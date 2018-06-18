Россия, Иран, Сербия, Хорватия и Мексика лидируют в своих группах, а признанные фавориты расположились следом. Одна из причин слабого выступления топ-сборных на старте кроется в плохой форме суперзвезд – всех, кроме Роналду.

Луис Суарес: запорол кучу моментов

Суарес был едва ли не худшим в составе уругвайцев в матче с Египтом. И если бы не светлая голова Хименеса, именно форварда «Барселоны» болельщики «селесте» сейчас обвиняли бы во всех смертных грехах. Хотя Оскар Табарес и уверял журналистов, что футболисты, которые провели тяжелый сезон в Европе, успели отдохнуть, игра показала, что это не совсем так. Лишь один удар из четырех в исполнении Суареса пришелся в створ. И это были удары не с 20 метров, а с 5-7. Эдинсон Кавани на фоне коллеги по амплуа был чудо как хорош и проявлял себя в большей степени как распасовщик, выполнив 3 классные обостряющие передачи. Но он тоже не забил.

Давид Де Хеа: пропустил в стиле Кариуса

У испанцев неожиданно провалился Давид Де Хеа. Еще в марте он жаловался на то, что у нового мяча, подготовленного специально к турниру, странное вращение, и его следовало бы улучшить. В матче с португальцами опасения Де Хеа оправдались. Он поздно опустился на колено в момент крученого удара Криштиану и не успел спасти свою команду. После столь грубой ошибки говорить о несовершенстве мяча не имеет смысла. У Давида было время, чтобы к нему привыкнуть.

Лионель Месси: не забил пенальти

Аргентине не помог даже Лео Месси. Исландские дровосеки, которых по ощущениям на поле было в два раза больше, чем аргентинцев, с первой минуты окружили лучшего бомбардира европейского сезона и бросались под каждый его удар. Всего их набралось 11, но и этого не хватило для победы. Лео подвела точность – лишь 3 раза он вынудил вступить в игру исландского вратаря. Даже пенальти, назначенный Шимоном Марциняком, он не реализовал. Хотя во всех остальных компонентах – в движении, дриблинге (совершил 13 удачных обводок из 18) и борьбе (выиграл 17 единоборств в атаке из 29) – Месси был, как всегда, полезен.

Томас Мюллер: играл хуже Озила

Все знают, что ЧМ – это турнир Томаса Мюллера. В 13 матчах в ЮАР и Бразилии он забил 10 мячей и сделал 6 голевых передач. К мундиалю в России немецкий универсал подходил в отличном расположении духа. После увольнения Карло Анчелотти он вновь стал лидером «Баварии», а в составе сборной в отборе отличился 5 раз. Тем удивительнее было наблюдать, как пассивно играл Мюллер в матче с мексиканцами: не нанес ни одного удара, выполнил всего одну точную обостряющую передачу и не выиграл ни одного единоборства в атаке. К слову, подстать ему действовали почти все атакующие игроки «бундесманшафт», но с Мюллера спрос особый.

Неймар: сделал новую прическу

Проблемы Неймара в стартовом туре можно сравнить с трудностями, которые испытал Месси. Он тоже брал инициативу в свои руки, лез в обводку (11 раз из 19 удачно), обострял (3 точные обостряющие передачи из 5), боролся (13 удачных единоборств в атаке из 25) и бил по воротам (4 попытки, 2 точные). Но почти все мимо кассы. Удары бразильской звезды становились легкой разминкой для Зоммера, а забросы в штрафную редко доходили до адресата. Причина невыразительного выступления лидера «пентакампеонов» в тяжелой травме, полученной им в конце февраля. Долгий восстановительный процесс пока дает о себе знать. Нет сомнений, что по ходу турнира Неймар наберет форму. Ну а пока – он в списке главных разочарований первого тура.