Гол нападающего англичан в самой концовке матча с Тунисом принес подопечным Гарета Саутгейта тяжелейшую победу – 2:1.

ПЕРЕД МАТЧЕМ

Сборная Англии на каждом чемпионате мира считается одним из фаворитов, но из раза в раз не оправдывает ожиданий. На сей раз не самый опытный тренер Гарет Саутгейт привез не такую звездную команду, зато молодую и очень быструю. Англичане вышли играть по агрессивной схеме 3-1-2-2-2, или попросту 3-5-2 с Гарри Кейном и Рахимом Стерлингом на острие. Немногие рискуют использовать трех центральных защитников.

Африканцы являются аутсайдерами своей группы и вряд ли сумеют навязать англичанам и бельгийцам борьбу за выход в плей-офф. Но если уж они лелеют такую мечту, им ни при каких обстоятельствах нельзя было проигрывать конкурентам в очных встречах.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Англичане начали матч очень сильно и быстро открыли счет благодаря голевому чутью Гарри Кейна, первым успевшему на добивание после розыгрыша углового. Могли они забить мячей пять, однако ввиду расточительности Стерлинга и Джесси Лингарда ограничились всего одним голом.

Этого могло бы быть достаточно для хорошего настроения, если бы Кайл Уокер не размахивал руками в своей штрафной во время редких контратак соперника – пенальти на ровном месте. Сасси помолился и уверенно пробил Джордана Пикфорда.

В самом начале встречи вратарь «карфагенских орлов» Муэ Ассен неудачно пошел на выход и получил повреждение, в результате чего уже на 15-й минуте (правда, уже после пропущенного мяча) ему пришлось покинуть поле. У ворот вышедшего Бен-Мустафы англичане устроили настоящую карусель, но подчас не могли протолкнуть мяч в сетку, находясь в пяти метрах от заветной цели.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Непонятно, куда все это девалось после перерыва. Тунисцы стали жестче играть в центре поля и нейтрализовали активных Джордана Хендерсона и Лингарда, через которых у англичан строится большинство атак. И веселая агрессивная игра «трех львов» развалилась, а сама игра разбилась на эпизоды. Совсем растворился на поле и без того не очень заметный Деле Алли.

Саутгейт в попытках вернуть инициативу заменил Алли и Стерлинга, но англичане продолжили слишком медленно двигать мяч в развитии атак, позволяя сопернику расставиться и перекрыть все зоны. Несмотря на усталость, «три льва» нашли в себе силы на финальный штурм и смогли сломить сопротивление противника. Вновь на помощь пришли стандарт и чутье Кейна.

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

0:1 Кейн =

Форвард оказался первым на добивании после классного удара Стоунза, выигравшего борьбу на втором этаже в центре чужой штрафной.

1:1 Сасси =

Уверенно реализовал пенальти сильным ударом в правый от Пикфорда угол ворот.

1:2 Кейн =

В самой концовке матча при подаче углового тунисцы забыли Кейна на дальнем углу вратарской, и нападающий с трех метров переправил мяч в сетку после скидки Гарри Магуайра.

Тунис – Англия – 1:2 (1:1)

Голы: Кейн, 11, 90+1 – Сасси, 35 (пен.)

Тунис: Ассен (Бен-Мустафа, 15), Бронн, Бен-Юссеф, Мерья, Маалуль, Скири, Бен-Юссеф, Сасси, Бадри, Слити (Бен-Амор, 74), Хазри (Хелифа, 85)

Англия: Пикфорд, Уокер, Стоунз, Магуайр, Хендерсон, Триппьер, Янг, Лингард (Дайер, 90), Алли (Лофтус-Чик, 80), Стерлинг (Рэшфорд, 68), Кейн

Предупреждение: Уокер, 33