Наставник сборной Южной Кореи Син Тхэ Ен и капитан Ки Сон Ен в преддверии матча против Швеции поделилилсь ожиданиями от ЧМ-2018 и ответили на вопросы журналистов.

«Изучили каждого шведского футболиста»

Первым слово взял тренер.

– В настоящий момент я достаточно спокоен. Если мы сделаем то, к чему подготовились, то результат будет. Я спокоен. Многие взволнованы тем, что это мой первый чемпионат мира. Но я не чувствую нервозности.

– Чем занимается ваш ассистент Чха Ду Ри?

– Он недавно был футболистом и исполняет роль посредника между игроками и тренерским штабом. Он долго играл в Европе, знает европейский футбол. Он также занимается аналитикой.

– Почему футболисты меняли номера в товарищеских матчах?

– Когда европейцы смотрят на азиатов, им сложно нас различать. Мы хотели запутать шведов. Европейцы по лицам могут различить двух-трех наших игроков. Поэтому мы решили шифроваться.

– Как вам Швеция без Ибрагимовича?

– Если бы Ибрагимович был в составе, нападение Швеции было сильнее. Но у них хорошая командная работа, поэтому они попали на чемпионат мира.

– 4-4-2 – ваша основная схема? Состав можете назвать?

– Завтра все увидите. Что касается шведов, мы знаем о них все. Их состав читаем.

– Какую игру ожидаете от соперника?

– Мы изучили всех 23 шведских игроков. Они знают нас. Не думаю, что возможны сюрпризы. Нам нужно победить, чтобы хорошо подготовиться к следующему матчу. Сделаем все для победы. Хотя некоторые болельщики относятся к нам прохладно. Но истинные болельщики нас поддерживают. Мы хотели бы отплатить взаимностью.

– Какую пищу употребляется в России? И пробовали ли местную?

– Я ем корейскую пищу. С нами приехал корейский повар. Мы все единим корейскую пищу. Но на базе я попробовал русскую кухню.

– Понравилась игра какой-то из сыгравших команд?

– Мне понравилась Испания. Ее работа на пространстве сильно впечатлила.

– У шведов выделяется Форсберг. Будете играть с ним персонально?

– Об опеке Форсберга еще не думали.

– Судьи используют видеоповторы. Что думаете об этой практике?

– Со вчерашнего дня система VAR стала неотъемлемой частью игры. Мы подготовили футболистов к этому. Игрокам известно, что камеру нельзя обмануть. Они об этом знают.

Ки Сон Ен: Я волнуюсь. Это наш первый матч

– А я волнуюсь, – сказал капитан Ки Сон Ен, выступающий за «Суонси». – Это наш первый матч. Надеюсь, мы добьемся результата. Я хочу хорошо сыграть. И чтобы так сыграли мои партнеры. Для этого я занимаюсь созданием нужной атмосферой. Сейчас я хочу, чтобы игроки насладились игрой. ЧМ – уникальное событие. Нужно себя проявить. Хочу, чтобы товарищам это удалось. Приятно, что трибуны будут заполнены. Не важно, люди какой национальности на трибуне. Нужно погрузиться в атмосферу чемпионата. По-моему, у корейцев больше опыта, чем у шведов. Это наше преимущество. Каждый футболист подготовлен, остается показать себя на поле.