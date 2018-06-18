Футболисты сборной Панамы сражались, как львы, но не смогли уйти от разгрома в матче с Бельгией (0:3).

ДО МАТЧА

Чемпионат мира в России стал первым в истории сборной Панамы, поэтому от этой команды на турнире никто ничего особенного не ждет. Тем более, что в исторической первой игре группового этапа соперником латиноамериканцев стала могучая команда Бельгии, напичканная европейскими звездами разного калибра. Насколько, что Роберто Мартинес без ущерба для качества отказался от Раджи Найнгголана.

«Красным дьяволам» же жребий улыбнулся во все 32 зуба. В соперниках по группе у них помимо Панамы еще и Тунис. Причем с обеими сборными бельгийцам играть в двух первых турах, а значит матч с Англией скорее всего не будет иметь особого турнирного значения. И у Мартинеса будет возможность поэкспериментировать и дать передохнуть лидерам перед матчам 1/8 финала.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Поначалу казалось, что европейцы соперника просто размажут. В первые 10 минут они создали несколько хороших возможностей открыть счет и как-то слишком быстро уверовали в свои силы. Панамцам потребовалось некоторое время, чтобы привыкнуть к новому для себя уровню. Однако затем они отодвинули игру от своих ворот, а перед перерывом и вовсе стали совершать рейды к чужой штрафной. Правда, без особой опасности для Тибо Куртуа.

При Мартинесе бельгийцы стали играть по агрессивной схеме 3-4-3, но атаковать убедительнее от этого не стали. Команда очень медленно переходила из обороны в атаку. Практически в каждом таком начинании были задействованы все три игрока обороны – Алдервейрелд, Бойята и Вертонген. Их перепас между собой убил немало игровых минут. В атаке самым активным был Эден Азар, нанесший за 45 минут три удара по воротам Хайме Пенедо.

ВТОРОЙ ТАЙМ

После перерыва удача все-таки улыбнулась бельгийцам, и Дрису Мертенсу уже на 47-й минуте удался классный удар. Это должно было вдохновить европейцев, однако этого не произошло. По истечении часа игры они практически встали, предпочитая агрессии неспешное владение. Но, как ни странно, это принесло свои плоды. Неопытные латиноамериканцы стали чаще выбрасываться из своих зон и упустили в штрафной Ромелу Лукаку.

А уж после второго мяча форварда, забитого в резкой контратаке, стало очевидно, что сенсации не случится. Сборная Бельгии по результату разгромила соперника в целом по матчу имела значительное преимущество, однако своей игрой не оправдала возложенные на нее ожидания, ведь ее считают одним из теневых фаворитов всего чемпионата мира.

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

1:0 Мертенс !

Поймал мяч на ногу после отскока от Эдена Азара и красивым ударом над голкипером отправил его в дальний угол ворот.

2:0 Р. Лукаку =

Продавил защитника и замкнул головой в падении на дальней подачу Де Брюйне.

3:0 Р. Лукаку !

В ходе быстрой контратаки Эден Азар из середины поля разрезающей передачей вывел Ромелу Лукаку один на один с Пенедо, и форвард красиво подсек мяч над вратарем.

Бельгия – Панама – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – 47 Мертенс, 2:0 – 69 Лукаку, 3:0 – 75 Лукаку.

Бельгия: Куртуа, Боята, Вертонген, Менье, Алдервейрелд, де Брюйне, Феррейра Карраско (Дембеле, 74), Витцель (Шадли, 90), Азар, Мертенс (Т. Азар, 83), Лукаку.

Панама: Пенедо, Торрес, Дэвис, Мурильо, Эскобар, Годой, Гомес, Купер, Барсенас (Торрес, 63), Родригес (Диас, 63), Перес (Техада, 73).

Предупреждения: Менье (14), Дэвис (18), Барсенас (45), Купер (49), Мурильо (51), Годой (57), Вертонген (59).