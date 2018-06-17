Перед игрой с Южной Кореей на вопросы журналистов ответил капитан сборной Швеции Андреас Гранквист, известный российским болельщикам по выступлениям за «Краснодар».

– Вы участвовали в предыдущих чемпионатах мира. Можете сравнить ощущения?

– Мы отлично готовы. Я чувствую себя лучше, чем перед предыдущими турнирами. Мы отлично чувствуем себя ментально. С нами поработал психолог. У нас хорошие ожидания от группового этапа. Наша защита даем нам возможность чувствовать в безопасности. Мы можем положиться на защиту.

– Можете подробнее рассказать о работе с психологом?

Здесь слово перехватил наставник шведов Янне Андерссон.

– Андреас был немного неточен. Человек, о котором идет речь, не психолог, а консультант по спортивным вопросам. Я работал с ним шесть лет в предыдущей команде («Норрчепинге» – прим. ред.). Это ментальный специалист. Фокусируется на собранности. Раньше игроки слушали записи на кассетах, теперь важно общение. Мы хотим, чтобы футболисты были сконцентрированы. Тренер общается с игроками, направляет их. Держит группу в динамике.

– Андреас, вы играли за «Краснодар». Вам легче, чем вашим партнерам?

– Не думаю¸ что мне легче по сравнению с другими игроками. Плюс с Россией мы пока не пересечемся.