«Советский спорт» о том, что приключилось на борту рейса FV1007, который летел из Санкт-Петербурга в Ростов-на-Дону.

ПЛАМЯ БЫЛО

За полтора дня до матча с Уругваем сборная Саудовской Аравии села в самолет авиакомпании «Россия» (рейс FV1007) и отправилась в Ростов-на-Дону. Полет занял около трех часов и проходил в штатном режиме.

ЧП произошло во время захода на посадку. Внезапно один из двигателей авиалайнера начал работать с перебоями. Сопровождалось это выбросом пламени из реактивного сопла. К счастью, самолет благополучно сел в новом ростовском аэропорту, но слухи о пожаре на борту разлетелись по всевозможным СМИ.

Сразу после посадки Федерация футбола королевства Саудовской Аравии выступила с заявлением.

- Делегация сборной благополучно добралась до Ростова-на-Дону, где пройдет игра со сборной Уругвая. Федерация опровергает слухи о случившемся пожаре и сообщает, что произошел лишь небольшой инцидент, - говорилось в сообщении.

ВИНОВАТА ПТИЦА?

Так кто же виноват в инциденте, который заставил понервничать весь футбольный мир? В пресс-службе авиакомпании «Россия» завили, что, скорее всего, все произошло из-за птицы, угодившей в двигатель.

- Была нарушена работа одного из двигателей. По предварительным данным — из-за попадания в него птицы. В итоге самолет благополучно сел на двух работающих двигателях. На данный момент воздушное судно отстранено от выполнения полетов до выяснения причин случившегося. Безопасности пассажиров ничто не угрожало. Во время приземления самолета в аэропорту Ростова-на-Дону тревога не объявлялась, — сказали в пресс-службе авиакомпании.

РОСАВИАЦИЯ ПРОВЕДЕТ РАССЛЕДОВАНИЕ

На произошедший инцидент отреагировали и в Росавиации:

- Сигнализация о пожаре двигателя не срабатывала, система пожаротушения двигателя не применялась ни в автоматическом, ни в ручном режиме. В полете экипаж не применял никаких аварийных процедур. Аварийной посадки также не было. Экипаж самолета произвел посадку при двух работающих двигателях и самостоятельно зарулил к месту стоянки. Пассажиры по трапу аэропорта покинули борт самолета в обычном режиме. Безопасности полета ничего не угрожало. Тем не менее, данное событие по классификации, принятой в Международной организации гражданской авиации (ИКАО) и в гражданской авиации Российской Федерации рассматривается как «инцидент» и подлежит расследованию, - отметили в Федеральном агентстве воздушного транспорта.

ПОСЛЕДСТВИЯ МОГЛИ БЫТЬ ХУЖЕ

Так ли опасно попадание птицы в двигатель летящего самолета? Согласно данным Международной организации гражданской авиации, каждый год случается 5500 столкновений птиц с самолетами, но далеко не каждый такой инцидент может закончиться серьезным инцидентом.

По словам экспертов, вероятность того, что после столкновения с двигателем что-то произойдет 50 на 50. К счастью, в истории с Саудовской Аравией обошлось без серьезных последствий.

Наиболее известный подобный случай произошел в 2009 году. Самолет авиакомпании «US Airways» вылетел из аэропорта в Нью-Йорке «Ла-Гардиа» и столкнулся со стаей птиц. В результате оба двигателя заглохли. Пилот мгновенно принял единственное верное решение и совершил посадку на воду реки Гудзон.

УРУГВАЙ ДОЛЕТЕЛ БЕЗ ОСЛОЖНЕНИЙ

Уругвай же до Ростова-на-Дону добрался без происшествий. Самолет с латиноамериканской командой приземлился в «Платове» днем 19 июня. Интересно, что первым по трапу спустился нападающий Луис Суарес. Лишь потом на донскую землю ступил тренерский штаб во главе с Оскаром Табаресом.

Что касается уругвайских болельщиков, то в южной столице они начали прибывать в понедельник. Там их ждала теплая встреча с бразильскими фанатами, которые до сих пор не покинули Ростов. Всю ночь латиноамериканцы распевали песню и танцевали на центральных улицах города.

Интересно, что в продаже на сайте ФИФА по сей день без особых проблем можно купить билеты на предстоящий матч. Скорее всего, «Ростов Арена» не соберет второго подряд аншлага на ЧМ-2018.