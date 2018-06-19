- Матч Сенегал – Польша (2:1) был трудным. Мы знали, с кем будем играть, довольно хорошо. Удалось контролировать ход игры – и тактически, и эмоционально. Но самое главное – это победа. И мы можем теперь побороться за то, чтобы продолжить соревнование.

- За счет чего была одержана эта победа в первую очередь?

- Сенегал победил благодаря дисциплине. Мы были компактной командой, при этом работали агрессивно. В первом тайме была хорошая связь между нападением и защитой. Как только Польша делала ошибку, у нас сразу была возможность наносить удар. Мы вытолкнули индивидуально подготовленных игроков Польши из зоны комфорта. Играли серьезные сильные команды. Но мы заслужили эту победу, потому что важна была коллективная работа и коллективный дух.

- Вы в 2002 голу были капитаном сенегальской команды. Есть ли разница между тогдашней победой в стартовом матче над французами и сегодняшней игрой?

- Ой, очень все не одинаково. Другой вкус победы. С Францией есть своя история. Франция была нашим колонизатором. И мы благодарны Франции за очень многое. Мы были дети той самой Франции, которая дала многое и нам, и нашим родителям, и готовила нас к футболу в детских академиях. Сегодняшний матч нельзя сравнивать - здесь все было по-другому.

- Вы удивлены были составом нападающих польской сборной и стратегией соперника?

- Я ориентировался в первую очередь на свою команду. Я ее не могу недооценивать. Думаю в первую очередь о своем составе. Я знал, что Левандовски – основной элемент соперника. Но мы сыграли хорошо. Повезло, когда счет открывали. А вот потом в силе и уверенности мы были ничуть не хуже поляков.

- Насколько важно сильное африканское присутствие на чемпионате?

- Сегодня Сенегал представляет весь континент. Вся Африка поддерживает нашу сборную, я получаю послания отовсюду. Надеюсь, и Египет, и Марокко, и Тунис, и Нигерия – все поднимутся. Самый важный – второй матч.

- В 2002 году вы начали с победы. Спустя 16 лет - снова победа. Это хорошее предзнаменование?

- Я руковожу командой с 2015 года. Несмотря на критику, мы работаем. Мы скромны. И скромность важна для команды. Будем готовиться к игре с Японией, не думая о том, что было сегодня.

- Посмотрели матч ваших будущих соперников Япония – Колумбия?

- Чуть-чуть посмотрел. Сложно оценивать пока, там была красная карточка. Осталось не так много времени до игры, всего два дня для полноценного отдыха. Будем работать.