Салах, Салах, как сдержать Салаха

– Подготовка идет по плану, мы всю работу выполнили. Мы к предыгровой тренировке добавили стандарты, потому что не успели ими заняться накануне. К матчу готовятся все игроки, – уточнил Станислав Черчесов на старте разговора.

– Приняли ли вы решение: кто сыграет в атаке – Смолов или Дзюба и каковы главные критерии вашего выбора? Например, Смолов все время хорошо играет на петербургском стадионе.

– Мы наигрываем все варианты, исключения в этот раз не было. У нас еще есть время принять правильное решение. Неважно, что было на этом стадионе или в первой игре. Мы играем против соперника, у него своя тактика. Мы будем принимать решение так, чтобы максимально хорошо противодействовать Египту.

– Что вы предпримете, чтобы сдержать Мохамеда Салаха?

– Естественно, Салах выделяется. Понятно, что мы играем против всей команды, но у нас есть понимание, как играть против него. И мы будем это делать.

– Есть ли в сборной России кто-то, кто может сделать то же, что Серхио Рамос в финале Лиги чемпионов?

– Что вы имеете в виду? Я видел, что ему там кубок вручили после матча. Если вы об этом – нет, завтра просто очередная игра, и кубок после нее нам точно никто не даст.

– Сделать то же – это уронить Салаха.

– Рамос же это не специально делал. Вообще никто травмы в моем понимании специально не наносит. Дай бог, чтобы Салах был здоров, чтобы он радовал болельщиков. Не только Египта, но и всего мира. Такие игроки украшают любой турнир, в том числе чемпионат мира.

– Понятна ваша уверенность в том, что вы сдержите Салаха. Но в Англии никто не справился, в Европе никто не справился.

– Я верю в свою команду и своих игроков. Мы готовы это сделать, и мы это сделаем.

– Бехрами в сборной Швейцарии играл целенаправленно играл против Неймара и делал это близко к образцу. У вас есть такой же игрок?

– Я видел эту игру. У меня есть свои игроки, я в них не сомневаюсь. Мы переговорим, все обсудим. Одни делают так свою работу, другие – иначе.

Как завершится матч Россия – Египет? Крупная победа России

Победа России в 1-2 мяча

Ничья

Победа Египта в 1-2 мяча

Крупная победа Египта

Головин, Дзагоев, Черышев

– Исландия, Мексика сыграли против фаворитов от обороны и им удалось добиться успеха. Как вы считаете, это значит, что на этом чемпионате мира изменился подход команд, которые могли бы побеждать?

– Нужно быстро перемещаться, нужно быть быстрыми на поле. Бег – это другой вид спорта, нужно совмещать это с другими сильными сторонами.

– В первом матче важным для сборной России был Александр Головин. Как ему удалось стать настолько важным для команды?

– Есть функции, которые он может и умеет выполнять. Мы даем ему возможность раскрывать свои качества. Он уже играл на чемпионате Европы, на Кубке конфедераций. В первой игре он проявил свои лучшие качества. Надеюсь, в следующих встречах он продолжит это делать. Понятно, что игроки атаки бросаются в глаза, но есть и другие исполнители, которые вносят свой вклад. Первая победа была именно командной, у всех игроков были возможности проявить себя.

– Вы наверняка смотрели игру Египет – Уругвай. Какие выводы вы сделали?

– Мы смотрели и предыдущие матчи, команда играет в одном ключе. Где-то более качественно, где-то менее.

– Есть ли сходства между Египтом и Саудовской Аравией?

– Оно в том, что и там, и там есть техничные футболисты. Но Египет рангом выше.

– Алан Дзагоев получил травму. Кем вы замените его?

– Это доставляет хлопоты. Но вышел Черышев, он был готов к игре. За день до того мы обсуждали с ним его функции, и он все выполнил. В день игры мы решим, кто заменит Дзагоева в стартовом составе.

Игроки дома, лесть, Лев

– Вы подошли к чемпионату мира с серией из семи матчей без побед…

– Подождите, мы об этом не говорим. Мы на чемпионате мира, и тут мы выиграли одну игру.

– Да, но вопрос в другом: что полезного вы вынесли из тех не самых удачных матчей и помогло ли это вам победить Саудовскую Аравию?

– Перед матчем с Саудовской Аравией мы думали об этом сопернике. При всем к ним уважении это не Аргентина, Бразилия, Испания или Франция. Поэтому не надо сравнивать. Если бы первый матч играли с Аргентиной и Бразилией, я бы говорил об извлеченных уроках. Надеюсь, нам удастся встретиться с этими командами в четвертьфинале или полуфинале. Тогда я подробно отвечу вам на этот вопрос, расскажу все в деталях.

– Вам льстит, что только сборная России пока выиграла свой матч уверенно?

– Только турнир покажет, что эта победа нам дает. Нам ничего не льстит, у нас есть три очка. Мы могли победить и 1:0, и 2:0 – неважно. Нам удалось создать позитивный настрой для всех россиян. Мы про эту победу уже забыли, потому что это уже история – но уже именно история. Нам нужно в Петербурге писать новую.

– Игроки сборной России почувствовали, что они играют дома? После победы уже все пободрее, больше шуток.

– Мы и до игры чувствовали себя комфортно, в команде хорошее настроение. Понятно, что за пару дней до старта было предстартовое волнение – его никто не отменял. Но мы с этим справились – за это спасибо ребятам.

– До начала турнира немногие верили в сборную России. Вы чувствуете изменение отношения к себе?

– Турнир только стартовал, на игре с Саудовской Аравией чемпионат мира точно не заканчивается. Нам нужно продолжать. Да, ситуация подкидывает вопросы – такие, как травма Дзагоева. Мы один раз с этим справились. Уверен, в матче с Египтом тоже

– Насколько далеко сборная России может пройти?

– Мы думаем только о ближайшем барьере, дальше не заглядываем. Если думать о чем-то дальнейшем, можно споткнуться о ближнем. Дальше мы точно не смотрим и не хотим смотреть.

– Вы играли в Германии: что вы думаете о стартовом матче этой команды на турнире?

– Сама игра как зрителю понравилась, она могла закончиться и 1:1, и 2:1 и 3:2. Понятно, что мой коллега и бывший тренер (Йоахим Лев – Прим.ред.) расстроен. Но Германия сильна именно по турниру, у них все шансы дальше побеждать. Я, конечно, переживал за эту команду.