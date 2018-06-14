На матч против Роналду и компании сборную Испании выведет новый наставник Фернандо Йерро, возглавивший команду за два дня до этой встречи.

Он не мог сказать «нет»

После сенсационной отставки Хулена Лопетеги из сборной Испании за сутки до старта чемпионата мира Королевская испанская федерация футбола в спешном порядке нашла ему замену. Тренерский «трон» занял культовый для испанского футбола Фернандо Йерро, отдавший 13 лет национальной команде в бытность футболистом.

«Это хороший и захватывающий вызов. Я храбро беру на себя ответственность, по-другому никак. У нас есть группа игроков, два года готовившихся к чемпионату мира, и я был спортивным директором, поэтому понимаю, что все мотивированы. Я очень спокоен, у нас нет причин не бороться. То, что случилось в эти два дня, не должно стать оправданием», – цитирует нового наставника Marca.

В течение нескольких часов он сформировал новый тренерский штаб, что с его связями наверняка не составило труда. Вместе с ним биться за победу в чемпионате мира будут известный в прошлом защитник «Валенсии» и сборной Испании Карлос Марчена, занимающий с 2017 года пост главного тренера в «Севилье С», наставник «Навалькарнеро» из третьего по силе дивизиона страны Хулиан Калеро и тренер по физической подготовке Хуан Карлос Мартинес Кастрехон.

14 июня «красная фурия» провела первую тренировку под руководством нового главного тренера, после которой Йерро в разговоре с журналистами пришлось вновь вернуться к вопросу его неожиданного появления в команде.

«Когда президент федерации рассказал мне о такой возможности, у меня было три варианта: сказать «нет», предложить поискать другого или согласиться и сделать шаг вперед для испанской федерации и всего испанского футбола. Я не мог сказать «нет», потому что не простил бы себе этого», – приводит слова Йерро Football Espana.

Главная задача – не сломать созданное Лопетеги

Бывший капитан национальной команды взял на себя огромный груз ответственности, однако с другой стороны, вряд ли его будут «клевать» за результат сборной на чемпионате мира, ведь все понимают, что к работе с командой он приступил всего за два дня первого матча испанцев против Португалии.

– Фернандо Йерро пользуется большим авторитетом. При этом ему, в отличие от Лопетеги, терять нечего. Может, груз ответственности даже спадет, - отметил в интервью «Советскому спорту» Дмитрий Черышев, отлично знающий обоих участников скандала. – С Йерро встречался буквально неделю назад, когда продлевал лицензию Pro. В качестве спортивного директора федерации он постоянно контактировал с командой, поэтому знает возможности и особенности всех футболистов, как они тренируются. Вот какой он психолог, посмотрим. В сборной, состоящей из мировых суперзвезд, это важный фактор.

Зато, как отмечает Черышев, мотивация у бывшей звезды мадридского «Реала» запредельная, ведь в качестве футболиста ему ничего с национальной командой выиграть не удалось. Да и когда еще ему предоставится такой шанс – поработать главным тренером на столь значимом турнире? Единственным местом самостоятельной работы у 50-летнего уже специалиста был только «Овьедо», где он пробыл всего один сезон. Поставленных задач по выходу в примеру Фернандо не решил и был уволен.

Так что тактические умения Йерро оценивать сложно. В сложившейся ситуации от него требуется оставить все лучшее, что создал в команде Лопетеги (а он реально отлично потрудился и привез в Россию очень сбалансированную и конкурентоспособную команду). Поэтому главная задача нового наставника – следить за психологическим и физическим состоянием футболистов, и здесь ему придет на помощь тот факт, что в должности спортивного директора испанской федерации футбола он хорошо изучил способности игроков и в курсе той подготовки, которую сборная вела к ЧМ-2018.

Российские также болельщики пристально следят за ситуацией в испанской сборной, и, между прочим, не без «корыстного» интереса. Вполне вероятно, что «красная фурия» станет соперником сборной России в плей-офф, ведь если россияне и выйдут из группы, то наверняка со второго места, а значит, столкнутся в 1/8 финала с победителем группы B – Испанией или Португалией. Как знать, может быть, в этом и кроется наш шанс сотворить одну из крутейших сенсаций мундиаля?