Сербия начала с победы, Коларов одной левой уложил Коста-Рику. Главное о матче
Сборная Сербии начала чемпионат мира с победы над командой Коста-Рики (1:0).
ДО МАТЧА
Встреча Сербии и Коста-Рики – это встреча надежд. На великолепное поколение первых и повторение триумфа четырехлетней давности вторых. А сербам еще и с поддержкой повезло, «Самара Арена» по-братски их поддерживала, но костариканцы не сдавались, их накануне матча в городе точно было не менее пяти тысяч. На стадионе собралось 41432 зрителя.
Сборная Сербии приезжала на чемпионат мира только раз, в 2010-м, и там после победы над Германией (1:0) умудрилась уступить Гане (0:1) и Австралии (1:2), после чего отправилась домой. Сейчас у сербов даже более талантливое поколение, только три человека в заявке играют во внутреннем чемпионате, остальные – либо на ведущих ролях в топ-клубах, либо крепкие лидеры середняков.
За четыре года, пожалуй, только один футболист из костариканского состава-2014 заметно прогрессировал – это голкипер Кейлор Навас из мадридского «Реала». Брайан Руиз остался на прежнем уровне «выше среднего», а ребята вроде Кристиана Гамбоа или Хоэля Кэмпбелла на топ-уровень не вышли. Однако сильна Коста-Рика, по заверениям ее тренера Оскара Рамиреса, командной игрой, а не личностями.
А, ну и еще один приятный момент: резервным арбитром на эту встречу был назначен Тихон Калугин из бригады Сергея Карасева.
ПЕРВЫЙ ТАЙМ
Игра с первых минут захватила. Качельный темп, отсутствие середины поля, атаки в обе стороны, плохая реализация – стало понятно, что команды стрессовали. После пятой минуты это сыграло злую шутку с сербами, и земля из-под их бутс словно ушла. Костариканцы создавали, используя ширину поля, угрожали воротам Владимира Стойковича с угловых. Поэтому сербы перестроились на контратакующую модель, позволившую постепенно сбалансировать порядок сил.
Чуть ли не больше всех у Коста-Рики обострял слева Джохан Венегас, этакая упрощенная модель Квинси Промеса. У Сербии интереснее и креативнее остальных выглядели Душан Тадич и Сергей Милинкович-Савич, комбинирующие в центре и преимущественно правом фланге. Поддержка Бранислава Ивановича порой оказывалась очень кстати, именно его проходы трансформировались в опасные моменты, но к забитым голам не привели.
Самый яркий эпизод первой 45-минутки – удар в падении через себя от Милинковича-Савича. Но во-первых, сенегальский судья зафиксировали офсайд (по картинке – он скорее ошибся), а во-вторых, Навас сыграл как бог.
ВТОРОЙ ТАЙМ
Как же круто сербы начали после перерыва! Перехватили мяч, территорией завладели и осадили штрафную соперника. На 50-й минуте Александр Митрович не реализовал выход один на один, пробив под Навасом. Но Кейлор не зря один из лучших вратарей мира прямо сейчас, он и ногами в, казалось бы, аховой ситуации спас! Еще на старте второй половины у сербской команды были хорошие возможности отличиться, но мяч не летел в ворота.
Ну раз с игры не получается, надо пробовать со стандартов. На 56-й минуте встречи капитан Александр Коларов волшебной левой метров с 23-х идеально положил мяч в девятку. Стенка могла бы подпрыгнуть повыше, но лучше бы Давид Гузман не фолил в близи своей штрафной, а то исполнителей у Сербии ого-го и вдруг они еще один момент реализуют.
Коста-Рика выдала неплохие последние 15 минут, много пыжилась и старалась но вышедшие на замену Кэмпбелл и Кристиан Боланос передерживали мяч и слишком много на себя брали. Это в концовке и погубило, а ведь совершенно спокойно могла быть ничья.
КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ
Конечно нарушение Гузмана и гол Коларова со штрафного. При всем обилии моментов, по-настоящему голевыми назвать можно было их четверть. К тому же после гола Сербия в целом владела и мячом, и преимуществом, могла забить больше, а также управляла темпом и почти без проблем довела матч до победы. Но с соперником посерьезнее будут проблемы.
КОСТА-РИКА – СЕРБИЯ – 0:1 (0:0)
Гол: Коларов, 56
Коста-Рика: Навас – Гамбоа, Акоста, Гонсалес, Дуарте, Кальво – Венегас (Боланьос, 60), Гусман (Колиндрес, 73), Борхес, Руис – Уренья (Кэмпбелл, 67). Тренер: Рамирес
Сербия: Стойкович – Иванович, Миленкович, Тошич, Коларов – Матич, Миливоевич – Тадич (Рукавина, 83), Милинкович-Савич, Ляич (Костич, 70) – Митрович (Прийович, 90). Тренер: Крстаич
Предупреждения: Кальво, 22. Гусман, 56. Иванович, 59. Прийович, 90+8
Судьи: Дидью, Камара, Самба (все – Сенегал), Тессема Вейеса (Эфиопия)
17 июня. 15.00. Самара. +22, солнечно. «Самара Арена». 41 432 зрителя (вместимость 41 970)
СТАТИСТИКА
Удары
10-10
В створ
3-3
Штанги
0-0
Угловые
5-4
Офсайды
1-3
Фолы
18-16
Владение мячом (в %)
50-50
ОЦЕНКИ ИГРОКОВ
КОСТА-РИКА
|
Навас
|
6,5
|
Гамбоа
|
5,5
|
Акоста
|
6,0
|
Гонсалес
|
5,5
|
Дуарте
|
5,5
|
Кальво
|
6,0
|
Венегас
|
6,0
|
(Боланьос)
|
5,0
|
Гусман
|
5,0
|
(Колиндрес)
|
5,0
|
Борхес
|
5,0
|
Руис
|
5,0
|
Уренья
|
5,5
|
(Кэмпбелл)
|
5,5
СЕРБИЯ
|
Стойкович
|
6,0
|
Иванович
|
6,5
|
Миленкович
|
6,0
|
Тошич
|
6,0
|
Коларов
|
7,0
|
Матич
|
6,5
|
Миливоевич
|
6,5
|
Тадич
|
6,5
|
(Рукавина)
|
б/о
|
Милинк.-Савич
|
6,0
|
Ляич
|
5,0
|
(Костич)
|
5,0
|
Митрович
|
5,0
|
(Прийович)
|
б/о
ТРИ ЗВЕЗДЫ
Коларов – 7,0. Самый классный игрок в составе сербов доказал это и на поле – безупречными действиями в обороне и подыгрыше и отличным голевым ударом со штрафного.
Миливоевич – 6,5. Доступ в центр поля сербы перекрыли не хуже полиции. Старшиной этого отряда выступил полузащитник «Кристал Пэласа», хотя в принципе вторую звезду матча можно написать как Милиматич-Тавич.
Навас – 6,5. В командной игре коста-риканцы практически не уступали соперникам. Но индивидуально выделялся лишь их неподражаемый вратарь.
РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ
Рамирес – 4,5. Сборная Коста-Рики с этим тренером стала более выверенной тактически, но серой и скучной.
Крстаич – 5,0. Лишние полбалла по сравнению с коллегой ему принесли игроки. Пока этот тренерский дуэт предстал слабейшим на чемпионате..
РЕЙТИНГ МАТЧА
6,0
РЕЙТИНГ ГОЛОВ
Коларов !
Со штрафного технично вкрутил мяч в угол чуть пониже девятки.