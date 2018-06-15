20 18 от иранцев, плохое знание географии и политики. «Советский спорт» — о том, что было перед матчем Иран — Марокко.

После появления расписания матчей чемпионата мира многие любители футбола из Петербурга расстроились – стадион «Санкт-Петербург» откроет чемпионат мира игрой Иран – Марокко. Кажется, зря расстроились. На чемпионате мира плохих матчей не бывает, обладатели билетов на игру Тунис – Панама в Саранске это подтвердят.

И Петербургу определенно повезло: за сутки до первого матча Ирана и Марокко их болельщики буквально захватили центр города. Почти все они медленно продвигались в сторону фан-зоны. Туда же шли и марроканцы. Все они шли не просто посмотреть матч-открытие, а поболеть за сборную России. В толпе выделялся молодой человек в футболке сборной Аргентины.

- Я живу в Буэнос-Айресе, переехал пять лет назад, - рассказывает корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге» болельщик по имени Алиреза. – Поэтому я на этом чемпионате болею сразу за три команды. Какая третья? Конечно, Россия! Я у вас в стране второй раз, а еще знаю двух ваших футболистов, они играли в моем любимом тегеранском «Персеполисе»!

- Россиян никогда не было в чемпионате Ирана, - пришлось расстроить Алирезу.

- Как же так?! Полянский и Приемов, я уверен.

- Они из Украины.

- А это не одна страна? Я думал, что Украина – это область России – удивился иранец и показал не лучшие знания политики и географии. – Но я все равно люблю Россию! Давай (сказал это слово по-русски)!

Иранцы не обманули, от них в фан-зоне для россиян была максимальная поддержка.

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На следующий день вся эта иранская и марокканская торсида переместилась в центр Петербурга.

У иранцев самыми популярными фамилиями на футболках были Сардар Азмун и Алиреза Джаханбахш. Забавно, что это футболисты с 20 и 18 номерами соответственно. Кажется, иранцы будто специально надели эти футболки, чтобы обозначить год, в который проходит турнир.

Самая популярная связка у иранцев pic.twitter.com/3X4lzWQus4 — Белюков Константин (@Kostya_Belyukov) 15 июня 2018 г.

Но на самом деле, такой выбор объясним – Азмун и Джаханбахш лучший футболисты страны.

- Еще год назад Сердар был единственной мощью в атаке иранцев, но к нему присоединился Алиреза, который провел крутейший сезон в АЗ и реально вышел на новый уровень игры, - рассказывает болельщик иранцев Мортеза, который последние 20 лет живет в Голландии и постоянно следит за местным чемпионатом. – Думаю, именно он – лучший игрок нашей команды сейчас.

- Мы думали, вы любите Азмуна.

- Мы его любим! Но Азмун – игрок настроения, а Джаханбаш – стабильный.

- Что скажете про Эзатолахи и Мохаммади?

- Знаю почему вы спросили. Они же играют у вас в стране. Кажется, Мохаммади в Грозном, а Эзатолахи…

Мой собеседник надолго задумался.

- Извините, я вообще-то хорошо разбираюсь в футболе, но я забыл, где играет Саид. В «Анжи»?

- Почти. Сезон он заканчивал в «Амкаре».

- Точно! Я знал. Просто забыл эту команду. Теперь запомню!

Объяснять иранцу, что пермский клуб можно не запоминать, было совершенно бесполезно. Скоро о нем забудут и в России.