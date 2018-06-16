На чемпионате мира первая сенсация. Исландия сыграла 1:1 с действующими вице-чемпионами планеты аргентинцами. Пенальти в исполнении инопланетянина Месси отразил человек, в недавнем прошлом зарабатывавший съемкой рекламных роликов.

Справка. В заявке сборной Аргентины 12 игроков представляют европейские топ-клубы – уровня четвертьфинальной стадии Лиги чемпионов. Притом целая группа таковых в первом для южноамериканцев матче не пробилась в состав, оставшись в запасе. А среди исландцев наряду со считанными штатными работниками клубов-середняков английской премьер-лиги можно отметить разве что тех, кому посчастливилось заключить контракты с нашим «Ростовом»…

Как только вижу футбол в исполнении сборной Исландии, сразу лишаюсь сна и покоя. Ибо вовсю разыгрывается воображение. А у вас разве не так?

Вот прикинем-ка вместе. Население этого славного острова 300 тысяч человек. В моем, к примеру, столичном микрорайоне Фили-Давыдково живет примерно вдвое меньше. И что же получается?! Ежели б мы, филевцы, обрели некое ментальное единство, а вдобавок хорошенько потренировались, то могли бы на следующем, скажем, мировом чемпионате выйти против второй команды планеты и сыграть с нею практически на равных?! Ну да, надо только выявить среди своих того парня, который отразит 11-метровый от любого футбольного кудесника.

Заметьте: они, исландцы-то, по своему внешнему виду и повадкам, обнаруживаемым на поле, не совсем и футболисты даже! А, скорей, всесторонне развитые спортсмены. И то сказать: один раньше метал копье, другой играл в гандбол(тренер тот вообще зубы народу лечил). И действия, предусмотренные логикой игры в футбол, они совершают, оптимально используя свои физические возможности, плюс сообразуясь со здравым смыслом и игровой ситуацией. А на выходе – 1:1 с вице-чемпионами мира. А на Евро-2016 они, на секундочку, вышибли из розыгрыша Англию.

Если честно – в голове не укладывается, Словно на стадион «Открытие Арена» пожаловала в гости сказка.

И не надо пускать ядовитые стрелы в Лео Месси. Вот, дескать, Роналду – Месси – 3:0, вот, мол, сразу стало ясно, кто на чемпионате главная звезда. Я вам скажу, что и у Криштиану полно таких матчей за сборную Португалии, когда он не приносил команде ощутимой пользы. Да и европейское чемпионство в финале-2016 команда завоевала уже в его отсутствие. А Месси, со своей стороны, начал игру с Исландией изумительно, почти тайма без малого все исполнял просто каллиграфически. Но потом вдруг сбился с ноги, и пошло-поехало. Так бывает. Надо, между прочим, его гороскоп посмотреть, возможно, 16 июня отмечен там как крайне неблагоприятный день для Лео. Ему еще предстоит здесь у нас сильно поднапрячься – Хорватия и Нигерия реально могут не пустить Аргентину в плей-офф.

Но, знаете, лучше иметь в своих рядах Месси, пусть и впадая в Месси-зависимость, чем страдать без Зидана или его преемника-главаря. Ибо россыпь талантов во французской сборной напоминает бродячих музыкантов, каждый из которых дует в свою дуду. Ну да, – бременских, из еще одной сказки, – пока те не повстречались с Трубадуром.

Франция, пытаясь восстановить чемпионские традиции после ухода Зидана, заходила с разных концов. Поручала сборную Лорану Блану – и тот превратил ее в ласкающий глаз эстетский продукт, напоминавший «Спартак» огранки Бескова или Романцева. Вот только победная жилка куда-то запропастилась . Да и у нынешней версии сборной, изготовленной Дидье Дешамом, этакая творческая лохматость преобладает над целеустремленностью.

А Зидан сейчас как раз освободился из «Реала». Вот придет в гиперталантливую сборную Франции и сделает – да наверняка! – еще один переворот в футбольном мире. Теперь уже в рейтинге сборных.