Бывший главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рад за своего бывшего подопечного Артема Дзюбу и призывает российских болельщиков забыть о разгроме Саудовской Аравии.

«АРТЕМ ПРИСЛАЛ СМС»

– Возвращение Дзюбы в сборную связывают с вашим именем. Как отреагировали, когда Артем забил аравийцам спустя минуту после выхода на замену?

– Был очень счастлив. Как будто забил сам. Было бы очень громко заявить, что это моя заслуга, но за Дзюбу рад. Он прошел такой путь для попадания на чемпионат мира – и сразу забил. Надеюсь, и дальше поможет сборной.

– Сообщениями обменялись после игры?

– Я его поздравил, а в ответ получил СМС: «Спасибо, тренер! В этом голе и ваша заслуга». Было приятно.

– Когда Станислав Черчесов поздравил Дзюбу армейским жестом, не подумалось, как некоторым, что это благодарность как раз и «Арсеналу»?

– Вряд ли. Черчесову главное, что его команда победила, набрала три очка. Сейчас ему нет разницы, кто готовил игроков во время сезона – да и, кто забил, думаю, тоже.

– Но выбор нападающего на Египет все равно за Черчесовым. И сейчас многие призывают выпустить в основе именно Дзюбу.

– Я тоже так считаю. Видно, что он лучше готов на данный момент и отлично мотивирован. Ему и выходить в основе против Египта. Но это не укор Федору Смолову. Его тоже надо использовать. Федор – сильный футболист, который обязательно принесет пользу. Рассчитываю, что турнир для России получится длинным, поэтому шанс принести пользу будет и у него.

«ЗАЦЕПИЛ ПРОМАХ МЕССИ»

– По-вашему, 5:0 в стартовом туре – это слабость соперника или повод рассчитывать на удачное выступление?

– Саудовская Аравия пыталась играть как «Барселона», разве что толку от их контроля мяча было мало. Поэтому сейчас точно не стоит впадать в эйфорию, ведь пока еще результат не достигнут. Надо обязательно побеждать Египет и выходить в плей-офф.

– Получится?

– Почему нет? Александр Головин показал, что он очень сильный игрок, большой талант – он в состоянии повести за собой команду. В остальном же, не сказал бы по первому матчу, что Россия выглядела слишком уж сильной. По себе знаю, что здесь нет середины: после победы – большой шум, после неудачи – много негатива, поэтому не надо себя переоценивать. Голы красивые, результат отличный, но надо выкинуть все это из головы, и готовиться дальше.

– У вас много друзей интересовались, откуда взялся Головин, который попал на передовицы всех европейских газет?

– Сербы и черногорцы смотрят российскую лигу, поэтому мое окружение его игра не удивила.

– А неудачи многих записных фаворитов на старте удивили?

– Первый тур очень важен, поэтому самоотдача у всех команд сумасшедшая. Отсюда такие результаты. Но, несмотря на потери, думаю, все фавориты пройдут дальше.

– Вас лично какой сюжет больше всего зацепил за прошедшие матчи?

– Ничья Аргентины и промах Лео Месси с пенальти. Все ожидали, что в России команда зацепится за большой результат, а Месси покажет, что он лучший игрок мира всех времен. Но пока всем очевидно: Диего Марадона мог в одиночку тащить Аргентину, а у Лео пока не получается. По первой игре мне показалось, что в призы они не попадут.

«СМОРЮ ФУТБОЛ НА ДАЧЕ»

– Вы сами сейчас не в России?

– Нет. Я в Черногории.

– До вас как-то дошла волна восторженных отзывов о том, как наша страна принимает чемпионат?

– Да-да. Я слышал только самое хорошее. Болельщиков пугали, что по улицам ходят медведи, а в итоге только праздничная атмосфера. Меня много раз спрашивали журналисты, чего ждать от поездки в Россию, и я всех заверял: езжайте – не пожалеете, это будет шикарный турнир! Сам читаю российские газеты, смотрю телевидение. Очень впечатлило, как встречали команды-участницы. Такого раньше не было нигде. Матрешки с каждым футболистом, улыбки, доброжелательность, гостеприимство. Все замечательно!

– Сами не собираетесь приехать?

– Таких планов нет. Смотрю футбол на даче, получаю удовольствие.