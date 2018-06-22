– Устали?

– Нет. Отличная погода, хорошее настроение.

– Зарубежная пресса предлагает проверить игроков сборной России на наличие допинга. Что скажете?

– Мы отлично подготовились на сберах в Австрии. И в прошлом году на Кубке конфедераций хорошо чувствовали себя физически. Сейчас тоже.

– И главный тренер, и ваши партнеры сказали, что матч с Уругваем не может быть проходным…

– Это – чемпионат мира. Для кого-то он будет единственным в карьере. Поэтому все хотят победить.

– С кем хотите сыграть в 1/8 финала – Испанией или Португалией?

– Не думаем об этом. Глупо выбирать и думать о каком-то одном сопернике. Кто попадет, с тем и будем играть.

– Артем Дзюба говорил, что на скамейке запасных он копит злость. Что чувствуете вы?

– Сидеть на замене гораздо тяжелее, отдаешь все силы. После игры чувсвтуешь себя выхолощенным и морально, и физически.

– Нет ощущения, что в первых двух матчах Уругвай темнил?

– Трудно сказать. Но 25 июня и они, и мы будем играть только на победу.

– Какая атмосфера в сборной?

– Отличная! Мы двигаемся от матча к матчу и хотим побеждать.

– Успех России поразил весь футбольный мир. А сама сборная удивилась?

– Я бы не сказал. Все видели и чувствовали перед чемпионатом мира давление и хотели доказать, что умеем играть в футбол. Уже есть красивые победы, мы счастливы, но понимаем, что впереди еще матчи.

– Сборная России показала свой максимум или есть внутренние резервы?

– Трудно сказать. Хочется, конечно, прибавлять от матча к матчу.