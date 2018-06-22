Главным событием минувшего вечера стало разгромное поражение сборной Аргентины от Хорватии (0:3), поставившее под вопрос выход альбиселесте из группы. Аргентинские СМИ сокрушаются по этому поводу и

Ole (Аргентина)

«Рыцари скорби»

Главным антигероем встречи с хорватами стал вратарь Вилли Кабальеро, о чем не забывает напомнить Ole, заложившее в заголовке намек, основанный на простой игре слов. Чтобы его расшифровать, достаточно знать, что «рыцарь» по-португальски – caballero.

Журналист издания Диего Масиас горюет с миллионами болельщиков и недоумевает по поводу безволия футболистов.

«Рыцари скорби миллионов болельщиков, которые идентифицируют себя с цветами сборной раз в четыре года. Но в Россию они привезли другие цвета, как будто испачкали по дороге, пока везли на велосипеде. В матче с Хорватией они бросились в атаку, как могли, потому что с самого начала знали, что это хроника объявленного поражения. Апатия, дезорганизация, отсутствие идеи и командных взаимодействий. Игуаин, Дибала и Павон появились на поле уже тогда, когда хаос стал для команды мучением.

После 0:3 вы еще можете сделать математические вычисления и высчитать шансы, однако трудно остановить эту тоску, расколовшую нас посередине. Бессильный Месси вернул нам настроение отборочного этапа и сделал слишком мало, чтобы избежать одного из самых сокрушительных поражений в карьере».

La Nacion

«Без духа и наставника в кромешной темноте, поражение сборной Аргентины предрекает худшее»

Автор статьи Андрес Элисече в излюбленной журналистами традиции объясняет после провала, почему он был очевиден заранее. К плохой форме Месси добавилась слабая работа тренерского штаба и отсутствие командного духа.

«Они даже не ходят, а еле волочат ноги. Здесь, как и два года назад в сумерках стадиона в Нью-Джерси или три года назад в Сантьяго де Чили, аргентинская команда переживает поражение слишком болезненно. Только на этот раз они проиграли не в финале. Хуже того, нервное предчувствие вылета не покидает команду в течение последних пяти дней. Немыслимые тайны футбола заложили негативную тенденцию, начавшуюся с матча против Исландии в Москве… Игроки пересекают смешанную зону к автобусу, который отвезет их в аэропорт, с теми же чувствами, с какими ребенок просыпается, чтобы пойти в школу.

Неудача Месси в первом матче стала дополнительным звеном в цепи факторов, продолживших спад: эмоциональный спад капитана, сомнения тренера в двух исторических фигурах Ди Марии и Биглии, новая тактическая схема с тремя центральными защитниками, на отработку которой было три дня, неожиданный разворот Сампаоли в отношении Павона и несогласие в тренерском штабе, как усилить фланги… В этой невыносимой среде только новый урок непредсказуемости футбола мог помочь обыграть Хорватию».

El Grafico

«Аргентина споткнулась на Хорватии»

Издание обращает внимание на то, что по сравнению с первым матчем с Исландией главный тренер бело-голубых Хорхе Сампаоли сделал несколько кадровых перестановок, изменил схему и стиль игры команды. Правда, южноамериканцы по-прежнему плохо доставляли мяч в штрафную площадь соперника и на сей раз заплатили еще дороже.

«С самого начала альбиселеста доминировала на хорватской половине поля, Сальвио и Акунья здорово открывались на флангах, а Энцо Перес и Маскерано создавали хорошее давление в середине поля, в результате которого аргентинские защитники были вынуждены даже играть еще выше. Эта модель игры позволила создать момент, когда Перес бил практически по пустым воротам (мимо), но она же и привела к победе хорватов, воспользовавшихся свободными зонами в обороне Аргентины», – пишет El Grafico.