В рамках группового этапа чемпионата мира по футболу сборная Уругвая сыграет с Саудовской Аравией.

Встреча пройдет на поле «Ростов Арены» в Ростове-на-Дону и начнется в 18:00 по московскому времени.

«Советский спорт» проведет текстовую трансляцию этого противостояния.

Напомним, чемпионат мира продлится до 15 июля, матчи пройдут на 12 стадионах в 11 городах страны: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске и Сочи.