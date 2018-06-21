МАЙЛ ЕДИНАК: НИКТО НЕ СОБИРАЕТСЯ СДАВАТЬСЯ

О МАТЧЕ

– Мы разочарованы сегодняшним результатом. Перед матчем мы настраивались на победу, рассчитывали взять три очка. Но мы взяли одно, поэтому настраиваемся на следующую игру с Перу, у нас все еще есть шансы, чтобы выйти из группы.

О ГОЛЕ ЭРИКСЕНА

– Мы не очень хорошо начали игру, дали пространство Эриксену, и он забил отличный гол. Но после этого мы были совсем другой командой – стали действовать гораздо лучше.

О ВТОРОМ ТАЙМЕ

– Во втором тайме нам не хватило немного удачи, мы контролировали игру, создали много моментов. Но теперь нам надо просто забыть то, что произошло и двигаться дальше, готовиться к следующей встрече и пытаться победить Перу.

О ТОМ, ЧТО ДЕЛАТЬ ДАЛЬШЕ

– Мы расстроены тем, что не смогли набрать больше очков. Исход матча с Францией был не совсем справедливым. Но у нас нет времени на переживания. Мы должны просто верить в то, что мы делаем, верить в нашу тактику, подготовку и в партнеров. Это все, что нам сейчас нужно.

О ЗАБИТОМ ПЕНАЛЬТИ

– Перед пенальти все вратари пытаются оказать давление на бьющего, чтобы казаться больше, чем они есть на самом деле. Что он мне сказал? Это не имеет значения.

Что нужно делать, чтобы забить пенальти? Сохранять спокойствие, концентрироваться на мяче и пытаться предугадать, что будет делать вратарь. В конечном счете, самое важное – то, как ты подойдешь к мячу и произведешь удар.

О VAR

– VAR – это часть игры. Теперь нет смысла говорить, что сегодня судьба нам вернула должок за матч с Францией.

О ШАНСАХ НА ВЫХОД ИЗ ГРУППЫ

– У нас никто не собирается сдаваться и опускать руки. После матча мы собрались в центре поля и договорились, что будем биться до конца. Каждый из нас верит, что у нас есть шансы на выход из группы. Теперь нам нужно восстановиться и как следует подготовиться к матчу против Перу.

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О ТУРНИРНОМ ПОЛОЖЕНИИ

– Перед матчем с Францией у нас четыре очка, и мы все еще занимаем хорошую позицию. Поэтому нам надо сохранять уверенность в своих силах и показывать на поле то, что мы умеем. Конечно, Франция – очень серьезный соперник, нас ждет тяжелая игра. Многое будет зависеть от того, как они проведут свой матч сегодня.

О ПЕНАЛЬТИ

– На повторе видно, что Поульсен сыграл рукой, поэтому пенальти был назначен справедливо.

О РОССИИ

– Что я думаю о России? Я впечатлен. Стадионы просто потрясающие, они очень просторные. Для команд все организовано очень здорово, нам не на что жаловаться.

О ЗАБИТОМ ГОЛЕ

– В эпизоде с голом все очень здорово сделал Йоргенсен. В тяжелой ситуации он смог отдать отличный пас назад, я оказался в отличной позиции и перед тем как ударить по мячу улыбался, потому что все очень классно сложилось в этом эпизоде.

О БОЛЕЛЬЩИКАХ

– Я не расстроен из-за того, что наших болельщиков на стадионе сегодня было меньше. Мы все равно чувствуем их поддержку и рады, что они приехали в Россию поболеть за нас. Я знаю, что им было очень сложно достать билеты, поэтому очень многие не попали на чемпионат мира.

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О МАТЧЕ

– Австралия сегодня создавала много моментов, подала большое количество угловых. Но и мы тоже атаковали достаточно опасно, у нас были шансы, чтобы выиграть матч.

ОБ АТМОСФЕРЕ НА ТРИБУНАХ

– Сегодня была отличная атмосфера. Хочется поблагодарить болельщиков. Я просто наслаждался временем, которое проводил на поле.

О ФРАНЦИИ

– Матч с Францией будет очень тяжелым, но мы постараемся сыграть лучше, чем сегодня. Не могу сказать что с Австралией мы сыграли плохо. Мы забили гол и доминировали в начале. Уверен, мы хорошо подготовимся к матчу с Францией.

О ПЕНАЛЬТИ

– Что я сказал Единаку перед пенальти? А это имеет значение? Он же все равно забил.