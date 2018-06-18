Скромная сборная Панамы провела свой первый в истории матч а чемпионате мира по футболу.

В Перу есть Мачу-Пикчу, в Исландии – Бьорк, в Коста-Рике – футболист по имени Ельцин, в Панаме есть… канал. Еще мы думаем, что там есть панамки, но мы глубоко заблуждаемся. В панаме есть красивые белые фетровые шляпы, которые стоят кучу денег и не имеют ничего общего с тем, что мы называем «панмкой».

Не так давно весь мир узнал, что в Панаме есть футбол. Представьте! Произошло это в тот момент, когда Панама не пустила на чемпионат мира сборную США, явного фаворита, постоянного участника ЧМ и одного из хозяев будущего ЧМ-2026. И вот Панама приехала в Россию, в Сочи, чтобы провести здесь свой первый матч. В соперниках – один из теневых фаворитов – сборная Бельгии.

Несмотря ни на какие статусы, в Сочи поддержать «красных дьяволов» приехало чуть больше тысячи человек, Панаму – несколько тысяч.

– О, это было очень длинное путешествие. Мы летели через Нью-Йорк, Лондон и Санкт-Петербург. Если считать длительные пересадки, мы провели в дороге 34 часа, – рассказывает панамец Рикардо, прибывший в Сочи с женой. Мы собираемся посетить всего один матч, потом погулять по Москву и дальше – домой.

Еще накануне в Сочи было не так много представителей экзотической для нас страны, находящейся на другом конце света. Да и те, что приехали больше напоминали чванливых донов и сильно контрастировали с другими болельщиками прибывшими из Латинской Америки.

– У нас народ не такой богатый, – рассказывает Луис. – Для среднего панамца путешествие в вашу страну – целое состояние. Были случаи, когда люди шли на преступления, а потом рассказывали в полиции, что сделали это, чтобы собрать деньги на поездку в России. Футбол у нас все же любят. Сюда едут в основном представители богатых слоев населения.

В отеле с корреспондентами «Советского спорта» жили три группы из Панамы: два темнокожих пожилых господина, еще один мужчина в возрасте и молодая пара в нарядах от дорогих европейских брендов типа Dior и Armani. Казалось, что все эти люди не сумеют устроить футбольного праздника.

В день матча все изменилось. Слегка высокомерные панамцы, гонявшие официантов по поводу и без, превратились в футбольных маньяков, разукрашенных в цвета национального флага, горланящих свои национальные песни и плачущих навзрыд при исполнении гимна страны.

– Мы понимаем, что у нашей команды мало шансов победить сегодня Бельгию и даже выйти из группы по итогам турнира, но для нас это не главное. Главное, что мы сюда попали. Это – праздник для нас всех. В России все просто отлично, нам очень нравиться – вы очень гостеприимны, – говорит радостная Карина на входе в стадион.

Гостеприимства в этот день было хоть отбавляй. Особенно на трибунах стадиона «Фишт». панамцы заразили российских болельщиков своей футбольной болезнью и вся арена поддерживала именно аутсайдера, свистя тянущим время бельгийцам, вопя убегающим в атаку панамским игрокам, поддерживая гостей из Америки во время угловых и опасных штрафных. Даже привычное для нашей страны скандирование к месту и нет «Россия! Россия!» уступила слаженному реву «Панама! Панама» на тот же лад.

– Для Панамы игра на чемпионате мира – это целое событие, может даже больше, чем для вас этот чемпионат мира. Благодаря футболу мы все сплотились, все объединились. Надеюсь, что это продолжится и дальше, – признается Освальдо, пожилой панамский фанат.

Благодаря попаданию Панамы на чемпионат мира планета узнала о таком в хорошем смысле сумасшедшем игроке, как Роман Торрес, возможно, самом колоритном на ЧМ-2018. Благодаря успеху Панамы мы обратили внимание на проблемы внутри этой страны, где одного из ведущих игроков в разбойном нападении могут убить на пороге его дома, так и оставив его мечты неосуществленными.

Результат? А что результат. Даже панамцы вряд ли всерьез надеялись победить Бельгию, о чем говорил и тренер на предматчевой пресс-конференции, и болельщики перед стадионом. Об этом говорят и песни, которые не прекратили распевать фанаты на трибунах, даже когда Бельгия забила третий гол.

Скоро этот футбольный праздник «в панамках» приедет в Нижний Новгород и в Саранск, хотя жителей последнего не так-то просто будет чем-то удивить после того, как в городе погостили два десятка тысяч перуанцев.