Подготовка и Салах

– Не буду раскрывать все секреты, – начал предматчевую пресс-конференцию накануне игры со сборной России главный тренер египетской сборной. – Мы выполнили свое домашнее задание, проанализировали игру противника – сделали все что надо. Мы знаем, насколько важна эта игра – не только потому что она против России – хозяйки чемпионата. Мы должны выиграть. Надеемся взять три очка.

– Как чувствует себя Салах? Черчесов сказал, что знает, как остановить.

– Каждый тренер готовится к матчу исходя из своей философии. Здорово, если они сосредоточатся только на Салахе. Не будем забывать, что он не единственный футболист на поле. Салах – ключевой игрок, в этом никто не сомневается. Мы не отталкиваемся от готовности одного игрока. Салах готов играть. Когда мы вышли против Уругвая, думали так же, но решили еще раз проверить. Перед матчем еще раз посмотрим его состояние. Надеюсь, он будет готов. Он необходимый элемент в нашей команде.

– Вы тренируете 25 лет. Салах – самый талантливый игрок в вашей карьере?

– Он один из лучших игроков мира. Точно входит в первую десятку. Для меня большая честь работать с ним. Он талантливый, скромный, всегда играет на команду. Важный он для меня игрок или нет – вы сами знаете. Я с уважением так о нем говорю, хотя вообще уважаю всех игроков сборной. Салах – игрок с хорошими возможностями. Мы можем всегда положиться на него. Не говорю, что это гарантия успеха, но важное оружие. Если мы играем без него, то чувствуем этот пробел. Надеюсь, завтра он будет играть. Я оптимист.

Проблемы и тактика

– Египет в четырех последних матчах забил два гола. И у нападения не было особых вариантов в прошлой игре.

– Вы судите по последним матчам, но расширить выбор хотя бы до 20 матчей. Меня не беспокоит то, что мы не забили Уругваю. У нас есть хорошие игроки, мы работаем, чтобы забивать. Думаю, в сборной есть баланс между атакой и обороной, он может быть неидеальным. Болельщики хотят, чтобы мы забивали по три-четыре гола, но я говорил, что мы будем соревноваться с лучшими командами в мире и могут быть разные трудности. Чем выше поднимаешься по качеству игры, тем труднее играть. Может, мы не забиваем, но я всегда смотрю оптимистично. Мы всегда разбираем матч по разным элементам, но главное – это человеческий фактор. Против Уругвая мы сыграли так, как сыграли, это может быть невезением, но я уверен, что завтра у нас будут возможности забить.

– Может, вам стоит отказаться от аккуратной игры от обороны, ведь впереди очень важная игра. Не стоит ли поставить больше игроков в атаку?

– Это непростой вопрос. Чем серьезнее соревнование, тем большее требуется. У команды есть собственный стиль. Может, в этих условиях сама жизнь заставит идти вперед. Сборная добилась многого в последние годы. В матче с Уругваем нам не хватало последнего удара, точности, везения. Я использую разные схемы, экспериментирую и тоже не избавлен от ошибок. Главное – есть игроки, в которых я уверен и которые сами уверены в наших идеях. Это отношение позволяло добиваться успехов в прошлом.

– Жалеете, что не взяли еще одного нападающего в Россию?

– Когда принимаются решения, нужно анализировать все плюсы и минусы. Нельзя так говорить. После игры начинаешь думать, как стоило сделать правильно. Я убежден, что прав и не возвращаюсь к той или иной теме. Надо идти вперед. Зачем о чем-то жалеть? Задним числом все гении. Я не жалею ни о чем.

– На этом турнире уже Бразилия и Аргентины сыграли свои матчи вничью, Германия вообще проиграла. Что скажете насчет выступления сборной Испании?

– Это чемпионат мира, а не обычные соревнования. Футбол выравнивается. И фавориты, и не фавориты играют хорошо. Здесь собраны все лучшие. Мы должны забывать о том, что все прогнозируется. Футбол не может меня удивить, ведь я работаю тренером несколько десятилетий. Слабая команда может обыграть сильную. У испанцев очень хороший и, я бы даже сказал, исключительный состав. Не буду прогнозировать победу Испании, это возможно, но в теории. На групповом этапе могут быть сюрпризы. Может, фаворит не выйдет в следующий раунд. В этом прелесть футбола, никто не может заранее прогнозировать.

Аллах и коварные мячи

Вратарь Эссам Эль-Хадари, если выйдет во вторник, станет самым возрастным участником чемпионатов мира. В первом матче рекорда не случилось – ворота защищал Мохамед Аш-Шенави.

– Все игроки счастливы приехать на финальную часть чемпионата мира – говорил 45-летний голкипер. – Мы очень рады, что после 28-летнего перерыва мы попали сюда. У всех игроков есть свои целы. Физически и психологически мы готовы. Надеемся, что Аллах будем с нами. Но и мы сами подготовлены очень хорошо. Мы отдохнули, потренировались и надеемся, что Аллах поможет.

– Все сосредоточены на Салахе. Как это отражается на остальных игроках? Уверены, что можно побеждать без него?

– Мы знаем, что нас 23 человека. Мы рады, что Салах приехал, он отошел от травмы. Мы готовы к матчу. Каждый надеется, что Салах примет участие в игре, а тренер и его помощники решат, готов ли он. Как игроки, мы счастливы, что вышли на чемпионат мира. Мы отлично сыграли против Уругвая, но в футболе всегда есть шанс выиграть или проиграть. Дождемся самого матча. Уверены, что Аллах будет с нами. Надеемся, что заработаем три очка.

– Трудно играть таким мячом, как на нынешнем чемпионате мира?

– Да, но мы жертвы ФИФА. И того, что футбол развивается, каждые четыре года появляется новый мяч. Сам мяч может быть удобен для игроков, но не для перчаток вратаря. В прошлом были разные мячи. У них высокое качество, но жертвами всегда будут вратари. Нужно привыкать к нему, чтобы понимать, как потом его поймать. У него есть определенные трудности. В отборочном цикле у нас был такой же мяч. Может, он не всегда будет такого качества, как мы хотели. Мы, вратари, должны быть готовы. Какой мяч дали, с таким и должны играть.

Салах, кстати, вышел на открытую тренировку, проходившую на стадионе «Санкт-Петербург». За доступные для прессы 15 минут Мохамед побегал вокруг поля с мячом, а потом наравне со всеми делал разминочные упражнения. Все остальное осталось за закрытыми дверями