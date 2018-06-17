Наставник сборной Панамы Эрнан Гомес признался, что готов совершить какой-нибудь безумный поступок, если его команда выйдет из группы, но сразу поспешил уточнить, что это была лишь шутка – даже брить голову он не намерен.

– Как чувствует себя команда перед завтрашним матчем? Что изменилось по сравнению с началом недели?

– Команда полностью готова, и я, и Хайме, и Фидель, и Роман, и Габриэль… Все готовы.

– Панама – не фаворит на этом турнире. Какой результат вы бы назвали удачным в матче с Бельгией и на всем чемпионате?

– Конечно, мы не фавориты, но, если у нас будет хороший день, мы можем оказать сопротивление. Не все так плохо. мы будем играть против команды с великолепным подбором игроков, показывающих высшее индивидуальное мастерство. Нам будут противостоять лучшие игроки мира. Бельгия – одни из фаворитов всего турнира. мы гордимся тем, что будем играть против них, но в футболе может произойти все что угодно. Я был бы горд, если бы нам удалось зацепить неплохой результат.

– Вчера такой же дебютант, как и мы, сборная Исландии, добилась отличного результата в матче с Аргентиной. Почему бы и Панаме не сделать то же самое? Можно ожидать нечто аналогичное?

– Мы смотрели матч. Я уже сказал, что может произойти все что угодно. Исландцы просто закрылись в обороне и Аргентина не смогла ничего сделать. Но надо понимать, что между Аргентиной и Исландией нет такой пропасти, как между Бельгией и Панамой. Они играют на более бликом друг к другу уровне. Да, Бельгия будет явным фаворитом, а мы – аутсайдером, но может произойти все что угодно. Если нам повезет, мы что-нибудь и сделаем.

– Для Панамы это – первый чемпионат мира. Это будет вашим преимуществом (может кто-то из соперников вас недооценит), или это будет недостатком – нервы из-за высокого уровня турнира, ответственность…

– Да, мы впервые играем на чемпионате мира – мы вписываем новую страницу в историю – мы можем показать пример будущим поколениям панамских футболистов. Это очень важно. Это самое лучшее, что происходило в карьере футболистов. Есть команды, которые могут расслабиться, играя против Панамы, но не думаю, что они это сделают. Чемпионат мира – это тот турнир, где все понимают, что расслабляться нельзя – против любого соперника будут играть в полную силу, и мы – не исключение.

– Для вас этот чемпионат мира уже пятый в карьере. Чем он отличается от остальных?

– Мы проделали огромную работу. Команда готова к чемпионату мира. Неожиданностей от нас ждать не стоит – все знают свои позиции и понимают, как надо играть. Нас поддерживает вся страна, которая завтра вечером прильнет к экранам телевизоров и будет болеть за этих игроков. Они это понимают. Поэтому на поле мы выйдем с холодной головой, но с горячим сердцем. Отвечая на ваш вопрос, разницы между чемпионатами мира нет никакой – везде тебя переполняет чувство радости, что ты туда попал.

– В товарищеских матчах голы давались вашей команде с огромным трудом. Что нужно поменять в атаке, чтобы все-таки закатить мяч в ворота?

– Мы специально выбирали себе трудных соперников на товарищеские матчи – сильные европейские команды. Мы тоже играем неплохо в обороне, но не забивали такое большое количество голов, как хотелось бы. Были хорошие матчи, в которых мы играли неплохо, но не хватало последнего решающего касания. Постараемся изменить эту ситуацию – мы пред чемпионатом мира над этим много работали, даже с тем ограниченным выбором футболистов, которые есть.

– Как вас приняли в России? Как вам живется? Как вам атмосфера?

– Нас прекрасно встретили в Саранске. Нас очень хорошо встречали. Организация на высшем уровне. Россия – очень дисциплинированная страна с безопасностью на высочайшем уровне. Везде все чисто, красиво. Все нам нравится. Ощущаем себя спокойно.

– Многие игроки и тренеры готовы на безумные поступки, если их команда достигнет какой-то максимальной задачи. На что готовы пойти вы, если сборная Панамы выйдет из группы? Может побреетесь на лысо, или выпьете бутылку водки?

– Если мы выйдем, готов один выпить бутылку водки. Шучу, конечно. Мы профессионалы и делать этого не будем. Можно было бы побрить голову, но это – тоже как-нибудь в другой раз.

Также перед матчем с Бельгией, который пройдет 18 июня, на вопросы журналистов ответил один из лидеров панамской команды 36-летний вратарь Хайме Пенедо:

– Что вы чувствуете за несколько часов до своего первого матча на чемпионата мира по футболу?

– Во-первых, я чувствую ответственность, как перед собой, так и перед большим количество людей в нашей стране, которые ждут от нас достойного выступления. Это – первое, что я чувствую.

– Как вас приняли в России? Как вам живется? Как вам атмосфера?

– Мы ощущаем себя здесь очень хорошо . И с точки зрения приема, и с точки зрения организации все было просто прекрасно – все идеально!

– В прошлом году не стало Амилькара Энрикеса, важного члена команды. Вы вместе с ним прошли очень тяжелый отборочный цикл. Его дух по прежнему присутствует в команде?

– Конечно, да. Мы с ним близко дружили. Это был очень важный для нашей команды игрок – как человек, и как футболист. Он навсегда останется в наших сердцах.

Напомним, что Энрикес в результате разбойного нападения был застрелен на крыльце собственного дома. Футболист получил ранения, не совместимые с жизнью.