Обозреватель «Советского спорта» посмотрел матч Аргентины и авторитетно заявляет, что армия исландцев лучше, чем один Лео Месси.

ИСЛАНДИЯ

«ХУ-ХУ-ХУ!»

А знаешь ли ты, что все население Исландии (321 857 человек) может разместиться на семи самых крупных стадионах чемпионата мира: в «Лужниках», в Питере, Сочи, Казани, Нижнем Новгороде, Самаре и стадионе «Спартак» в Москве?

Вот такая это маленькая страна. И теперь, в середине июня, Исландию можно было бы взять голыми руками. Захватить ее одним отрядом, лишить стратегического запаса сельди. Потому что все исландцы, такое впечатление, уехали в Россию.

Если вы в субботу утром проходили мимо недавно отстроенного парка «Зарядье», то могли впасть в оторопь. Тысячи людей в синем, выстроившись в ряды, скандировали лозунги, вздымая руки к небу.

Что это – секта? Скинхеды? Деревянные солдаты Урфина Джюса?

Это исландцы прилетели в Россию, чтобы поболеть за свою сборную в матче чемпионата мира против Аргентины. Отборная армия, тысячи человек. Барабаны, дудки, рыжие бороды, рогатые шлемы викингов – все дела.

«Ху!» – кричали они свое исконно-национальное.

– Айленд зе бест, – рявкнул мне в ухо один мужик, которого вполне можно было снять в «Игре престолов». Как его фамилия? А вы знаете, что в Исландии нет фамилий? Только имя-отчество. Наименование человека складывается из имени отца плюс имя сына. Например, Бьорк Гудмундсдоттир – это Бьорк Гудмундовна.

«Ху-ху-ху!» – от этих боевых криков у неприятеля могла лопнуть черепушка.

Исландия впервые участвует в чемпионатах мира. И до сих пор не укладывается в голове, как страна с населением 320 тысяч жителей может так здорово играть в футбол. Дебют исландцев на Евро состоялся в 2016 году, и там они сыграли вничью с Португалией и Венгрией, победили Австрию, а в 1/8 финала грохнули Англию. Остановить дерзких «футбольных карликов» смогла только Франция – финалист плей-офф. Может, они и на чемпионате мира пошумят?

АРГЕНТИНА

«БОГ МЕССИ»

Ну а с аргентинцами все традиционно. Они в строем не ходят, не те люди. Вихрастые, как хиппи с Вудстока, крикливые, шумные. Объединяет их одно – Лео Месси. Практически через одного – футболка с десяткой на спине.

Возрадуйтесь, Москва, Нижний Новгород и Питер! Вы увидите в деле самого Лео Месси! Кудесник после ЧМ-2014 в Бразилии заявлял, что уходит из сборной. Как ты помнишь, тогда аргентинцы добрались до финала, где уступили немцам со счетом 0:1. Но слава богу, Месси передумал. Что мы бы без него делали?

Перед чемпионатом мира я написал колонку, что Месси как его друг Александр Овечкин должен завоевать, наконец, свою главную бразулетку в карьере. Когда, если не сейчас, в достопочтенные 30 лет?

Месси постоянно хотели столкнуть лбами с Криштиану Роналду. Сравнить, пощупать, поставить рядом, изучить футбольный ДНК. И можно было согласиться с одним знакомым, который буквально орал в твиттере после феноменального матча Испания – Португалия: «Кри Ро – лучший футболист в истории человечества, лучше Марадоны и Пеле. Идиоты, вы это поймете, только когда пройдут годы!»

После хет-трика Роналду верилось во все. А вот Месси выглядел бледно…

РОКОВОЙ ПЕНАЛЬТИ

ГОООООЛ! На 19-й минуте Аргентина выходит вперед! Дальний удар Тальяфико коварно превращается в передачу, Агуэро принимает мяч, смещается в сторону и неотразимо бьет по воротам.

Но этих «ху!» так просто не возьмешь. Уже через четыре минуты Исландия сравнивает счет. Кабальеро смог защитить ворота после прострела справа, но на отскоке лучше всех сыграл, прости господи, Финнбогасон.

…Вы можете со мной спорить, но я думаю, пенальти на 63-й минуте был липовым. Меса сам упал, спотыкнувшись об ногу исландца. Однако польский арбитр Шимон Марчинак – лысый брутальный мужчина, похожий на культуриста из химкинского подвала-качалки, даже не стал изучать видеоповтор.

К точке подошел Месси. И вы представляете, исландский вратарь Халльдоурссон сделал умопомрачительный сэйв. О-ла-ла!

Бедный Лео. Неужели его и дальше будут преследовать неудачи? Месси пару раз наносил опасные удары, однажды мяч скользнул впритирку со штангой. Но все-таки Аргентина потеряла очки с Исландией.

1:1 – сенсация? Посмотрите на этих мускулистых викингов, от которых пахнет потом и сельдью, на их атлетичных болельщиков. «Ху» на вас, если вы не верите в исландцев. Они еще в 1/8 финала выйдут. Ждите этих ребят, Волгоград и Ростов-на-Дону.

Аргентина – Исландия – 1:1 (1:1)

Голы: Агуэро, 19 – Финнбогасон, 23

Незабитый пенальти: Месси, 64

Аргентина: Кабальеро, Рохо, Отаменди, Тальяфико, Маскерано, Биглия (Банега, 54), Сальвио, Меса (Игуаин, 84), Ди Мария (Павон, 75), Месси, Агуэро

Исландия: Халльдоурссон, Сигурдссон, Магнуссон, Сэварссон, Арнасон, Хадльвредссон, Гуннарссон (Скуласон, 76), Сигурдссон, Гудмундссон (Гисласон, 63), Бьярнасон, Финнбогасон (Сигурдарсон, 89)

Главный судья: Шимон Марчинак (Польша)