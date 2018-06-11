Почетный президент РФС и член Международной федерации футбола (ФИФА), бывший вице-президент ФИФА Вячеслав Колосков сделал очень оптимистический прогноз на выступление сборной России и предсказал победу заявки США-Канада-Мексика на проведение ЧМ-2026.

«НА ЧМ-1986 И ЧМ-1994 МОГЛИ ЗАВОЕВАТЬ МЕДАЛИ»

– Когда вы первый раз попали на чемпионат мира по футболу?

– Это был 1982 год, а чемпионат мира проходил в Испании. Я был главой делегации Советского Союза.

– С тех пор, наверное, не пропустили ни одного.

– Точно.

– Есть какие-то самые запоминающиеся моменты?

– На каждом турнире было очень интересно. Но если нужно, выделю игру команды Валерия Лобановского на ЧМ-1986 в Мексике. Тогда очень здорово начали, разгромив Венгрию 6:0, и многие стали говорить, что это – претендент на призовое место. Но в итоге сборная СССР уступила Бельгии в 1/8 финала. И еще, конечно, запомнился ЧМ-1994 в США и знаменитое «письмо 14» (14 ведущих игроков сборной России написали письмо, в котором призывали поменять тренера Павла Садырина. Но руководивший тогда Российским футбольным союзом Вячеслав Колосков отстоял кандидатуру наставника, некоторые подписанты вернулись в сборную, но обстановка в команде осталась очень напряженной, и она на ЧМ-1994 не вышла из группы. – Прим. ред.). Если бы поехали сильнейшим составом, был шанс попасть в призеры. Это – мнение специалистов.

«ПОБЕДИМ В ПЕРВЫХ ДВУХ МАТЧАХ, А С УРУГВАЕМ БУДЕТ НИЧЬЯ»

– Сейчас, за три дня до старта ЧМ-2018 Россия готова к проведению столь серьезного соревнования? Или есть какие-то болевые точки?

– Готова, про проблемы, наверное, знает только Станислав Черчесов.

– Неужели все так плохо?

– Игра сборной России, конечно, не впечатляет. Но я абсолютно убежден, что команда выйдет в плей-офф.

– С какого места?

– С первого! Расписание у нас очень удачное – сначала обыграем Саудовскую Аравию и Египет. Суммарное мастерство наших футболистов гораздо выше, чем у этих команд. А с Уругваем тоже сыграем достойно, и матч закончится, как минимум, ничьей.

– Чудесный прогноз. А дальше? в 1/8 финала победителя группы А наверняка будут ждать или Испания, или Португалия.

– Португалия из себя ничего не представляет. А Испания, да, серьезный соперник. Все помнят, как мы на самом успешном бронзовом для сборной России чемпионате Европы 2008 года уступили испанцам 0:3 и 1:4. Слабее они не стали.

«МОЯ РОЛЬ НА ЧМ-2018 – СИДЕТЬ В VIP-ЛОЖЕ И НАСЛАЖДАТЬСЯ ФУТБОЛОМ»

– Чем во время финальных турниров чемпионатов мира занимаются высокопоставленные сотрудники Международной федерации футбола (ФИФА)?

– Работу они проделывают колоссальнейшую, у них нет ни минуты свободного времени. Заявляю ответственно, поскольку неоднократно был руководителем делегации ФИФА. Вот президент ФИФА Джанни Инфантино открыл главный вещательный центр, встретился с фанатами, а есть еще ежедневные совещание в 10 часов утра, вечером – подведение итого дня, посещение мест, где базируются команды, конгресс, просмотр документального фильма про Льва Яшина, а потом пойдут матчи… Джанни заявил, что хочет посетить все города ЧМ-2018 и увидеть все команды.

– У вас, как почетного президента РФС и члена ФИФА на ЧМ-2018 тоже такая же загруженность?

– Нет, моя роль – сидеть в ложе VIP, кушать, наслаждаться игрой и поддерживать светские беседы.

– VIP-пропуск у вас на все матчи?

– Да.

«АЛЬТЕРНАТИВЫ ЗАЯВКИ США-КАНАДЫ-МЕКСИКИ НЕ ВИЖУ»

– В работе конгресса ФИФА будете принимать участие?

– Конечно.

– На нем будут выбирать место проведения ЧМ-2026?

– Да. Альтернативы заявки США-Канада-Мексика я не вижу. Я был в Марокко, это – маленькая страна, где всего-то три стадиона. А ведь в ЧМ-2026 буду участвовать 48 команд!

– США, наверное, могли и сами провести такой турнир?

– Конечно, это очень развитая страна, но было бы тяжело. А вот в связке с Канадой – самое то. Но они еще и Мексику решили подключить. Скорее всего из-за того, что они соседи, там очень любят футбол и имеют большой опыт проведения. Ведь Мексика принимала два чемпионата мира.

Еще какие важные вопросы будут рассматриваться?

Еще не изучал повестку дня. Но наверняка будут обсуждать финансовые вопросы – исполнение бюджета, бюджет на следующий год. Это происходит на каждом конгрессе.