ДО МАТЧА

Соперники, встретившиеся впервые, мечтают повторить свои достижения на ЧМ. Поляки, ставшие третьими в 1974-м и 1982-м, не прочь снова взойти на пьедестал. С таким-то знатным бомбардиром, как 19-летний Левандовски, наколотившим 16 мячей в отборочном турнире.

А «Львы Теранги» свое единственное присутствие на мировых первенствах (в 2002-м) ознаменовали повторением африканского рекорда сборной Камеруна Валерия Непомнящего (ЧМ-1994) – выходом в четвертьфинал. Тот успех напрямую связан с именем Алиу Сисе, ныне главного тренера сенегальцев. В отборочном цикле его команда приятно удивила беспроигрышной серией.

На яркой афише матча – противостояние харизматичных капитанов, суперфорвардов Левандовски и Мане.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Окропивший газон спартаковского стадиона ливень, прошедший перед матчем, вкупе с жарой превратил стадион в парилку. Однако вратарь поляков Щенсны вышел в рейтузах. Неужели боялся замерзнуть? Или наслушался страшилок о мошке, которая якобы докучает участникам чемпионата в Волгограде?

Работы в первой половине у него было раз-два и обчелся. На первых минутах грамотно сыграл на перехвате, в падении забрав мяч после прострела.

Остался не удел, когда мяч затрепыхался в сетке его ворота? Так в том повинен рикошет он ноги защитника Сионека.

Этот гол взорвал крайне осторожную игру. Соперники при потере мяча уходили на свою половину и только там вступали в отбор.

Левандовски весь тайм оставался на голодном пайке. Попав в жесткие тиски защитника-гренадера Сане. А Мане, атаковавший из глубины, принял участие в голевой комбинации, выложив мяч под удар Гейе.

Осмелевший Сане еще до перерыва мог удвоить счет, но после углового исполнил головой волейбольный удар в землю, себе под ноги. Голевой момент!

ВТОРОЙ ТАЙМ

На вторую половину у поляков не смог выйти Блащиковски, получивший болезненный удар шипами бутс по ахиллу. Это серьезная потеря. Не получая поддержки партнеров, Левандовски взял игру на себя. Отобрал мяч в центре поля, прокинул вперед, но был сбит на подступах к владениям сенегальцев Сане. Пострадавший пробил штрафной вовсе не так, как капитан португальцев в матче с испанцами. Вратарь Н’Диайе красиво, но без труда парировал летевший над стенкой мяч.

А вскоре матч перешел в эндшпиль. Несогласованность польских защитников и вратаря, выбежавшего за пределы штрафной, обернулась вторым голом. Ньянг закатил мяч в пустые ворота, напомнив российскую историю в Кубке конфедераций. Напрасно Левандовски и Ко апеллировали к судье на тему опасной игры сенегальца.

Лучший вратарь ЧМ-1974 Томашевски таких ошибок не допускал, хотя не играл в Англии и Италии.

В концовке Крыховяк, отчасти повинный во втором голе, возродил умершую было интригу, оборона африканцев запаниковала, но победный счет отстояла.

КЛЮЧЕВОЙ МОМЕНТ

Ошибка на выходе Щенсны. А началась голевая атака с паса назад Крыховяка. Стоило ль вратарю выходить так далеко из ворот? В сковывающих движения штанах? Наверняка ведь голкипер крикнул защитникам: «Играю». И те уступили ему мяч, который перехватил Ньянг.

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ

ПОЛЬША

Щенсны 4,0

Пищек 5,5

(Беришиньски) б/о

Паздан 6,0

Ционек 4,0

Рыбус 5,5

Блащиковски 5,0

(Беднарек) 5,5

Крыховяк 5.0

Зелиньски 5.5

Гросицки 6,0

Милик 5.0

(Ковнацки) 5,5

Левандовски 5,5

СЕНЕГАЛ

Х. Н’Диайе 6,5

Ваге 6,5

Сане 7,0

Кулибали 5,5

Сабали 7,0

Сарр 6.0

Н. Н’Диайе 6,5

(Куйяте) б/о

Гейе 6,5

Мане 6,0

Диуф 5,0

(Ндойе) 6,0

Ньянг 6,5

(Конате) 6,0

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Сабали – 7,0. Левый защитник выключил из игры Блащиковски и Пищека. И регулярно обострял игру впереди. В том числе вывел на убойную позицию Ньянга в середине первого тайма после спурта со своей половины поля.

Сане - 7,0. Подчищал все за своими партнерами. Сдержал Левандовски. Один раз даже ценой желтой карточки, но ситуация того требовала – нападающий рвался к воротам после отбора мяча в центре поля.

Ньянг - 6,5. Забил победный гол, ускорившись на поле из-за боковой линии, как только судья дал разрешение вернуться в игру!

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

Навалка – 3,5. Польша проиграла Сенегалу по всем статьям, а единственный мяч забила со стандарта.

Сиссе – 6,5. Его команда была лучше соперника. А в конце встречи наставник перешел со схемы 4-4-2 на более оборонительный модуль 4-5-1.

РЕЙТИНГ МАТЧА

5,5

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

Ционек ?

Защитник срезал мяч в свои ворота после удара Гейе из-за пределов штрафной площади. Еще до автогола Ционек чувствовал себе неуверенно, допустив две невынужденных технических ошибки, но в тех эпизодах для его команды все обошлось.

Ньянг ??

Крыховяк сделал передачу собственным центральным защитникам, но послал мяч им за спину. Щенсны побежал спасть положение, но не успел. Ньянг всех опередил и выставил дураками.

Крыховяк =

Забил головой после подачи со стандарта. Ее сделал креативный Гросицки.