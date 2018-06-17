Накануне матча между сборными Бразилии и Швейцарии корреспондент «Советского спорта» пообщался с одним из ведущих журналистов латиноамериканской страны.

Густаво Хофман – комментатор и репортер ESPN Brasil, один из главных людей в медиапространстве Бразилии в России уже третий раз.

- До чемпионата мира я был у вас дважды – во время жеребьевки ЧМ-2018, а также, когда мы играли товарищеский матч с Россией, - рассказал журналист.

- Как вам в нашей стране?

- Мне всегда нравилась восточноевропейская культура, так как у членов моей семьи есть чешские корни. Здесь я отлично себя чувствую. Всегда хотел познакомиться поближе с российской культурой. Уверен, что Россия достойно проведет этот чемпионат мира.

- Многие считают именно Бразилию главным фаворитом турнира.

- У них есть основания для этого. Главный тренер Тите смог сделать из звезд настоящую команду. Бразилия стала действовать очень слажено, а раньше такого не было. Думаю, что наша команда основной претендент на победу. Немного позади Германия, Франция и Испания.

- Неймар может стать лучшим игроком ЧМ-2018?

- Да, он должен провести прекрасный турнир. Думаю, если Бразилия станет чемпионом, ему, наконец, дадут Золотой мяч.

- В каком он сейчас состоянии? Все-таки ему пришлось много пропустить из-за травмы.

- Он полностью восстановился, находится в потрясающей форме. Все в Бразилии надеются на него.

- Как на Неймара влияет ситуация с возможным переходом в «Реал»?

- Он постоянно находится под давлением таких слухов. Неймар умеет абстрагироваться от происходящего и сосредоточиться на футболе.

- В Бразилии хотят, чтобы он стал игроком «Реала»?

- Многие журналист считают, что особой разницы нет. Он и в ПСЖ может проявлять себя с лучшей стороны.

- Неймар сможет стать в один ряд с Пеле?

- Даже если Бразилия выиграет ЧМ-2018, он не достигнет такого уровня. Пеле – это легенда футбола, лучший игрок в истории. Он никогда не станет в один ряд с ним. Пеле на голову сильнее Неймара. Неймар может приблизиться к Месси и Роналду, но не более. Пеле же был особенным.

- Вы некоторое время комментировали игры РФПЛ. Что можете сказать о сборной России?

- В первом матче вы одержали красивую победу, но все же не стоит переоценивать россиян. Раньше в сборной России были сильные игроки, которые выступали в лучших чемпионатах, а сейчас у вашей команды очень посредственный состав. Россия может выйти в плей-офф, так как им попалась слабая группа, но не более.

- Некоторые бразильцы на ведущих ролях в российском чемпионате. Например, Луис Адриано. Почему его не вызвали в сборную?

- А вы видели, какие у него конкуренты? Я про Роберто Фирмино. При всем уважении – это футболисты разного уровня.

- В России вы чувствуете какое-то повышенное внимание к Бразилии?

- На родине сборная Бразилии перестала интересовать население. Сейчас почти половина жителей страны не следит за командой Тите. Наверное, во время чемпионата мира ситуация изменится. А вот в России чувствуется ажиотаж. На открытой тренировке было много болельщиков, местные жители постоянно желают игрокам и тренерам успехов.