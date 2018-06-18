Болельщикам, прибывшим в Волгоград на матч Тунис – Англия выпало непростое испытание. Здесь из них пьют кровь в прямом смысле этого слова.

Буквально за пару дней до того, как сюда пришло главное спортивное событие за всю историю города, в городе появилась тучи мошкары. Ее настолько много, что в отдельных районах, особенно тех, что находятся близко к Волге невозможно выходить на улицу без специальной шляпы с москитной сеткой. Плюс крайне желательна одежда с длинным рукавом, при том что здесь, как обычно в это время года уже давно установилась жара за 30 градусов.

Мошкара – это ежегодное стихийное бедствие в Волгограде, поэтому наряду с другими задачами в плане подготовки к ЧМ-2018, жирным шрифтом там помечалась и борьба с насекомыми.

Истребить кровососущее поголовье полностью невозможно в принципе, но все возможные меры руководство региона обещало предпринять.

Наш корреспондент прошлась по улицам города за несколько часов до начала матча, чтобы понять, каковы итоги неравной битвы – люди vs мошкара. Результат наблюдений таков: в городе действительно нашествие назойливых насекомых. Однако в районе стадиона и отеля «Хилтон Гарден Инн», в нем расположилась сборная Англии, мошкары заметно меньше.

Уничтожить насекомых хотя бы частично помогла обработка территории, прилегающей к «Волгоград-Арене». Об этом несколько дней назад в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал губернатор региона Андрей Бочаров:

– Да, этот вопрос у нас на контроле. Мы хотим, чтобы гости города чувствовали себя комфортно. Мы предпринимаем беспрецедентные меры по обеспечению удобства и безопасности футбольных болельщиков, поэтому сделаем все возможное, чтобы устранить и такое неприятное явление как мошкара. Для это выделены значительные средства.

Пока непонятно, пугает ли мошка болельщиков или они просто отдыхают после переезда, но в центральной часть города нет массовых скоплений фанатов, так же минимальное количество туристов и на Мамаевом кургане.