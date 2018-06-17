В матче Хорватия – Нигерия был автогол и пенальти, но сама игра обманула ожидания.

ДО МАТЧА: НЕ ДУБРОВНИК, НО ЖИТЬ МОЖНО

Чемпионат мира-2018 пришел уже в 6 городов и на 7 арен. Игры состоялись в Москве, Петербурге, Екатеринбурге, Сочи, Казани и Саранске. И вот наконец-то настала очередь самого западного стадиона мундиаля. В Калининграде в матче группы D встречались сборные Нигерии и Хорватии. Первая игра этого квартета между Аргентиной и Исландией завершилась вничью (1:1).

Хорваты поселились на базе в поселке Рощино, что в Ленинградской области. Не Дубровник, конечно, но жить можно. Да и до Калининграда лететь всего полтора часа. На 20 минут больше займет перелет в Нижний Новгород, где команда Златко Далича сыграет с Аргентиной. До Ростова на матч с Исландией добираться тоже не так уж и долго. В общем, Рощино во всех смыслах удобное место. Свежий воздух, сосновый лес, рядом озеро. Хочешь море, поезжай в Репино на Финский залив к англичанам.

Нигерийцы решили совместить приятное с полезным и выбрали своей базой Ессентуки. Минеральная водичка из местных скважин лучше любого допинга. Но вот полетать оттуда придется. В том числе и на матч с Аргентиной в Петербурге, где родился и вырос защитник «супер орлов» Брайан Идову. Еще один старый знакомый российских болельщиков в составе нигерийцев – экс-армеец Ахмед Муса. У Хорватии в заявке – Ведран Чорлука из «Локомотива». Россиянам есть на кого посмотреть, поэтому стадион в Калининграде заполнился целиком. Не было дыр, как на матче Уругвай – Египет в Екатеринбурге.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ: ВТОРОЙ АВТОГОЛ

Матч начался на высоких скоростях, но вся игра шла в основном в центре поля, что было ожидаемо. У Нигерии – быстрые вингеры Виктор Мозес и Алекс Ивоби, у Хорватии – лучший в мире центр полузащиты в лице Луки Модрича и Ивана Ракитича. Эти ребята с любой точки поля могут отдать радиоуправляемую передачу на Андрея Крамарича и Марио Манджукича, что собственно и пытались сделать в первые десять минут игры.

Стартовый отрезок понадобился командам на изучение друг друга. Нигерийцы и хорваты не встречались ни разу в истории. И те, и другие не очень представляли, что ожидать от соперника. Африканцы первыми попытались создать что-то опасное. Ветеран Джон Оби Микел обокрал на фланге Шиме Врсалько и сделал хороший навес на Одиона Игало, но мяч забрал Даниэль Субашич. Хорваты ответили двумя опасными ударами Ивана Перишича из-за пределов штрафной. Первый прошел чуть выше перекладины, второй – рядом со штангой.

В отборе к чемпионату мира у хорватов хорошо получались стандарты. Вот и на мундиале свой первый гол балканцы забили после углового. Анте Ребич выше всех выпрыгнул в штрафной и скинул мяч на Манджукича. Нападающий «Ювентуса» пробил головой в падении, но вдоль ворот, однако, нога полузащитника нигерийцев Огенекаро Этебо записала на его счет второй автогол Чемпионата мира-2018. Первый забил марокканец Азиз Бухаддуз. Надеемся, его и Этебо не ждет судьба колумбийца Андреса Эскобара. Хорваты после гола не успокоились и стали чаще бить издали. Старались заработать еще один угловой, но не получилось.

ВТОРОЙ ТАЙМ: ДЕНЬ ПЕНАЛЬТИ

После перерыва нигерийцы начали играть активнее и придавили хорватов. Даличу нужно срочно было что-то предпринимать, и он поменял схему. Нападающего Крамарича сменил полузащитник Марсело Брозович. С выходом футболиста «Интера» хорваты вернули себе центр поля. Гернот Рор ответил появлением Ахмеда Мусы.

Игра успокоилась, но на 71-й минуте нигерийцы из ничего привезли себе пенальти. Виллиам Трост-Эконг в безобидной ситуации зачем-то обхватил сзади двумя руками Манджукича. Главный судья встречи Сандро Рикки просто не имел права проигнорировать этот эпизод и назначил пятый пенальти за игровой день. Лука Модрич подошел к точке и в отличие от Лионеля Месси реализовал свой шанс, чем окончательно убил надежду Нигерии. Рор, конечно, попытался спастись и выпустил Келечи Ихеаначо. Но экс-нападающий «Манчестер Сити» ничем не запомнился. Хорваты спокойно и буднично довели матч до победы и с тремя очками возглавили группу смерти.

КЛЮЧЕВОЙ ЭПИЗОД

Пенальти. Если до 11-метрового у Нигерии были теоретические шансы отыграться, то после 0:2 всем все стало понятно.

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Марио Манджукич. Нападающий косвенно поучаствовал в двух голах. Марио заработал пенальти, а Этебо после его удара отправил мяч в свои ворота.

Лука Модрич. Полузащитник подал угловой, который привел к голу, и реализовал пенальти.

Виктор Мозес. Единственное светлое пятно в сборной Нигерии. Вся опасность для хорватов исходила только от него.

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ

ХОРВАТИЯ

Субашич Даниэль – 6,0

Вида Домагой – 6,0

Ловрен Деян – 6,0

Стринич Иван – 6,0

Врсалько Шиме – 6,5

Ракитич Иван – 6,5

Модрич Лука – 7,0

Перишич Иван – 6,5

Манджукич Марио – 7,5

(Пьяца Марко) – б/о

Крамарич Андрей – 5,5

(Брозович Марсело) – 6,0

Ребич Анте – 6,5

(Ковачич Матео) – б/о

НИГЕРИЯ

Узохо Фрэнсис – 5,5

Балогун Леон – 6,5

Идову Брайн – 6,0

Шеху Абдуллахи – 5,5

Трост-Эконг Виллиам – 5,0

Микел Джон Оби – 6,5

(Нванкво Симеон) – б/о

Ндиди Вилфред – 6,0

Этебо Огенекаро – 5,5

Игало Одион – 5,0

(Ихеаначо Келечи) – б/о

Мозес Виктор – 6,5

Ивоби Алекс – 4,5

(Муса Ахмед) – 6,0

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

Златко Далич – 6,5. Когда Нигерия начала давить, Далич принял грамотное решение поменять Крамарича на Брозовича. Хорватия вернула себе центр поля, а давление африканцев прекратилось

Гернот Рор – 5,5. Тренер не угадал со стартовым составом. Игало и Ивоби были абсолютно мертвыми. Замены тоже ничего не принесли. Муса и Ихеаначо не смогли переломить ход встречи.

РЕЙТИНГ МАТЧА

6,0 – болельщики вправе были ожидать более яркой игры и обилия голов. Нигерия и Хорватия на это способны. Получилось же довольно скучное зрелище без опасных моментов, в котором все решили две ошибки нигерийцев.

Хорватия – Нигерия – 2:0 (1:0)

Голы: Этебо, 32 (в свои ворота) – 1:0. Модрич, 71 (с пенальти) – 2:0

Хорватия: Субашич, Врсалько, Вида, Ловрен, Стринич, Ракитич, Модрич, Ребич (Ковачич, 78), Крамарич (Брозович, 60), Перишич, Манджукич (Пьяца, 86)

Нигерия: Узохо, Абдуллахи, Троост-Эконг, Балогун, Идову, Этеб, Ндини, Мозес, Оби Микел (Нванкву, 88), Ивоби (Муса, 62), Игало (Ихеаначо, 73)

Предупреждения: Ракитич, 30; Троост-Эконг, 70; Брозович, 89

Судьи: Риччи, Карвальо, Гассе (все – Бразилия), Лаос (Испания)

16 июня. 22.00. Калининград. +20, облачно. Стадион «Калининград».