Корреспондент «Советского спорта» пообщался с болельщиками перед первым самарским матчем ЧМ-2018 между сборными Сербии и Коста-Рики.

НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК. НЕ ТО ЧТО ВЧЕРА

За пару часов до встречи первого тура группового этапа ЧМ у «Самара Арены» смешались три болельщицких моря: российское, сербское и костариканское. Входная группа организована отлично, народ органично расплылся по периметру вокруг стадиона, фотографировался, обнимался и впитывал праздник всем чем только можно. Я тоже не устоял и сделал пару селфи с иностранными болельщиками, которые за час полностью изменили мнение о футбольном настроении Самары. Еще вчера город футбол не жил.

В Самаре очень много болельщиков, настоящий праздник, не то что вчера. #WorldCupRussia pic.twitter.com/OE3RrwGlEp — Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 17 июня 2018 г.

Найти сербов, говорящих на русском или английском – не проблема. Отыскать костариканца, способного внятно объясниться по-английски куда сложнее. Кстати власти региона логично перевели всю турнирную навигацию в Самаре не только на английский, но и испанский. Но вернемся к фанам Коста-Рики и Сербии, которые остались без ума от России. А я остался без ума от них.

Сербы и костариканцы крутые, у всех отличное настроение перед матчем! pic.twitter.com/X8Y0GteOlX — Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 17 июня 2018 г.

«РОССИЯ – УДИВИТЕЛЬНАЯ СТРАНА»

Драган (Сербия)

- Я приехал из города Инджия, он между Белградом и Нови-Садом. В Самару приехал сегодня, до этого три дня был в Москве. Мне все очень нравится город, от России в восторге! После Самары поеду в Калининград на встречу Сербии и Швейцарии, а затем вернусь в Москву, где нам играть с бразильцами.

- У вас очень талантливое поколение. Как оцените шансы выйти из группы?

- Думаю, займем первое место! Это Бразилия должна думать, что с нами делать и как нас остановить, а не мы.

- Ваш прогноз на матч с Коста-Рикой.

- Победа 3:0 или ничего. Только так!

Рикардо (Коста-Рика)

- Россия – удивительная страна, мы с друзьями влюбились в Самару! Мы поражены инфраструктурой, не ожидали, что все будет так круто организовано. Стадион фантастический.

Надеюсь, что наша команда отлично покажет себя не только сегодня, но и в следующих матчах. Но сначала нужно взять три очка здесь. Все-таки это первый матч в группе, он очень важен.

- Как оцените шансы Коста-Рики выйти из группы?

- Ох, плей-офф… Если окажемся там, это большой успех. Я в это верю. Но тогда уж с первого места, зачем нам второе? Тогда в 1/8 финала будет очень невероятно сложно. Бразилию, Швейцарию и Сербию не боимся, у нас отличная команда.

- Ваш прогноз на матч с Сербией.

- 2:0 в нашу пользу.

Вот этот дядя тоже очень крутой! pic.twitter.com/Uhdmx764mq — Konstantin Krinsky (@KostyaKrinsky) 17 июня 2018 г.

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Матч между сборными Сербии и Коста-Рики пройдет на «Самара Арене», игра начнется в 15:00 по московскому времени. Также в группе Е вместе с этими командами выступают Бразилия и Швейцария, они сыграют сегодня в Ростове-на-Дону.