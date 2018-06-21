«ЗАЧЕМ ЛЮДИ ТРЕНИРОВАЛИСЬ, СДАВАЛИ ТЕСТЫ?»

– Впечатления от работы судей разнятся, – начал 49-летний специалист, в настоящий момент входящий в руководство клуба-новичка РФПЛ «Енисея». – Кто-то очень понравился, а кто-то, если говорить откровенно, занимает чужое место.

Глава судейского комитета ФИФА Пьерлуиджи Коллина требовал единообразия в принятии решений, но у представителей разных континентов трактовки разные. Судьи из Европы и Латинской Америки резко выделяются.

Да, число ошибок сократилось – теперь же есть видеоассистент. Но когда пенальти регулярно назначаются по телевизору, меня, как судью, это коробит. Сразу возникает вопрос: зачем людям было столько лет готовиться, сдавать тесты? Взял – посмотрел телевизор, и не надо никуда бежать.

Понимаю, что в каких-то наиболее спорных ситуациях техника полезна. Но если 90 процентов 11-метровых ставятся с помощью VAR, это вызывает недоумение. Где тут футбол?

– Пенальти на ЧМ-2018 действительно много. По итогам 16 матчей первого тура их было 9! Какие еще тенденции подметили?

– Единоборства в британском стиле – помочь себе руками, продавить, подтолкнуть – сведены к минимуму. После любого толчка или отмашки сразу следует свисток. Накал борьбы, жесткость игры не такие, как раньше.

– Игру рукой в штрафной судьи трактуют одинаково?

– К сожалению, нет. И это опять же – следствие недостаточной квалификации представителей других, помимо Европы и Америки, частей света.

Все логично – чем выше в стране уровень футбола, тем лучше судьи. Скажем, азиаты сейчас скупают суперзвезд, но должно пройти время для того, чтобы арбитры из этого региона догнали европейцев и латиноамериканцев. Африка всегда была самобытной – там неохотно идут в судьи. Лично мне у африканцев импонирует функциональная подготовка. Понравился высоченный парень из Гамбии Бакари Папа Гассама. Он судил матч Перу – Дания. Очень хорошо готов физически, давал поиграть в хороший футбол.

Это важно, ведь зачастую от арбитра зависит, какой спектакль мы видим. Если свистеть каждую мелочь, игра не получается интересной. Надо уметь пропускать некоторые единоборства ради зрелища.

«ЦУБЕР ЗАБИЛ БРАЗИЛИИ С НАРУШЕНИЕМ ПРАВИЛ»

– Чью работу на ЧМ-2018 отметили бы в первую очередь?

– Аргентинца Нестора Питаны в матче Россия – Саудовская Аравия. Смотрел много его континентальных матчей в Латинской Америке, ему там доверяют игры самого высокого уровня. Он фактурный дядька.

Питана 14 июня свистел каждый фол, но того требовала ситуация. Что для футболистов, что для судей матч открытия – невероятно волнительное событие.

– А кто из арбитров провалился?

– Отмечу эпизод, в котором Швейцария сравняла счет с Бразилией. Гол Стивена Цубера был забит с нарушением – он толкнул оппонента. Такой толчок однозначно фиксируется на этом чемпионате мира в 99 проценах случаев, а мексиканец Сесар Паласуэлос даже не пошел смотреть повтор. Вот пример потери очков из-за неверного решения арбитра.

Двойные стандарты остаются, от них никуда не деться. Даже в хоккее, где тоже есть видеоповторы, после матчей идут такие же разговоры – прав судья или не прав. И среди арбитров, которые сидят и пересматривают повторы, нет однообразия в трактовках. И те первые слова, которые есть в правилах игры, – «по мнению главного судьи» – все равно выходят на первый план.

«КАРАСЕВА УВИДИМ НА ПОЛЕ В ТРЕТЬЕМ ТУРЕ»

– Как судьи назначаются на матчи чемпионатов мира?

– Этим занимается специальная комиссия во главе с Коллиной. С каждым матчем цена судейской ошибки возрастает – уже в плей-офф будут работать лучшие из лучших.

– Коллина составляет список судей для конкретных матчей в ручном режиме?

– Конечно. Это всегда делалось вручную. Когда кто-то говорит, что судей назначает компьютер, всегда смешно это слышать.

– Каковы критерии для назначения?

– Учитывается все. И физическое состояние, и психологическое, и опыт. У судей, как и у футболистов, проходят плановые тренировки, в которых видно, как ты себя чувствуешь. Зная опыт Пьерлуиджи, не сомневаюсь: на чемпионате мира все будет сделано так, как надо.

– Можно предположить, кто будет судить финал ЧМ-2018?

– Конечно, нет. Ведь это зависит в том числе от состава финалистов. Если встретятся европейцы с южноамериканцами, скорее всего, назначат арбитра с другого континента. Хотя, Коллина может решить и по-другому.

– Почему до сих пор ни одного назначения главным судьей не получил Сергей Карасев?

– Мы можем только предполагать. У каждого руководителя есть своя стратегия, есть она и у Коллины. Уверен, в третьем туре мы Сергея обязательно увидим в качестве главного.

«40 ЛЕТ НАЗАД БЫЛО ПОБОИЩЕ»

– Вы критично относитесь к VAR?

– Я критично отношусь не к VAR, а к тому, как используют эту систему. При нынешнем подходе теряется зрелищность, эмоциональный подъем. Нужно быстрее принимать решения, минимизировать потерю времени. Чтобы футбол оставался футболом… Сейчас добавляют к матчу по 7-10 минут, такого же не было никогда. Мне это очень не нравится.

Еще неприятно, когда к видеоповторам прибегают в ситуациях, которые арбитр ФИФА обязан щелкать, как орехи. Вот в матче Иран – Испания был забит гол из очевиднейшего офсайда. Уругвайский судья Андрес Кунья побежал сначала туда, потом сюда. Ему что-то в рацию говорят…

А линейный уже вне игры зафиксировал, стоит с поднятым флажком. Элементарный момент, который раньше свистелся, а теперь мы потратили на него время, иранские футболисты два раза отпраздновали гол, сбегали на трибуны, завели публику, а гола – нет. Не думаю, что это идет на благо футболу.

– Обилие пенальти – это аномалия?

– Почему аномалия? Если все пенальти поставлены по делу, значит, все правильно. Дело не в работе судей, а в напряженности борьбы. Посмотрите, какие результаты показывают команды – 1:0, 1:1, 2:1. Многие команды сушат игру, как Иран, который встал перед штрафной в три эшелона.

Сегодня уровень подготовки футбольных команд очень высок. Он разный, но люди научились обороняться и играть против грандов. Вспомните мексиканцев в матче с Германией – они успевали перемещаться по полю, были эмоционально заряжены, не проиграли ни одного единоборства, загнали немцев за полярный круг. И еще многих загонят, если хватит функциональной готовности.

– Пенальти назначается много, а карточек показывается мало. Почему?

– Коллина попросил по каждому поводу желтые и красные не раздавать. Жанни Сиказве из Замбии, судивший матч Бельгия – Панама, вынес восемь предупреждений. Причем большинство из них невпопад, парень за любое нарушение лепил горбатого…

Сегодня цена удаления огромна, поэтому всем сборным разосланы информационные письма: за какие нарушения карточка дается, а за какие – нет. В командах проводятся теоретические занятия, где тренеры эти инструкции разбирают. И футболисты стараются избегать таких фолов.

Все направлено на то, чтобы минимизировать количество карточек. Но если мы копнем в прошлое, то вспомним: 40 лет назад их вообще не было. Моменты просто фиксировались, и это приводило к тяжелым травмам. Люди лупили друг друга наотмашь. Было побоище. А сейчас мы видим футбол высокого качества.

– Рассмотрим конкретный эпизод с участием сборной России. В моменте с первым голом в ворота Египта со стороны Артема Дзюбы не было нарушения правил?

– Нельзя выдергивать отдельный эпизод из картины матча. Скажу так – толчок был, но что это был за толчок? Развернем ситуацию. Если бы защитник так толкнул Дзюбу, судья поставил бы пенальти? Думаю, что нет. А если не фиксируешь в эпизоде фол, значит, гол надо засчитывать.