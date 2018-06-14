Вчера мы разговаривали с супругой Василия Березуцкого, которого на чемпионате мира не будет. А сегодня – интервью с женой одного из лидеров нынешней команды Юрия Жиркова.

БОЛЕЛЬЩИК-ЛЮБИТЕЛЬ

– Инна, тяжело быть женой футболиста?

– Быть женой – огромное счастье, особенно в нашей большой, многодетной семье. А самое тягостное – разлуки с мужем. При первой же возможности еду туда, где находится Юра. Чтобы поскорее его снова увидеть.

– До знакомства с Юрием знали что-то о футболе?

– Нет. Мы познакомились 11 лет назад. Вскоре я впервые оказалась на стадионе. До сих пор вспоминаю забавный момент. Я не знала, что в перерыве команды меняются половинами поля, поэтому, когда во втором тайме забили гол, начала радоваться, кричать от радости – а оказалось, мяч влетел в наши ворота. (Смеется.)

– Как началась ваша лав-стори?

– Мне было 17. Подруга пригласила на завтрак своего приятеля, который приехал вместе с Юрой. Это была любовь с первого взгляда, как мне кажется. Уже через неделю мы вдвоем летели в Калининград, к моим родителям.

– С тех пор стали понимать футбол?

– Я часто смотрю матчи. Как болельщик-любитель. По-прежнему не могу сказать, что разбираюсь в каких-то тонкостях. Мне нравится сама игры, эмоции. Когда чего-то не понимаю, наш старший сын Дима объясняет.

– Как Юрий радуется победам и переживает поражения?

– После побед настроение у него прекрасное! А вот когда проигрывает… В такие моменты думаю: стоит ли разговаривать или нужно немного подождать. Его обнимают дети, стараются отвлечь, но не всегда получается. Юра – очень ответственный человек.

– Ходите на стадион?

– Стараюсь не пропускать ни одного матча с участием Юры. Это касается и сборной России, и «Зенита». Если есть возможность, обязательно идем с детьми на трибуну.

– За другими командами следите?

– Только если эти матчи смотрит Юра. Разумеется, всегда знаю, на каком месте идет «Зенит».

– Кто ваши любимые футболисты?

– У меня только один любимый игрок – Юрий Жирков. С другими не сравниваю. Мой муж – лучший!

«У НАС ДОМА СЛИШКОМ МНОГО МЯЧЕЙ»

– Сами пробовали играть в футбол?

– К сожалению или к счастью, в футбол мне приходится играть постоянно. Дети не представляют себя без этой игры! Когда нет ни Юры, ни его брата, ни нашего дедушки, на поле выхожу я (улыбается).

– У вас дочь и двое сыновей. Хотите, чтобы они стали футболистами?

– Дима занимается футболом, во всем хочет походить на папу, у него глаза горят, но свой выбор он сделает сам. Для Юры будет большим счастьем, если оба сына пойдут по его стопам. У Дани, которому всего 2,5 годика, футбол тоже на первом месте. Вместо мультиков он смотрит спортивные каналы, постоянно гоняет мячик.

– Мячей в вашем доме, наверное, много…

– Я бы даже сказала: слишком много! (Смеется.) Поэтому прошу Юру, чтобы он собирал автографы. Потом дети вырастут, останется память на всю жизнь. Мы и футболки разных сборных и клубов собираем. Юра с матчей привозит.

– Чем занимаетесь в свободное от семейных хлопот время?

– Посвящаю его своему ателье MiloMilo и караоке-клубу «Эйфория». А вот на хобби времени практически нет. Если раньше могла рисовать для души до шести утра, то сейчас делаю это только вместе с детьми.

– Какие впечатления остались от съемок в реалити-шоу «Остров»?

– Прекрасные! Помню, как я боялась туда лететь. Юра мне сказал: если продержишься хотя бы неделю, сам заплачу тебе весь выигрыш. Он был уверен, что я выйду из проекта дня через три, не смогу жить под открытым небом, с пауками и змеями, без душа и косметики…

Слова мужа меня сильно подстегнули! И я провела на острове целый месяц. Было тяжело. Помню свои слезы, когда мне предоставили возможность позвонить родным. В итоге вышла в финал. И познакомилась с очень интересными людьми, мы до сих пор общаемся.

– После «Острова» почувствовали себя популярной?

– Узнают ли меня на улицах? Если честно, никогда не обращала на это внимания.

🌚 Публикация от Инна Жиркова (@innazhirkova) 11 Июн 2018 в 2:36 PDT

«В КАЛИНИНГРАДЕ ОТВЕДАЙТЕ УГРЯ, В ПИТЕРЕ – КОРЮШКУ»

– Что вы будете делать 14 июня в 18.00?

– Буду на стадионе со своими детьми болеть за сборную России и нашего папу. Как обычно.

– Сборная будет играть не только в Москве. А вы где планируете провести турнир?

– Тоже буду ездить по стране. В планах – Санкт-Петербург, Самара, Калининград, а там посмотрим.

– Какие места посоветуете посетить иностранным гостям в знакомых вам Москве, Питере и Калининграде?

– В первую очередь надо прогуляться по центру этих городов. С путеводителем можно увидеть все самое интересное. А начинать надо с Красной площади, Невского проспекта и исторического центра Калининграда.

– Что надо обязательно попробовать из еды и напитков?

– В Калининграде – угря. Он там очень вкусный. Также рекомендую колбасы, которые продают на ярмарках выходного дня. А на любителя – кенигсбергские клопсы. Если вы впервые оказались в Питере, то непременно попробуйте корюшку. Уверена, иностранцам наша кухня понравится. Как и все остальное. Россия проведет грандиозный чемпионат мира.

«ХОТЕЛА БЫ ПОПАСТЬ НА МАТЧ СЕРБИЯ – ШВЕЙЦАРИЯ»

– Сильно переживали во время жеребьевки ЧМ-2018?

– Смотрели церемонию вместе с Юрой. Он подсказывал, какую команду предпочтительнее получить из каждой корзины. Но я, если честно, не настолько хорошо разбираюсь во всех раскладах. Для меня самым приятным моментом церемонии… стало платье ведущей, прекрасной Алсу. Его изготовило наше ателье MiloMilo.

– Группа сборной России досталась удобная. Команда выйдет в плей-офф?

– Обязательно! И призываю всех наших болельщиков поддержать сборную. Для игроков это важно. Они же очень хотят порадовать страну. Будут выкладываться на сто процентов.

– Юрий будет выходить в стартовом составе?

– Я – не тренер. Но точно знаю, что Юра готов. Мы с детьми, конечно, надеемся увидеть папу на поле во всех матчах сборной России.

– Собираетесь следить во время чемпионата мира за другими командами?

– Сербов поддержу обязательно. Там играет друг нашей семьи Бранислав Иванович. Хочу попасть на матч Сербии и Швейцарии в моем родном Калининграде. Мне кажется, это будет очень зрелищная игра.

– До какой стадии доберется сборная России?

– Как говорит один мой друг, я – не победитель «Битвы экстрасенсов» (смеется). Давайте просто верить в победу наших ребят в каждом матче!