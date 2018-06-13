Теперь уже экс-наставник «красной фурии» Хулен Лопетеги подписал контракт с «Реалом» и пролетел мимо чемпионата мира.

Они его действительно уволили!

После первого прочтения в эту новость сложно поверить, но это факт. Каких-то три дня назад на стадионе «Краснодар» он довел беспроигрышную серию «красной фурии» до 20 матчей, но за сутки до старта чемпионата мира был неожиданно уволен. И хотя в Королевской испанской футбольной федерации не стали уточнять причину этого решения, ответ лежит на поверхности – 12 июня о подписании контракта с 51-летним специалистом объявил мадридский «Реал».

Похоже, никто в стане «сливочных» не ожидал ухода Зинедина Зидана. Вполне вероятно даже, что в случае поражения в финале Лиги чемпионов француза не стали бы увольнять. Во всяком случае, никакого на этот случай у мадридцев не было. Иначе как объяснить тот факт, что за последние три недели СМИ сватали в «Реал» практически всех долее или менее достойных специалистов, за исключением совсем уж невозможных кандидатов (вроде Хосепа Гвардиолы)?

Сложно разобраться, какие из тех новостей имели под собой почву, а какие нет, но Флорентино Перес на них никак не реагировал и свою версию происходящего не озвучивал. Перебрав всех именитых специалистов, он, видимо, снизил требования к кандидату – даже Андре Виллаш-Боаш назывался в качестве претендента на «престол».

В итоге «королевский» клуб сумел договориться с наставником национальной команды, и за два дня до старта чемпионата мира объявил о его новом назначении после чемпионата мира. Испанская федерация получит от этого «трансфера» € 2 млн. Похоже, что для ее руководства разворачивающиеся события стали шоком.

Финты испанской федерации футбола

Возможно, ее главе Луису Рубиалесу не понравилось, что тренер вел переговоры за его спиной, или он недоволен тем, что в преддверии ЧМ-2018 Лопетеги забивает свою голову мыслями о будущем. Может быть, ему показалось, что решение наставника негативно отразится на атмосфере в сборной. И вот, что он сделал.

Федерация анонсировала уход Лопетеги только после чемпионата мира и в этом же обращении сообщила о том, что созывает в Краснодаре специальную пресс-конференцию. Видимо, уже тогда решение об отставке до старта турнира было принято.

«Королевская федерации футбола Испании анонсирует освобождение от обязанностей главного тренера сборной Хулена Лопетеги после завершения выступления команды на чемпионате мира в России. Королевская федерация футбола Испании получит денежную компенсацию в связи с расторжением договора с Лопетеги для того, чтобы он смог возглавить «Реал». В среду, 13 июня, в Краснодаре в 11:30 по местному времени состоится пресс-конференция с участием главы Королевской федерации футбола Испании и Лопетеги», – сказано в заявлении пресс-службы сборной.

Затем Рубиалес вылетел в Россию, чтобы провести переговоры с Лопетеги. Как сообщил известный итальянский журналист-инсайдер Танкреди Палмери, уже тогда речь шла о том, чтобы тренер завершил свою деятельность еще до ЧМ-2018. Именно об этом на созванной пресс-концеренции Рубиалес и объявил.

«Мы были вынуждены прервать сотрудничество с тренером сборной Хуленом Лопетеги. Желаем ему удачи. Все, чего добьется сборная, будет результатом его работы», – заявил испанский футбольный чиновник.

Затем он все-таки пояснил свою позицию, назвав основным мотивом отставки неприемлемую форму поведения.

«Мы обязаны расстаться сейчас. – Это очень сложный день. Я не чувствую себя преданным. Лопетеги проделал безупречную работу. Переговоры с «Реалом» проводились без ведома федерации. В данном случае важна форма поведения. Мы работаем над заменой тренера. Сообщим об этом позже», – приводит слова Рубиалеса AFP.

Вместо Лопетеги – Йерро

В инсайде Палмери в качестве кандидатов на вакантную должность назывались фамилии: экс-наставника «Барселоны» Луиса Энрике и Мичела, последним местом которого была «Малага». Но в итоге ушедшего в «Реал» специалиста сменил легендарный защитник «сливочных» и сборной Испании Фернандо Йерро, на счету которого 89 матчей в футболке национальной команды (и 29 голов, неплохо, да?).

По завершении карьеры футболиста он занимал должность спортивного директора в федерации (2007-2011), затем вернулся на родину в Малагу и занял в одноименном клубе аналогичную должность. Уже в первый сезон команда пробилась в Лигу чемпионов, но он неожиданно покинул клуб.

Был помощником Зидана в кастилье «Реала» (2014/15), а в 2016 году получил первый опыт самостоятельной работы – в «Овьедо», пытавшемся выбраться из Сегунды. Йерро помочь команде не смог и по окончании сезона ее покинул. В ноябре 2017 года вернулся в испанскую федерацию футбола на должность спортивного директора, откуда и пересел сегодня в кресло главного тренера.