Думаете, кто-то хотел обижать поляков, которые приехали на чемпионат мира в Россию? Зафиксирован только один случай травмы – форвард сборной Польши с помпезным именем Аркадиуш и мимимишной фамилией Милик отправился в дельфинарий Сочи, но поскользнулся на мокром полу и упал на руку. Но перелом не случился – только ушиб. Свои 73 минуты с Сенегалом этот Милик отыграл, пока его не заменили на Ковнацки.

Помните матч Польша – Россия на Евро-2012? Тогда наши фанаты решили пройти русским маршем по Варшаве, а поляки на них напали – начали бить арматурой, закидывать камнями. Все обернулось большим скандалом. Я подозревал обнаружить что-то такое возле стадиона в Москве. Но увидел только, как поляки пляшут под разухабистую «Калинку». В красно-белых цветах рядом с ареной «Спартак» они выглядели очень органично.

А у сенегальцев была своя тусовка. Только что прошел дождь, и смоляные люди в мокрых футболках взымали руки к небу, будто просили своих богов, чтобы не разверзались больше хляби небесные, и в этом году был бы хороший урожай какао-бобов. Ну или это напоминало вечер в Гарлеме – кто что видел.

«Я помню, как-то проходил, и мелкий дождик моросил. Когда тебя я увидал, тут пульс мой биться перестал. И я решил, что сочиню те этот ганста рэп…» - помните такую песню Сереги? И вообще, не грози Южному Тушино, попивая сок в своем квартале.

С местом мне повезло – определили в самый первый ряд, за скамейку поляков. Оттуда было прекрасно видно, как Садьо Мане из «Ливерпуля» накручивал Гросицки на своем фланге, и как Исмаила Сарр разбирался с Блащиковски.

В общем, гол назревал, и Сенегал его быстро организовал. Пластичные и гибкие, как черные кошки, играли с мячом будто с клубком. «Артисты!» - правильно их в интервью назвал Вячеслав Быков.

Кстати, великий хоккейный тренер почти угадал счет – он ставил на 2:2, а получилось 2:1. Сенегал в концовке еще позволил забить полякам. Но я смотрел на них и видел скорее африканский танец под тамтамы. Классная сборная у поляков, но тяжело им тут будет. На следующий танец уже приглашает Колумбия – в Казани.