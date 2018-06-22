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«Нам не удалось найти идеальные сочетания»

– 40 миллионов аргентинцев считают, что вы в ответе за ошибку Кабальеро, потому что излишне доверяли ему. Это так?
– Да, вы правы. Я человек, который принимает окончательное решение. Причина нашего поражения связана с моей ответственностью. Я должен был разработать план, который принес бы нам победу. К сожалению, наш проект не сработал.

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Но нужно отметить, что Хорватия – превосходная команда. Они открыли счет, нам было очень сложно в эмоциональном плане. Мы не были в состоянии влиять на эту ситуацию. К сожалению, некоторые игроки недостаточно хорошо адаптировали к нашей организации игры.

– Вы чувствуете, что результат постыдный? Ваш проект завершен?
– Когда я говорил о не сработавшем проекте, имел в виду конкретный матч. 

– Вы не думаете, что изменения в тактике привели к растерянности игроков?
– В первом тайме мы нейтрализовали оппонента. Но затем стало сложнее пасовать мяч Лео. После пропущенного гола наша команда была растеряна.

– Почему ваши игроки часто пасовали Месси?
– Он наш капитан, лидер. Увы, мы не смогли создавать ситуации, которые свойственны Месси, с которыми он разбирается. Мы работали над этим, но оппоненты пресекали возможности.

– Это ваш 13-й матч в качестве тренера Аргентины. Ранее вы никогда не использовали одинаковый стартовый состав в двух матчах. Почему?
– Мне всегда было интересно найти лучшие позиции для моих игроков. Но нам не удалось найти идеальные связки между футболистамми, которые бы приносили пользу.

«Первый гол стал пагубным»

– Вы берете на себя вину за поражение. Готовы признаться, что игра с тремя защитниками – ошибка?
– Мы думали, что защитная тройка снизит напряжение. Надеялись на поддержку крайних защитников. Мы видели, как хорваты ведут позиционную игру. Но наш план не сработал.

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Во втором тайме мы думали, что если изменим систему, то завладеем преимуществом – найдем выход, путь вперед. Но ни с одной системой не удалось добиться желаемого (во втором тайме Аргентина перешла на игру в четыре защитника – примета «Советского спорта»).

Если вы добавите к этому, что мы пропустили, когда не ожидали, то это было сильным ударом. После первого гола Хорватии все стало развиваться хуже.

Можно анализировать игру в деталях. Но сейчас я бы сказал, что первый гол был пагубным. Во втором тайме нам не удалось играть, как после перерыва с Исландией, когда мы контролировали ход матча.

Но у нас еще есть шанс. Нужно постараться им воспользоваться.

– Роналду забил четыре гола в двух матчах. И считает себя самым большим игроком всех времен. Как реагируете на это? И как же Месси?
– Роналду – великолепный игрок. Посмотрите на достижения. И сейчас мы не должны сравнивать двух игроков. Потому что аргентинская команда немножко задевает лучшие стороны Лео. Общие недостатки в химии команды не дают Месси раскрываться. Мы, тренеры, должны осознать эти моменты. Я в ответе за недостаток это химии.

Мне больно. Больно, что такое случилось с национальной командой.

«Прошу прощения у болельщиков»

– Как чувствовали себя ваши игроки после поражения, ведь надежда остается?
– Очень плохо. До начала игры мы были амбициозны. Мы хотели быть первыми в этой группе. Нам очень больно.

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Я ценю игроков. Это превосходная команда. К сожалению, нам не удалось сплотиться и сыграть вместе.

– Что скажете аргентинским болельщикам?
– Во-первых, попросил бы прощения. Это я отвечаю за результат. Я очень расстроен и мне очень больно из-за того, что состоялось.

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