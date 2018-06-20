Сотка Суареса. Уругвай вновь одержал минимальную победу и вышел в плей-офф
«Советский спорт» о том, что происходило матче между Уругваем и Саудовской Аравией (1:0).
ДО МАТЧА
Первый тур получился противоречивым для команд. Саудовская Аравия довольно-таки неожиданно крупно уступила России – 0:5, а Уругвай оказался сильнее Египта – 1:0. Счет в этом матче мог быть и более крупным, но неожиданно реализация подвела одного из лучших нападающих мира – Луиса Суареса. Форвард не мог попасть по пустым воротам с метра, да и вообще провел далеко не самую лучшую встречу. Кстати, игра против Саудовской Аравии стала для Суареса сотой в футболке национальной команды.
- Время быстро летит. Это важный момент в жизни Луиса. Он все время был нашим ведущим футболистам и всегда играл большую роль, - сказал накануне матча главный тренер Уругвая Оскар Табарес.
У Саудовской Аравии же проблемы продолжись и после разгрома от России. Во время посадки в аэропорту «Платов» в один из двигателей самолета сборной попала птица. К счастью, обошлось без серьезных последствий. Сейчас расследованием инцидента занимается Росавиация.
ПЕРВЫЙ ТАЙМ
Проблемы Саудовской Аравии одним лишь перелетом не ограничились. Да, команда Хуана Пицци больше атаковала, но Фернандо Муслера откровенно скучал и принимал участие в игре очень редко.
Уругвай особо не напрягался, практически не прессинговал соперника, однако свой мяч в первом тайме все-таки забил. Сделал это Луис Суарес. Мухаммед Аль-Увайс ошибся на выходе после подачи углового, а звездный форвард уверенно переправил мяч в сетку. Гол стал 52-м для Суареса в ста матчах за Уругвай. Отличная статистика.
После пропущенного мяча аравийцы провели несколько хороших атак, но в концовке им мешала суета. Ближе к перерыву появились и кадровые проблемы. Таисир Аль-Джассим получил травму и отправился в раздевалку.
ВТОРОЙ ТАЙМ
Отдых между таймами практически не изменил рисунок игры. Саудовская Аравия пыталась играть в касание, но больше трех передач подряд им удавалось сделать редко. К тому же в защите уругвайцам стал помогать Эдинсон Кавани, который часто возвращался назад при стандартах соперника.
На 51-й минуте Суарес мог сделать дубль - Аль-Увайс справился с рикошетом после удара форварда. А вот с защитой Уругвая во главе с Диего Годином аравийцы так и не справились. Виной всему чрезмерная суета у штрафной Муслеры.
В концовке встречи российские болельщики стали вовсю поддерживать Саудовскую Аравию. Особо не помогло - счет на табло так и не изменился.
Уругвай малой кровью вновь добился победы. Впереди у сборной Оскара Табареса битва с Россией. На кону – первое место в группе.
УРУГВАЙ – САУДОВСКАЯ АРАВИЯ – 1:0 (1:0)
Гол: Суарес, 23 – 1:0.
Уругвай: Муслера, Варела, Хименес, Годин, Касерес, Санчес (Нандес, 82), Весино (Торрейра, 59), Бентанкур, Родригес (Лаксальт, 59), Суарес, Кавани.
Саудовская Аравия: Аль-Овейс, Аль-Брейк, У. Хавсави, Аль-Булаихи, Аш-Шахрани, Аль-Фарандж, Утаиф, Аль-Джассим (Аль-Мугави, 44), Бахебри (Канно, 75), Аль-Давсари, Аль-Муваллад (Ас-Сахлави, 78).
Судьи: Тюрпен, Дано, Грингор (все – Франция), Питти (Панама).
20 июня. Ростов-на-Дону. +32, солнечно. «Ростов Арена». 42 678 зрителей (вместимость 45 000).
СТАТИСТИКА
Удары 13-8.
В створ 4-3.
Штанги 0-0.
Угловые 3-4.
Офсайды 1-2.
Фолы 10-13
Владение мячом 47-53
ОЦЕНКИ ИГРОКОВ
УРУГВАЙ
|
Муслера
|
5,5
|
Варела
|
5,5
|
Хименес
|
6,0
|
Годин
|
6,0
|
Касерес
|
6,5
|
Санчес
|
5,5
|
(Нандес)
|
б/о
|
Весино
|
6,0
|
(Торрейра)
|
б/о
|
Бентанкур
|
5,5
|
Родригес
|
5,5
|
(Лаксальт)
|
б/о
|
Суарес
|
6,5
|
Кавани
|
5,0
САУДОВСКАЯ АРАВИЯ
|
Аль-Овейс
|
4,0
|
Аль-Брейк
|
5,0
|
У. Хавсави
|
5,5
|
Аль-Булаихи
|
5,5
|
Аш-Шахрани
|
5,0
|
Аль-Фарандж
|
5,0
|
Утаиф
|
5,0
|
Аль-Джассим
|
5,0
|
(Аль-Мугави)
|
б/о
|
Бахебри
|
5,0
|
(Канно)
|
б/о
|
Аль-Давсари
|
5,0
|
Аль-Муваллад
|
5,5
|
(Ас-Сахлави)
|
б/о
ТРИ ЗВЕЗДЫ
Суарес – 6,5. В очередной раз продемонстрировал удивительное голевое чутье. Был острием уругвайских атак, много бил по воротам, классно взаимодействовал с партнерами, не стеснялся идти в дриблинг.
Касерес – 6,0. Активно поддерживал на левом фланге Кристиана Родригеса. Много ходил в атаку, при этом надежно сыграв сзади. Мог удвоить преимущество уругвайцев, но попал в партнера, находившегося в офсайде.
Весино – 6,0. Забетонировал середину поля, особенно во втором тайме. Через центр после перерыва саудовцы пройти не могли.
РЕЙТИНГ ТРЕНЕРОВ
Табарес – 6,0. Матч прошел по его сценарию: гол со стандарта, затем игра на удержание. В перерыве уплотнил игру команды в центре поля, чем лишил соперника стратегического преимущества. Уверенно вел игру во втором тайме, не дав усомниться в исходе противостояния.
Пицци – 5,0. Стыдиться испанскому специалисту нечего. В первом тайме его подопечные хорошо контролировали мяч и даже иногда подбирались к чужой штрафной. Однако по ходу встречи стал терять управление командой и не смог найти резервов для усиления игры.
РЕЙТИНГ МАТЧА
3,5
РЕЙТИНГ ГОЛОВ
Суарес =??
Пытаясь прервать подачу от углового флага, голкипер саудовцев Аль-Овейс неудачно сыграл на выходе и не попал по мячу. Суаресу оставалось не промахнуться по пустым воротам.