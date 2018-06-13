Самая грубая сборная:

Аргентина (107 ЖК, 10 КК)

Кто бы мог подумать, что у аргентинцев самая грубая команда в истории. 16 раз бело-голубые отбирались на мундиаль и за все время выступлений заработали 107 предупреждений и 10 удалений. 4 года назад в Бразилии «альбиселеста» наиграла на 8 желтых карточек и не получила ни одной красной, хотя провела целых 7 матчей.

Автор первого гола в свои ворота:

Мануэль Росас (ЧМ-1930; матч Мексика 0:3 Чили)

Защитник мексиканцев Мануэль Росас провел на первом чемпионате мира 3 игры и нанес 3 результативных удара – 2 в чужие, 1 – в свои ворота. Неудачная срезка во встрече с чилийцами позволила ему войти в историю как первому автору автогола.

Автор первого гола, забитого с пенальти:

Мануэль Росас (ЧМ-1930; матч Мексика 3:6 Аргентина)

В заключительной встрече группового раунда Росас оформил дубль. Свой первый гол он забил с пенальти, а второй – с игры. Тем самым Мануэль стал первым мексиканцем, дважды отличившимся в матче чемпионата мира, и первым игроком вообще, кто реализовал удар с точки.

Единственный игрок, забивавший за две разные сборные:

Роберт Просинечки (сборные Югославии и Хорватии)

Роберт Просинечки человек с удивительной судьбой. Он родился в ФРГ, выигрывал Лигу чемпионов с «Црвеной Звездой» и завоевывал бронзу ЧМ-1998 в составе хорватской сборной. Голы, забитые им во Франции, сделали Просинечки уникальным игроком, забивавшим на мировых первенствах за две разные команды. До распада Югославии в 1990 году он отличался на турнире в Италии.

Чаще всех встречались друг с другом в финалах:

Аргентина и Германия/ФРГ (3 раза)

В 1986 году эти команды впервые сошлись лицом к лицу в решающем матче. Тогда сильнее оказались аргентинцы, ведомые Марадоной (3:2). Уже на следующем мундиале немцы взяли реванш – гол Андреаса Бреме с пенальти за 5 минут до конца стал главным событием римского финала. И наконец, в 2014 году также один мяч предрешил исход поединка. Его забил Марио Гетце, не вызванный Йоахимом Левом на ЧМ в России.

Сборная, сыгравшая наибольшее количество матчей:

Германия/ФРГ (107 встреч)

Действующие чемпионы планеты являются членами ФИФА с 1908 года. За всю историю немцы четырежды выигрывали золотые медали, а в 2014 году Германия стала первой командой, которая становилась призёром на четырёх мундиалях подряд (ЧМ-2002 – серебро, ЧМ-2006 – бронза, ЧМ-2010 – бронза, ЧМ-2014 – золото). Начиная с ЧМ-1934, немцы провели в финальных стадиях 107 матчей – больше, чем кто бы то ни было.

Рекордсмен по числу поражений в финалах:

Германия/ФРГ (4 раза)

В 1966 году гол-фантом Джеффа Херста предрешил судьбу финала Англия – ФРГ в пользу хозяев. Советский арбитр Тофик Бахрамов сигнализировал о том, что мяч пересек линию ворот, хотя этот гол до сих пор оспаривается большинством экспертов. Свой второй финал немецкая сборная проиграла в 1982-м итальянцам. А в 1986 и 2002 годах сборную ФРГ и Германии соответственно опередили представители Южной Америки – Аргентина и Бразилия. На последнем чемпионате мира команде Йоахима Лева удалось взять убедительный реванш у своих обидчиков – первых они одолели в финале, а вторых – унизили в 1/2.