготовке к Саудовской Аравии и изучении русского языка.

– Виктор Ан принял российское гражданство и стал трехкратным олимпийским чемпионом, в него в Корее не верили. Какие у вас планы в составе сборной России?

– Конечно я бы тоже хотел выиграть золото со сборной России, так что планы большие.

– Какие ожидания от первого матча России и что скажете о сборной Колумбии? – вопрос от колумбийских коллег.

– У нас отличная команда, мы тренируемся каждый день. У нас еще есть время, и мы еще подготовимся. Ожидаем удачного начала турнира. А Колумбия – классная сборная. Думаю, она отлично проведет чемпионат мира.

– Почти на каждой тренировке есть журналисты из Бразилии. Ощущаете на себе внимание двух стран?

– На ЧМ вообще журналисты со всего мира, так что и нахождение здесь бразильских корреспондентов вполне логично.

– Уже разбирали Саудовскую Аравию? Какие у нее слабые и сильные стороны?

– Тренер нам подробнее о сопернике расскажет и все покажет на видео. Тогда мы будем лучше знать соперника.

– Смотрели матч Бразилии с Австрией (3:0)? Кто может составить бразильцам конкуренцию на турнире?

– Смотрел только первый тайм. У Бразилии отличная сборная, но есть и другие топовые команды. У бразильцев будет большая конкуренция.

– После травмы Дани Алвеса у бразильцев проблема с правым флангом обороны. Не жалеете, что получили российский паспорт?

– Я ни о чем не жалею. Алвеса жаль, он великий игрок. Но у Бразилии справа есть Фагнер и Данило, так что они справятся.

– Бразильские журналисты называют нынешнюю погоду зимним адом. Что бы вы посоветовали им и футболистам, чтобы не замерзнуть?

– Здесь тепло. Зимой в России намного холоднее, так что ничего страшного не вижу. Футболисты многих сборных играют в Европе, где тоже бывает холодно. Не думаю, что с погодой будут какие-то проблемы.

– Пребывание в сборной России помогает изучать русский язык?

– Денис Черышев и ПаулиноГранеро помогают мне с переводом. Но вообще я многое понимаю, сейчас учу язык. Сказать что-то на русском? Спасибо, пожалуйста!