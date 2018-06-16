Корреспондент «Советского спорта» прибыл в Самару за сутки до матча между сборными Коста-Рики и Сербии и выяснил, что футболом в городе почти не пахнет.

14 ЧАСОВ В ПОЕЗДЕ

Бесплатные поезда ФИФА увлекательны и неподражаемы. Изначально предполагалось, что в первом или двух первых вагонах поселятся журналисты, но когда представителей прессы оказалось не так много, оставшиеся места логично отдали на букинг болельщикам. И это позволило прикоснуться к прекрасному. Раскачке вагонов, пьяному шуму, ссорам, дракам и прочим забавам, что так любит наш народ. Коллеги, следовавшие поездом в Сочи, подтвердили, что у них было так же.

Но с другой стороны, мне дико повезло. В купе вместе со мной ехал только один болельщик «Зенита», а наше путешествие продлилось каких-то 14 часов. Поверьте, для маршрута Москва – Самара это очень даже быстро: обычно поезд едет не менее 18 часов. Но со временем не повезло. Никак не посмотреть матч Марокко и Ирана (0:1), а также мегакрутую бойню Португалии с Испанией (3:3). Wi-Fi в вагонах вроде и был, но не работал, а положиться на телефонный интернет не вышло: он постоянно отваливался, так как логично в провинциальных дебрях пропадал сигнал.

А ГДЕ ВСЕ БОЛЕЛЬЩИКИ?

На дворе суббота, хорошая погода, много забрендированных поверхностей, а иностранцев в ярких одеждах можно встречались только на вокзале. Затем костариканцы, сербы, пара-тройка датчан и несколько австралийцев рассосались по автобусам/такси и укатили в гостиницы. Прогулявшись по центру, до фан-зоны, в субботу днем на улице обнаружить скопления больных футболом людей, как в Саранске, Казани и Сочи, не получилось. Оставалось надежда, что аншлаг на «Самара Арене» завтра все-таки будет.

Стадион в Самаре очень крутой. Будто инопланетяне приземлились. Внутри тоже 🔥👌🏻 pic.twitter.com/0P9rUaZd27 — Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 16 июня 2018 г.

Удалось узнать, что билеты на матч проданы практически все, но первая категория все еще не раскуплена полностью. Но оно и понятно: цены отпугнули отечественных болельщиков, а большим спросом у зарубежных гостей встреча Коста-Рики и Сербии вряд ли будет пользоваться.

Самару, как и все города, забрендировали тотально, но атмосферы праздника в городе нет. Приезжие болельщики рассасываются с вокзала по гостиницам и никого не видно. pic.twitter.com/ZlS7sfmdIk — Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 16 июня 2018 г.

ПРОБЛЕМА ТРАНСПОРТА НЕ РЕШЕНА

Когда только «Самара Арена» находилась на в рамках проекта на бумаге, самарские власти пообещали провести к стадиону скоростной трамвай. По словам местных кондукторов, таких трамваев всего пять-шесть, в дни матчей они само собой будут задействованы, но в отдельный вид городского транспорта, как например в Волгограде, его не вывели. Грубо говоря, это просто обновленные двойные травмаи, способные двигаться по тем же маршрутам и рельсам, что и устаревшие версии.

Чёткая мультиязычная навигация на самарских остановках. pic.twitter.com/cCL8UBELwm — Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 16 июня 2018 г.

Однако до стадиона все равно нужно пройтись. Километра полтора так точно. Но по хорошей погоде и в славной компании – почему нет? Главное компанию найти, а то судя по опустевшей фан-зоне и устремившихся в область дачниках, город чемпионатом мира не дышит. По крайней мере, ожидание первого матча на новом стадионе их на это не вдохновило. Быть может вдохновит результат.