Почему вообще верят в их чемпионство на каждом чемпионате мира и Европы? Это все равно, что верить в нашествие инопланетян в Москву в разгар буднего дня. Хотя после многотысячной демонстрации одинаковых исландцев в парке «Зарядье» поверится и не в такое.

«Но почему?» – как поет Земфира. Потому что англичане придумали футбол? Потому что их премьер-лига – лучшая в мире, по интенсивности борьбы и красочной картинке похожа на НХЛ? Потому что англичане однажды были чемпионами мира на лондонском турнире имени Тофика Бахрамова?

Неужели сборная Англии может победить в крутом финале в «Лужниках», как уже было в Лиге чемпионов в 2008 году с МЮ»? Давайте послушаем эксперта.

«У Англии хорошая группа молодых, но опытных футболистов. Все они выступают в лучшей лиге мира, играют за сильнейшие команды, имеют опыт в Лиге чемпионов, где высочайший уровень футбола. Так что да – они могут выиграть чемпионат мира. Ставлю на Англию. Почему не на Германию, Францию и Бразилию? У них хорошие составы, но это не гарантирует, что хорошей получится вся команда», – сказал, угадайте кто? Жозе Моуринью, работающий главным тренером «Манчестер Юнайтед».

А чего вы ждали? Вам главный тренер «Авангарда» Боб Хартли, небось, в Омске скажет, что чемпионат мира по хоккею выиграет сборная России, в Риге это будет уже сборная Латвии, а на турецком курорте – точно сборная Канады. Все зависит от места, где ты находишься и от подписи, под каким контрактом ты не поставил. Слышал, как Моуринью в эфире RTсказал, что в финал выйдут сборные Португалии и Аргентины? Ха-ха, Жозе, это пятерка!

Вот тебе любопытная статистика. 23 игрока сборной Англии – 22 из них воспитывались в английских клубах. Кроме Эрика Дайера, который проходил школу лиссабонского «Спортинга». Вообще Англия подготовила 46 игроков, которые участвуют в этом чемпионате мира. Круче кузница кадров только у французов (50/20).

Англичане подготовили игроков для сборных Польши, Швейцарии, Нигерии, Швеции, Дании, Бельгии, Австралии, Сербии, Марокко, Египта и даже Исландии. Для сравнения, Россия воспитала только 23 игроков, из которых 22 оказались в нашей команде. Кто этот один? Защитник Брайан Идову из сборной Нигерии, которого учили в «Смене» (Санкт-Петербург).

В общем, Англия очень крута как великая футбольная нация. Но фантастически невезуча как сборная на крупных турнирах. На прошлом чемпионате мира англичане заняли последнее место в группе, когда влетели Италии (1:2), Уругваю (1:2) и сгоняли вничью с Коста-Рикой (0:0) в Белу-Оризонти. Скандал на родине футбола был страшный.

Последний чемпионат Европы – сборная Англии вышла из группы, сыграв вничью с россиянами (1:1), когда Василий Березуцкий забил на второй добавленной минуте. Англичане пришли в себя, дожав бравый Уэльс (2:1) и не пропустив от Словакии (0:0). Но уже в 1/8 финала нарвались на Исландию, и рыжебородые викинги на рыболовецком траулере храбро торпедировали английский линкор, пустив его ко дну (2:1). «Сигурдссон-Сигторссон!» – фамилии авторов голов у Исландии звучат почти как заклинание из «Гарри Поттера». Скандал на родине футбола был страшный.

Конечно, исландцев с населением 320 тысяч человек мы не будем принижать. Но для гордой Англии это такой же позор, как для хоккейной России – проиграть финал Олимпиады немцам. Мы-то отскочили в Пхенчхане, но вот у англичан своего мистера Gooseне нашлось.

Позвольте предсказать, чем все кончится для англичан на чемпионате мира в России, который они так старательно хотели у России отжать.

Плохой сценарий. Сборная Англии в первых двух матчах будет старательно копаться в себе в поисках лучшей игры. Поэтому с Тунисом и Панамой получатся нулевые ничьи, а в третьем матче британцы проиграют Бельгии со счетом 0:1, причем забьют в свои ворота. Скандал на родине футбола будет страшный.

Так себе сценарий. Англия сделает то, что и должна – победит Тунис и Панаму. И по барабану, как там сложится с Бельгией. Англичане выйдут из группы со второго места, а в 1/8 финала попадут на Колумбию, проиграв ей со счетом 1:4 под демонический смех латиноамериканских баронов. Причем два мяча будут забиты из офсайда и один – с липового пенальти. Даже новые технологии не смогут перебороть чертовую карму сборной Англии.

Отличный сценарий. Англичане занимают первое место в группе, проходят в 1/8 финала, когда в Ростове-на-Дону побеждают Польшу. Но в четвертьфинале их громит Бразилия со счетом 7:1, а этот день в Лондоне и окрестностях называют TheDayи признают национальным позором.

Я люблю Англию и ее футбол. Но я не верю в сборную Англии по футболу, хоть тресни!