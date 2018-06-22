«Нам не удалось найти идеальные сочетания»

– 40 миллионов аргентинцев считают, что вы в ответе за ошибку Кабальеро, потому что излишне доверяли ему. Это так?

– Да, вы правы. Я человек, который принимает окончательное решение. Причина нашего поражения связана с моей ответственностью. Я должен был разработать план, который принес бы нам победу. К сожалению, наш проект не сработал.

Но нужно отметить, что Хорватия – превосходная команда. Они открыли счет, нам было очень сложно в эмоциональном плане. Мы не были в состоянии влиять на эту ситуацию. К сожалению, некоторые игроки недостаточно хорошо адаптировали к нашей организации игры.

– Вы чувствуете, что результат постыдный? Ваш проект завершен?

– Когда я говорил о не сработавшем проекте, имел в виду конкретный матч.

– Вы не думаете, что изменения в тактике привели к растерянности игроков?

– В первом тайме мы нейтрализовали оппонента. Но затем стало сложнее пасовать мяч Лео. После пропущенного гола наша команда была растеряна.

– Почему ваши игроки часто пасовали Месси?

– Он наш капитан, лидер. Увы, мы не смогли создавать ситуации, которые свойственны Месси, с которыми он разбирается. Мы работали над этим, но оппоненты пресекали возможности.

– Это ваш 13-й матч в качестве тренера Аргентины. Ранее вы никогда не использовали одинаковый стартовый состав в двух матчах. Почему?

– Мне всегда было интересно найти лучшие позиции для моих игроков. Но нам не удалось найти идеальные связки между футболистамми, которые бы приносили пользу.

«Первый гол стал пагубным»

– Вы берете на себя вину за поражение. Готовы признаться, что игра с тремя защитниками – ошибка?

– Мы думали, что защитная тройка снизит напряжение. Надеялись на поддержку крайних защитников. Мы видели, как хорваты ведут позиционную игру. Но наш план не сработал.

Во втором тайме мы думали, что если изменим систему, то завладеем преимуществом – найдем выход, путь вперед. Но ни с одной системой не удалось добиться желаемого (во втором тайме Аргентина перешла на игру в четыре защитника – примета «Советского спорта»).

Если вы добавите к этому, что мы пропустили, когда не ожидали, то это было сильным ударом. После первого гола Хорватии все стало развиваться хуже.

Можно анализировать игру в деталях. Но сейчас я бы сказал, что первый гол был пагубным. Во втором тайме нам не удалось играть, как после перерыва с Исландией, когда мы контролировали ход матча.

Но у нас еще есть шанс. Нужно постараться им воспользоваться.

– Роналду забил четыре гола в двух матчах. И считает себя самым большим игроком всех времен. Как реагируете на это? И как же Месси?

– Роналду – великолепный игрок. Посмотрите на достижения. И сейчас мы не должны сравнивать двух игроков. Потому что аргентинская команда немножко задевает лучшие стороны Лео. Общие недостатки в химии команды не дают Месси раскрываться. Мы, тренеры, должны осознать эти моменты. Я в ответе за недостаток это химии.

Мне больно. Больно, что такое случилось с национальной командой.

«Прошу прощения у болельщиков»

– Как чувствовали себя ваши игроки после поражения, ведь надежда остается?

– Очень плохо. До начала игры мы были амбициозны. Мы хотели быть первыми в этой группе. Нам очень больно.

Я ценю игроков. Это превосходная команда. К сожалению, нам не удалось сплотиться и сыграть вместе.

– Что скажете аргентинским болельщикам?

– Во-первых, попросил бы прощения. Это я отвечаю за результат. Я очень расстроен и мне очень больно из-за того, что состоялось.