V4x3 l 1529431260956

- Что было основным фактором сегодняшнего поражения? Почему польские крылья оказались подрезаны?
- Было много неудачных элементов. Много факторов сложилось против нас. Мы отвечаем за конечный результат. И наши предположения были иными, чем сложилось по ходу игры. Был план. Но реализация плана – это совсем иное дело. Когда говорим о владении мячом, статистически у нас было все лучше. Но важен конечный результат: в сетку попадают не проценты, а голы. Крайние защитники не очень хорошо поработали. В центре работали нескоординированно и нединамично. Времени забить второй мяч уже просто не было. Если хочешь добиться результата, нельзя на чемпионате мира пропускать два гола из-за собственных ошибок. Уроки будет извлекать и готовиться к следующим матчам. Все в нашей команде есть для того, чтобы матч с Колумбией начать совсем иначе, с позитивным подходом.

V4x3 m 1529429410861
Поляки танцевали под «Калинку», а Сенегал забивал голы

- Почему решили в наступательном варианте играть с первой минуты?
- Такова была стратегия. У нас есть потенциал, мы хотели его использовать. Начиная с отборочного этапа, мы играли в наступательный футбол с двумя форвардами. Хотели в атаке опираться на Жилинского. Нам просто не хватило качества в первой половине. И ошибок хватало, и точности не было. Футбол был быстрый. И на нужном уровне сегодня мы сыграть не смогли, как раз уровня нам не хватило.

- Сенегал застал врасплох?
- У нас было много информации о сенегальской команде. Знали об их агрессивных атаках. Много было контратак. Но причина поражения – в нас.

- Физическими качествами своей команды Вы довольны или нет?
- Местами не хватало, повторюсь, качества. Но физически команды были не похожи друг на друга. Во втором тайме мы создали очень много голевых моментов. Увы, реализовать большинство моментов не получилось.

- Замена была тактическим решением?
- Это было сделано из-за травмы Блащиковского после столкновения. Да и он не очень пока был готов.

- Второй гол – какова Ваша реакция?
- Гол курьезный. Уверен, что защитник не видел игрока, который подбегал сзади. Не знаю, как реагировать. Меня все это очень удивило.

- Не повезло сегодня?
- Я всегда считаю, что для того, чтобы получить удачу, тебе нужна помощь. Ты сам себе помог не смог. Всего, что сделал во втором тайме, оказалось недостаточно для успеха.

Теги

Нажимая кнопку «Зарегистрироваться» Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте. Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения.

Введите свою почту для восстановления пароля

Чтобы проголосовать, нужно войти или зарегистрироваться.