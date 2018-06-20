«Советский спорт» о том, что происходило матче между Уругваем и Саудовской Аравией (1:0).

ДО МАТЧА

Первый тур получился противоречивым для команд. Саудовская Аравия довольно-таки неожиданно крупно уступила России – 0:5, а Уругвай оказался сильнее Египта – 1:0. Счет в этом матче мог быть и более крупным, но неожиданно реализация подвела одного из лучших нападающих мира – Луиса Суареса. Форвард не мог попасть по пустым воротам с метра, да и вообще провел далеко не самую лучшую встречу. Кстати, игра против Саудовской Аравии стала для Суареса сотой в футболке национальной команды.

- Время быстро летит. Это важный момент в жизни Луиса. Он все время был нашим ведущим футболистам и всегда играл большую роль, - сказал накануне матча главный тренер Уругвая Оскар Табарес.

У Саудовской Аравии же проблемы продолжись и после разгрома от России. Во время посадки в аэропорту «Платов» в один из двигателей самолета сборной попала птица. К счастью, обошлось без серьезных последствий. Сейчас расследованием инцидента занимается Росавиация.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Проблемы Саудовской Аравии одним лишь перелетом не ограничились. Да, команда Хуана Пицци больше атаковала, но Фернандо Муслера откровенно скучал и принимал участие в игре очень редко.

Уругвай особо не напрягался, практически не прессинговал соперника, однако свой мяч в первом тайме все-таки забил. Сделал это Луис Суарес. Мухаммед Аль-Увайс ошибся на выходе после подачи углового, а звездный форвард уверенно переправил мяч в сетку. Гол стал 52-м для Суареса в ста матчах за Уругвай. Отличная статистика.

После пропущенного мяча аравийцы провели несколько хороших атак, но в концовке им мешала суета. Ближе к перерыву появились и кадровые проблемы. Таисир Аль-Джассим получил травму и отправился в раздевалку.

ВТОРОЙ ТАЙМ

Отдых между таймами практически не изменил рисунок игры. Саудовская Аравия пыталась играть в касание, но больше трех передач подряд им удавалось сделать редко. К тому же в защите уругвайцам стал помогать Эдинсон Кавани, который часто возвращался назад при стандартах соперника.

На 51-й минуте Суарес мог сделать дубль - Аль-Увайс справился с рикошетом после удара форварда. А вот с защитой Уругвая во главе с Диего Годином аравийцы так и не справились. Виной всему чрезмерная суета у штрафной Муслеры.

В концовке встречи российские болельщики стали вовсю поддерживать Саудовскую Аравию. Особо не помогло - счет на табло так и не изменился.

Уругвай малой кровью вновь добился победы. Впереди у сборной Оскара Табареса битва с Россией. На кону – первое место в группе.

УРУГВАЙ – САУДОВСКАЯ АРАВИЯ – 1:0 (1:0)

Гол: Суарес, 23 – 1:0.

Уругвай: Муслера, Варела, Хименес, Годин, Касерес, Санчес (Нандес, 82), Весино (Торрейра, 59), Бентанкур, Родригес (Лаксальт, 59), Суарес, Кавани.

Саудовская Аравия: Аль-Овейс, Аль-Брейк, У. Хавсави, Аль-Булаихи, Аш-Шахрани, Аль-Фарандж, Утаиф, Аль-Джассим (Аль-Мугави, 44), Бахебри (Канно, 75), Аль-Давсари, Аль-Муваллад (Ас-Сахлави, 78).

Судьи: Тюрпен, Дано, Грингор (все – Франция), Питти (Панама).

20 июня. Ростов-на-Дону. +32, солнечно. «Ростов Арена». 42 678 зрителей (вместимость 45 000).

СТАТИСТИКА

Удары 13-8.

В створ 4-3.

Штанги 0-0.

Угловые 3-4.

Офсайды 1-2.

Фолы 10-13

Владение мячом 47-53

ОЦЕНКИ ИГРОКОВ

УРУГВАЙ

Муслера 5,5 Варела 5,5 Хименес 6,0 Годин 6,0 Касерес 6,5 Санчес 5,5 (Нандес) б/о Весино 6,0 (Торрейра) б/о Бентанкур 5,5 Родригес 5,5 (Лаксальт) б/о Суарес 6,5 Кавани 5,0

САУДОВСКАЯ АРАВИЯ

Аль-Овейс 4,0 Аль-Брейк 5,0 У. Хавсави 5,5 Аль-Булаихи 5,5 Аш-Шахрани 5,0 Аль-Фарандж 5,0 Утаиф 5,0 Аль-Джассим 5,0 (Аль-Мугави) б/о Бахебри 5,0 (Канно) б/о Аль-Давсари 5,0 Аль-Муваллад 5,5 (Ас-Сахлави) б/о

ТРИ ЗВЕЗДЫ

Суарес – 6,5. В очередной раз продемонстрировал удивительное голевое чутье. Был острием уругвайских атак, много бил по воротам, классно взаимодействовал с партнерами, не стеснялся идти в дриблинг.

Касерес – 6,0. Активно поддерживал на левом фланге Кристиана Родригеса. Много ходил в атаку, при этом надежно сыграв сзади. Мог удвоить преимущество уругвайцев, но попал в партнера, находившегося в офсайде.

Весино – 6,0. Забетонировал середину поля, особенно во втором тайме. Через центр после перерыва саудовцы пройти не могли.

РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ

Табарес – 6,0. Матч прошел по его сценарию: гол со стандарта, затем игра на удержание. В перерыве уплотнил игру команды в центре поля, чем лишил соперника стратегического преимущества. Уверенно вел игру во втором тайме, не дав усомниться в исходе противостояния.

Пицци – 5,0. Стыдиться испанскому специалисту нечего. В первом тайме его подопечные хорошо контролировали мяч и даже иногда подбирались к чужой штрафной. Однако по ходу встречи стал терять управление командой и не смог найти резервов для усиления игры.

РЕЙТИНГ МАТЧА

3,5

РЕЙТИНГ ГОЛОВ

Суарес =??

Пытаясь прервать подачу от углового флага, голкипер саудовцев Аль-Овейс неудачно сыграл на выходе и не попал по мячу. Суаресу оставалось не промахнуться по пустым воротам.