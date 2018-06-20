Перед игрой с Аргентиной полузащитник Хорватии Иван Ракитич назвал соперника фаворитом чемпионата мира и сравнил Луку Модрича с Лионелем Месси.

«Хотим показать Месси, что мы сильны»

– Вы никогда не играли с Аргентиной, хотя провели 93 матча за сборную. Вам этот опыт будет интересен?

– Да, мне интересно сыграть. Приятно, что у меня уже есть 93 матча. Сыграть с Аргентиной – особый шанс. Результат первого матча не сильно меняет картину. Аргентина - фаворит. У них есть свой стиль. Матч является ключевым для них и для нас. Они сыграют на 100%, у них есть лучший игрок мира. Они нам усложнять жизнь. В первом матче у Лионеля было восемь голевых моментов! С ним нужно быть очень осторожным. В чем наш шанс? Хорватия уникальная тем, что у нас много игроков, которые играют в разных лигах мира. Если мы слаженно выступим, нашему оппоненту будет очень тяжело.

– Будете ли вы рассказывать Субашичу о трюках Месси?

– Невозможно. О них невозможно рассказать и найти противоядие. Совсем его закрыть нереально. Хочется сыграть как можно лучше.

– Вы знаете Лионеля, он знает вас. Делает ли это встречу интереснее?

– Мы хотим показать, что Хорватия сильная команда мира. В том числе хочется показать это Лионелю. Надеюсь, ему завтра не очень понравится происходящее.

«Аргентина – фаворит турнира»

– С Месси общались?

– Что касается меня и Месси, мы не говорим на таких турнирах с игроками из других команд. Это может иметь негативные последствия, можно рассказать о секретах.

- Ковачич сказал, что Лионель Месси – ключевой игрок и что Аргентина без него сыграть не сможет.

– Я считаю, что Аргентина - интересная команда. Но мы тоже не новички. Мы умеем побеждать. Я уважаю команду Хорхе Сампаоли. Для меня она – фаворит турнира. Но имейте в виду, что лучшая команда и лучший игрок не всегда всех превосходят. Я думаю, мы еще наберем очки.

– Можете сравнить Модрича и Месси?

– Они сильно различаются. Но и общее у них есть. Эти футболисты гибкие, разносторонние. Модрич определяет наш характер. Его всегда с удовольствием слушают в раздевалке. Я бы включил его в свою команду мечты. Месси? Лучший игрок для меня. Месси сверхмотивирован. В Аргентине Лионель всегда улыбается. Он получает огромное удовольствие от игры за национальную команду. Лео гордиться игрой в аргентинской футболке. Он максимально выкладывается. И заслуживает глубокого уважения со стороны всех нас. Он не бережет себя в матчах за национальную команду. Отдает всего себя без остатка.

– Вы говорили, что ждете агрессивной игры от Аргентины. Вы предлагали тренеру оборонительные ходы?

– Мы знаем, что Аргентина реагирует на соперника, адаптирует ходы. Поэтому мы должны быть внимательными с первой секунды. Мы сделаем все, чтобы им было неприятно играть. Наш тренер готов реагировать на их трюки. Но важно другое: у нас есть уникальная возможность сыграть с сильной командой. Нужно получать удовольствие.

– Друзья на поле – как воспринимать эту ситуацию?

– Это не важно. В футболе все и всех анализируют. Информация есть о каждом. Поэтому наличие друзей второстепенно.