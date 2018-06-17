Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа поделился своими ожиданиями от матча первого тура группового этапа, который его команда проведет против национальной команды Панамы.

– Ваш тренер сказал, что вам он доверяет больше по сравнению с ЧМ-2014.

– Я с ним согласен. И на том турнире, и за все эти четыре года мы набрались опыта и теперь готовы сразиться за самые высокие позиции.

– Вы наверняка видели ошибку Давида Де Хеа. Почему происходят такие моменты?

– Я внимательно смотрел этот матч. как происходят такие ошибки? У всех такое случается иногда. В девяти из десяти случаев, когда голкипер ошибается, происходит гол. Такое бывает и у меня. Каждый может ошибиться.

– Вы говорите, что к этому чемпионату готовы лучше. Но у нас есть пример той же Аргентины, которая оступилась, не произойдет ли чего-то подобного завтра?

– В футболе может случиться все, что угодно. Но я уверен, что мы готовы лучше, чем в прошлый раз. У нас более сыграна оборона, центр поля, у нас отличные форварды. Мы готовы бороться.

– Какой результат вас порадует?

– Я, как и все футболисты, хочу побеждать. Поэтому, я буду счастлив, только , когда мы выиграем чемпионат мира.

– У всех был длинный сезон. Не устали?

– Тренер принял мудрое решение, когда дал команде неделю на отдых. Мы провели это время с семьями, дома. Это нас разгрузило. Кроме того, в этом сезоне я вышел на пик формы к концу сезона, поэтому чувствую себя свежим и готовым к турниру.

– В Сочи влажно и жарко. Как это может повлиять на вашу игру?

– Не знаю даже, как это влияет на меня, как на вратаря. Полевые футболисты, наверное, будут больше потеть, но это не должно повлиять на их игру. Я же люблю жару, так что мне будет комфортно.

– Чего вы ждете от панамы в завтрашнем матче?

– Панама будет бороться за мяч. Они сделают все, что только можно, чтобы победить. Мы ждем от них хороших действий в обороне, как мы уже это у них видели. Они знают, что мы – атакующая команда и будут пытаться поймать нас на контратаках. У них очень высокие нападающие, поэтому стандартные положения будут опасны.

– Сочи – курортный город. Больше нигде моря не будет. Не хотите всей команде искупаться в Черном море?

– Город просто замечательный. Мне здесь нравится – вид из окна просто великолепный. Но у нас еще будет время, чтобы искупаться после чемпионата мира.