- Что было основным фактором сегодняшнего поражения? Почему польские крылья оказались подрезаны?

- Было много неудачных элементов. Много факторов сложилось против нас. Мы отвечаем за конечный результат. И наши предположения были иными, чем сложилось по ходу игры. Был план. Но реализация плана – это совсем иное дело. Когда говорим о владении мячом, статистически у нас было все лучше. Но важен конечный результат: в сетку попадают не проценты, а голы. Крайние защитники не очень хорошо поработали. В центре работали нескоординированно и нединамично. Времени забить второй мяч уже просто не было. Если хочешь добиться результата, нельзя на чемпионате мира пропускать два гола из-за собственных ошибок. Уроки будет извлекать и готовиться к следующим матчам. Все в нашей команде есть для того, чтобы матч с Колумбией начать совсем иначе, с позитивным подходом.

- Почему решили в наступательном варианте играть с первой минуты?

- Такова была стратегия. У нас есть потенциал, мы хотели его использовать. Начиная с отборочного этапа, мы играли в наступательный футбол с двумя форвардами. Хотели в атаке опираться на Жилинского. Нам просто не хватило качества в первой половине. И ошибок хватало, и точности не было. Футбол был быстрый. И на нужном уровне сегодня мы сыграть не смогли, как раз уровня нам не хватило.

- Сенегал застал врасплох?

- У нас было много информации о сенегальской команде. Знали об их агрессивных атаках. Много было контратак. Но причина поражения – в нас.

- Физическими качествами своей команды Вы довольны или нет?

- Местами не хватало, повторюсь, качества. Но физически команды были не похожи друг на друга. Во втором тайме мы создали очень много голевых моментов. Увы, реализовать большинство моментов не получилось.

- Замена была тактическим решением?

- Это было сделано из-за травмы Блащиковского после столкновения. Да и он не очень пока был готов.

- Второй гол – какова Ваша реакция?

- Гол курьезный. Уверен, что защитник не видел игрока, который подбегал сзади. Не знаю, как реагировать. Меня все это очень удивило.

- Не повезло сегодня?

- Я всегда считаю, что для того, чтобы получить удачу, тебе нужна помощь. Ты сам себе помог не смог. Всего, что сделал во втором тайме, оказалось недостаточно для успеха.