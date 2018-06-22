Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о разнице между Месси и Роналду, а также между Аргентиной и топ-сборными.

Вице-чемпионы предыдущего мирового форума во главе со звездным, матерым и бородатым Лионелем Месси влипли на российских полях в историю. Ибо по ходу второго группового тура встали в один ряд со сборными Саудовской Аравии и Панамы, то есть, считайте, с арьергардом мирового рейтинга. Только эти команды были до сего момента разбиты с крупным счетом.

После того как Хорватия устроила Аргентине выволочку, Месси уходил с поля, как оплеванный. Даже аналогия со сбитым летчиком не годится – потому что в действиях ни Аргентины, ни ее вожака не было замечено ничего полетного. На фоне хорватов, расправивших крылья так, что им удавалось контролировать на поле все, вплоть до вернейших, казалось бы, аргентинских моментов.

Ну зачем Месси отпустил бороду? Для меня этот вопрос не менее актуален, чем похожий – для колоритного персонажа «Бриллиантовой руки»: «Зачем Володька усы сбрил?». Ибо борода – а у Лео именно борода, а не стильная бородка – означает, в моем понимании, не только основательность личностных устоев. Но и житейскую инерцию в ущерб самообновлению!

Вот вы можете вообразить с бородой нынешнего Криштиану Роналду? Да ни за что! Он не просто по-прежнему шустрит, как молодой. Он, по моим наблюдениям, все чаще исполняет новые(это здесь слово ключевое!) приключения неуловимого. Ибо раньше, в паспортные молодые годы, наиболее характерным для Криштиану был влепленный гол после прорыва с мячом в ногах. А теперь – после неуловимого маневра без мяча. Вот в чем главное! Криштиану-то обновляется, если угодно – рационализирует свои действия. А у Месси все та же старая песня – мяч в ноги, и пошел наматывать соперников.

В «Барселоне» манипуляции партнеров дарят Лео лишние метр-два для его фирменного действа. А в сборной Аргентины – извините, жидковато ее конструкторское бюро. Поэтому Месси берет мяч где придется – и тащит сквозь настропаленные защитные ряды. С соперником квалификации нынешней Хорватии это заведомо дохлое дело.

Вообще, со статусом сборной Аргентины мировая общественность постоянно впадает в обман. Это ведь отнюдь не столь постоянная в своем классности величина, как Бразилия или Германия. У нее даже нет устоявшегося стиля, какой есть , к примеру, у Испании. И полный успех Аргентина знавала, когда паруса ее атаки поднимали и раздували пара гениев прорыва. Кемпес и Луке, Марадона и Каниджа. Причем эти люди умели именно в решающие моменты излучить некий космический импульс. Лионель Месси, при всем к нему уважении, игрок более реалистичный, к земле притянутый…

Поэтому оптимальным вариантом для нынешней Аргентины было бы возвести первым делом баррикады наподобие Исландии и пробавляться отдельными вылазками. Таким макаром эта команда, собственно, и добралась четыре года назад до финала чемпионата мира.

А теперь, двинув атаковать, доиграется, похоже, до головы в кустах. Но Месси в любом случае надо что-то с бородой решать – если, конечно, он намерен еще когда-нибудь сорвать с командой куш более значительный, чем победа в чемпионате Испании.