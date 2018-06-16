Есть что-то парадоксальное в том, что аргентинцами за последние два года руководили три тренера, и ни одному не удалось поставить им игру. А еще четверо трудятся сейчас на чемпионате мира в других сборных – и тоже не сказать, что сильно преуспевают. Может, Аргентина переоценивает возможности собственного футбола, превозносит его без причины? Или, что вернее, весь мир по старой памяти, по инерции слишком высоко котирует аргентинские ставки? И это не дает аргентинцам трезво взглянуть на себя – со стороны и изнутри. И перестроиться. Они по-прежнему думают, что способны на все. А это давно уже не так.

Былая слава мешает адекватно оценивать возможности нынешней сборной Аргентины. А ведь от нее, по правде говоря, наивно было ждать чего-то особенного и ровнять с фаворитами этого чемпионата. В отборочном турнире аргентинцы играли через пень-колоду и кое-как въехали в финальный – на горбу Лео Месси. Весной получили 1:6 от Испании. Несмотря на изобилие звезд, командная игра в атаке не поставлена, а сборная в целом совершенно несбалансированная. Так было и четыре года назад, когда Месси приходилось выполнять черновую работу, потому что остальные «великие» не могли или же не хотели этого делать. А сейчас та же команда, не изменившись внешне, еще и зримо состарилась. Ну и откуда у нее большие претензии?

Гигантское территориальное преимущество над Исландией было предсказуемым. Островитяне всегда отдают мяч сопернику, прессингуют и действуют на контратаках. Но, зная эту их склонность, сборная Аргентины – с ее-то мастерами, практически кудесниками мяча – с самого начала уперлась в мощную оборонительную стену. И вместо того, чтобы оббегать ее, проникать сквозь отверстия, створки, щели, как прекрасно умеют Месси, Агуэро, Ди Мария, принялась долбить эту стену лбом.

Без голевых моментов обойтись, разумеется, не могло – индивидуальное мастерство все-таки должно было сказаться хотя бы в четырех-пяти эпизодах. А если бы польский рефери не проворонил, точнее, не отверг нарушение правил в исландской штрафной за 10 минут до конца игры, аргентинцы могли и выиграть этот матч. Ну, или Месси забил бы свой пенальти. Но есть какая-то высшая справедливость в том, что Аргентина, ни в одном компоненте не доказав ощутимого превосходства над дебютантами чемпионата мира, в чьем составе нет светил галактического масштаба и даже подмастерьев из топ-клубов, не получила за этот матч победу. Она была бы насмешкой над футболом – и воровством средь бела дня законного очка у Исландии.