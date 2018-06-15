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Кто-то скажет, что Уругвай по первому матчу впечатления не произвел, а Луис Суарес оказался ничем не лучше Федора Смолова. Однако в таблице южноамериканцы теперь наши соседи. А Египет и Саудовская Аравия стартовали с «баранки». Для сборной России это очень хорошо.

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Суарес провалил матч. Египет проиграл. Россия все еще лидер

Во-первых, какой бы крамольной не была эта мысль, но теперь, скорее всего, сборная России может позволить себе ничью с Египтом. Она взяла это преимущество сама, поразив ворота аравийцев 5 раз, но окончательный смысл рассуждениям о разнице мячей придали как раз прыжок и удар Хименеса.

Во-вторых, Египет теперь поставлен перед фактом - играть с Россией ему надо на победу. Любой другой результат делает выход из группы почти невозможным (как минимум, они ставят себя в зависимость от результата и счета матча Уругвай-Россия). Отсюда сразу и следующий вывод - конечно, Мохамед Салах против России будет играть. Вряд ли его роль на турнире сведется к той, что была у Александра Мостового в 2002-м. Тем более - тогда с Мостовым (или вернее, без него) первый матч Россия выиграла. Египет проиграл, другого выхода у Эктора Купера просто нет.

Оставив в стороне вчерашние фонтаны восторга (эмоций в них было, конечно, сильно больше, чем трезвой оценки), предлагаю признать - стартовый матч на турнире сборная России провела очень профессионально. Никакой феерической игры она не показала, но решила задачу более чем полностью. Опять вернемся к стратегии трехматчевого турнира - он не прощает ошибок. Невыигрыш у Саудовской Аравии (при всем к ней уважении, все-таки команды очень слабой), причем с максимальным счетом был бы как раз ошибкой.

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Празднования пора прекращать - 16 лет назад Германия выиграла у Саудовской Аравии со счетом 8:0, и это не означало ровным счетом ничего. Кроме, собственно, класса ближневосточной команды. Четырьмя годами позднее Украина выиграла у нее 4:0, и вот этот пример нам уже ближе.

Группа Украины-2006 очень похожа на сегодняшнюю российскую. Тогдашняя Испания (еще не выигравшая ни Евро, ни ЧМ) вполне сопоставима с сегодняшним Уругваем, Тунис-2006 с Египтом-2018, а Аравия вовсе неизменна. Тогда, если вы помните, испанцы разгромили команду Олега Блохина в первом туре, но правильно просчитанный расклад сил, и стратегия группового турнира позволили Украине выйти в плей-офф со второго места, а потом и добраться до 1/4 финала.

Похожий сценарий был у сборной России на Евро-2008 - разгром в первом туре от Испании, последующие две победы над Грецией и Швецией, и проход дальше. Когда 1-го декабря жребий определил нашу группу на ЧМ-2018, все сразу заговорили о том, что победы в двух первых встречах с не входящими в элиту соперниками обеспечат плей-офф. Первую часть работы Черчесов и компания выполнили.

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«Выиграет Черчесов, его на руках до Кремля понесут»

Умоляю только, Станислав Саламович, забудьте о ничьей с Египтом! Она возможна, но никому об этом не говорите! Да и не тот (пока, без Салаха) Египет, чтобы бояться его. Уважать стоит, как и любого соперника, но бояться там совершенно нечего. Если бы Суарес не напоминал сегодня Александра Кержакова образца 2012-го - Уругвай бы все решил гораздо ранее.

Вчера только ленивый не отметил замены, проведенные Станиславом Черчесовым. Все действительно было здорово, только надо учесть, что выход Черышева был вынужденным. Не исключено, что и появление Дзюбы тоже - Смолов вчера явно был «не в своей тарелке». А вот Оскар Табарез сегодня заменой сознательно усилил давление на штрафную Египта в конце игры. Полузащитник Карлос Санчес не всегда играет 90 минут даже за свой клуб - мексиканский «Монтеррей», что уж говорить о сборной. Он вышел на поле в роли своеобразного куотербека - доставлять мяч в штрафную, где при стандартах к Кавани и Суаресу присоединялась прекрасная пара центральных защитников из «Атлетико». Расчет оправдался.

Трехматчевый турнир, и главное - расписание игр, - и определяют турнирную стратегию. В каждом отдельно взятом случае. Например, Иран и Марокко прекрасно понимали, что поражение ставит их в затруднительное положение в компании Испании и Португалии. Уругваю очень нужна была победа, как она будет завтра нужна французам. И была она нужна России. С другой стороны, мы уже начинали групповой турнир с победы. И Черчесов это помнит (в 2002-м). Были и разгромы на старте (Евро-2012, 4:1 с Чехией, когда Сергей Фурсенко сказал «это только начало», а всего через неделю сборная поехала домой). Рано веселиться. Ничего еще не сделано, обыгран слабейший участник турнира. Впереди (по восходящей, что довольно удобно) более сильные соперники. Работаем дальше, турнир только начался.

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