ДО МАТЧА

Встреча Сербии и Коста-Рики – это встреча надежд. На великолепное поколение первых и повторение триумфа четырехлетней давности вторых. А сербам еще и с поддержкой повезло, «Самара Арена» по-братски их поддерживала, но костариканцы не сдавались, их накануне матча в городе точно было не менее пяти тысяч. На стадионе собралось 41432 зрителя.

Сборная Сербии приезжала на чемпионат мира только раз, в 2010-м, и там после победы над Германией (1:0) умудрилась уступить Гане (0:1) и Австралии (1:2), после чего отправилась домой. Сейчас у сербов даже более талантливое поколение, только три человека в заявке играют во внутреннем чемпионате, остальные – либо на ведущих ролях в топ-клубах, либо крепкие лидеры середняков.

За четыре года, пожалуй, только один футболист из костариканского состава-2014 заметно прогрессировал – это голкипер Кейлор Навас из мадридского «Реала». Брайан Руиз остался на прежнем уровне «выше среднего», а ребята вроде Кристиана Гамбоа или Хоэля Кэмпбелла на топ-уровень не вышли. Однако сильна Коста-Рика, по заверениям ее тренера Оскара Рамиреса, командной игрой, а не личностями.

А, ну и еще один приятный момент: резервным арбитром на эту встречу был назначен Тихон Калугин из бригады Сергея Карасева.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Игра с первых минут захватила. Качельный темп, отсутствие середины поля, атаки в обе стороны, плохая реализация – стало понятно, что команды стрессовали. После пятой минуты это сыграло злую шутку с сербами, и земля из-под их бутс словно ушла. Костариканцы создавали, используя ширину поля, угрожали воротам Владимира Стойковича с угловых. Поэтому сербы перестроились на контратакующую модель, позволившую постепенно сбалансировать порядок сил.

Чуть ли не больше всех у Коста-Рики обострял слева Джохан Венегас, этакая упрощенная модель Квинси Промеса. У Сербии интереснее и креативнее остальных выглядели Душан Тадич и Сергей Милинкович-Савич, комбинирующие в центре и преимущественно правом фланге. Поддержка Бранислава Ивановича порой оказывалась очень кстати, именно его проходы трансформировались в опасные моменты, но к забитым голам не привели.

Самый яркий эпизод первой 45-минутки – удар в падении через себя от Милинковича-Савича. Но во-первых, сенегальский судья зафиксировали офсайд (по картинке – он скорее ошибся), а во-вторых, Навас сыграл как бог.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Как же круто сербы начали после перерыва! Перехватили мяч, территорией завладели и осадили штрафную соперника. На 50-й минуте Александр Митрович не реализовал выход один на один, пробив под Навасом. Но Кейлор не зря один из лучших вратарей мира прямо сейчас, он и ногами в, казалось бы, аховой ситуации спас! Еще на старте второй половины у сербской команды были хорошие возможности отличиться, но мяч не летел в ворота.

Ну раз с игры не получается, надо пробовать со стандартов. На 56-й минуте встречи капитан Александр Коларов волшебной левой метров с 23-х идеально положил мяч в девятку. Стенка могла бы подпрыгнуть повыше, но лучше бы Давид Гузман не фолил в близи своей штрафной, а то исполнителей у Сербии ого-го и вдруг они еще один момент реализуют.

Коста-Рика выдала неплохие последние 15 минут, много пыжилась и старалась но вышедшие на замену Кэмпбелл и Кристиан Боланос передерживали мяч и слишком много на себя брали. Это в концовке и погубило, а ведь совершенно спокойно могла быть ничья.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

Конечно нарушение Гузмана и гол Коларова со штрафного. При всем обилии моментов, по-настоящему голевыми назвать можно было их четверть. К тому же после гола Сербия в целом владела и мячом, и преимуществом, могла забить больше, а также управляла темпом и почти без проблем довела матч до победы. Но с соперником посерьезнее будут проблемы.

КОСТА-РИКА – СЕРБИЯ – 0:1 (0:0)

Гол: Коларов, 56

Коста-Рика: Навас – Гамбоа, Акоста, Гонсалес, Дуарте, Кальво – Венегас (Боланьос, 60), Гусман (Колиндрес, 73), Борхес, Руис – Уренья (Кэмпбелл, 67). Тренер: Рамирес

Сербия: Стойкович – Иванович, Миленкович, Тошич, Коларов – Матич, Миливоевич – Тадич (Рукавина, 83), Милинкович-Савич, Ляич (Костич, 70) – Митрович (Прийович, 90). Тренер: Крстаич

Предупреждения: Кальво, 22. Гусман, 56. Иванович, 59. Прийович, 90+8

Судьи: Дидью, Камара, Самба (все – Сенегал), Тессема Вейеса (Эфиопия)

17 июня. 15.00. Самара. +22, солнечно. «Самара Арена». 41 432 зрителя (вместимость 41 970)

СТАТИСТИКА

Удары

10-10

В створ

3-3

Штанги

0-0

Угловые

5-4

Офсайды

1-3

Фолы

18-16

Владение мячом (в %)

50-50

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ

КОСТА-РИКА

Навас 6,5 Гамбоа 5,5 Акоста 6,0 Гонсалес 5,5 Дуарте 5,5 Кальво 6,0 Венегас 6,0 (Боланьос) 5,0 Гусман 5,0 (Колиндрес) 5,0 Борхес 5,0 Руис 5,0 Уренья 5,5 (Кэмпбелл) 5,5

СЕРБИЯ

Стойкович 6,0 Иванович 6,5 Миленкович 6,0 Тошич 6,0 Коларов 7,0 Матич 6,5 Миливоевич 6,5 Тадич 6,5 (Рукавина) б/о Милинк.-Савич 6,0 Ляич 5,0 (Костич) 5,0 Митрович 5,0 (Прийович) б/о

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Коларов – 7,0. Самый классный игрок в составе сербов доказал это и на поле – безупречными действиями в обороне и подыгрыше и отличным голевым ударом со штрафного.

Миливоевич – 6,5. Доступ в центр поля сербы перекрыли не хуже полиции. Старшиной этого отряда выступил полузащитник «Кристал Пэласа», хотя в принципе вторую звезду матча можно написать как Милиматич-Тавич.

Навас – 6,5. В командной игре коста-риканцы практически не уступали соперникам. Но индивидуально выделялся лишь их неподражаемый вратарь.

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

Рамирес – 4,5. Сборная Коста-Рики с этим тренером стала более выверенной тактически, но серой и скучной.

Крстаич – 5,0. Лишние полбалла по сравнению с коллегой ему принесли игроки. Пока этот тренерский дуэт предстал слабейшим на чемпионате..

РЕЙТИНГ МАТЧА

6,0

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

Коларов !

Со штрафного технично вкрутил мяч в угол чуть пониже девятки.