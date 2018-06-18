ЧМ-2018 докатился до Волгограда.

Первый матч, который принимает город-герой: Тунис – Англия.

Эта встречу ждали с опаской. Дело, конечно, в болельщиках. Они могут задать жару и не раз это демонстрировали с плохо скрываемым удовольствием.

Ровно 20 лет назад в Марселе во время чемпионата мира 1998 года произошла самая памятная стычка фанатов этих команд. Излюбленное место встречи болельщиков в этом городе – Старый порт.

Беспорядки начались за день до игры прямо с утра, поэтому в порт сразу подтянулись усиленный наряды полиции. Однако это не помогло, и в середине дня, когда наплыв болельщиков значительно увеличился, фанаты снова сошлись врукопашную.

К вечеру стало совсем туго – полиции пришлось применять слезоточивый газ: только таким образом в Франции смогли утихомирить огромную толпу разбушевавшихся англичан, которые значительно превосходили в количестве болельщиков Туниса.

Увидев журналистов, которые пытались снять происходящее, фанаты без стеснения переключились на репортеров – избили их, разбили камеру. В ход шли бутылки, разбитое стекло, камни – все, что попадало, под руку. Здесь летали даже стулья.

Нечто подобное я видела своими глазами ровно два года назад на чемпионате Европы – дело происходило также в Марселе, накануне встречи России и Англии.

Точно также напряжение нарастало постепенно: сначала это были единичные драки, потом пошли друг на друга толпой, также полиция не справлялась.

«Жара» началась накануне встречи, а кульминация пришлась на день игры. В середине дня, когда до стартового свистка оставалось несколько часов, внимание всех мировых СМИ снова приковал Старый порт Марселя. И снова все переросло в натуральный бой: стекло, булыжники – с одной стороны, шашки со слезоточивым газом – с другой.

Полиции понадобились значительные усилия, чтобы прекратить это безобразие.

Задолго до начала чемпионата мира в России многие стали задаваться вопросом – а что будет у нас? Возможно ли повторение этих грустных сценариев здесь?

Активно подогревали тему английские издания, то и дело размышляя на тему – ждать ли в Волгограде драку?

На днях мы попросили прокомментировать эту ситуацию губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова.

– Вы действительно допускаете, что у нас такое возможно? Нет, категорически нет. Мы провели беспрецедентную работу по этому вопросу. Любые конфликты исключены – мы не допустим никаких драк. Будьте в этом уверены на 100 процентов.

Несмотря на заверения губернатора, мы тем не менее решили отследить ситуацию. Ровно сутки наш специальный корреспондент наблюдала за тем, как пойдут дела в Волгограде. И в конце концов даже заскучала.

Вместо того, чтобы колотить друг друга, болельщики обеих команд распевали на улицах города, рисовали флаги на щеках, исследовали город – благо здесь всегда было на что посмотреть, а к чемпионату мира город буквально расцвел. Старый стадион здесь снесли до кирпичика и возвели новый. Красавица-арена получила гордое название «Победа», но на время чемпионата мира это – Волгоград-Арена.

Территорию вокруг стадиона ни за что не узнает даже коренной волгоградец, несколько лет не приезжавший на родину. Заросшие пустыри и свалки превратились – вдруг! – в парки, парковки, места для прогулок. С одной стороны это видеть немного удивительно. Многие года казалось, что Волгоград не расшевелится и не оживет никогда. Но чемпионат мира горбатого исправил – да еще как!

Вернемся, однако, к нашим болельщикам, которые по многим предсказаниям должны были разнести город.

Для начала удивило то, что в бесплатных поездах для фанатов злых британцев почти не было. Добрых – тоже. Одни только тунисцы – мирно пили, пели и уговаривали каждого встречного болеть за Тунис: показывали, как нужно им подпевать: «Оne-two-three, Тунисия-Тунисия».

«Эй, где вообще англичане?» – спрашивали мы друг друга.

«Те побогаче, наверное, летят самолетами, зачем им париться сутки в поезде? – таким было общее заключение. – Ждут нас в Волгограде».

Но и там их пришлось искать днем с огнем. Когда не дерутся – они крутые ведь: поют, как никто!

Аллея Героев, Фан-фест на Центральной набережной, территория вокруг стадиона, территория вокруг стадиона – их не было слышно нигде! Лишь только одно кафе в центре было замотано в английский флаг (и это не кафе маленькое, это флаг был огромен).

В общем, Тунис предматчевую распевку выиграл за явным преимуществом и категорически влюбил в себя волгоградцев. И не только их. В город съехались болельщики со всей России, которые симпатизируют англичанам.

Самые преданные выяснили, что гости с Туманного Альбиона поселились в гостинице Hilton Garden Inn (ох, теперь в городе-герое и такое есть!) и пришли сюда с утра пораньше в надежде увидеть хоть краем глаза, как их любимцы уезжают на тренировку. На самом деле многие буквально молились, чтоб Гарри Кейн смилостивился, подошел к ним и раздал автографы. Но Гарри, по прозвищу «Ураган» (его имя и фамилия идеально созвучны с этим английским словом), едва появился из отеля, тут же скрылся в автобусе. Но зато все убедились: Гарри Кейн – в Волгограде.

О, господи, да, он здесь. И это не сон.